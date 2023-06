Neue Gehaltstabelle zeigt Spitzenwert – was Ihr Urlaubs-Pilot im Durchschnitt verdient

Von: Stella Henrich

Neben dem Beruf und dem Bildungsabschluss spielt auch die Branche eines Arbeitnehmers eine Rolle beim Verdienst. Vor allem Piloten und Ärzte liegen in der Gehaltstabelle weit oben.

München ‒ Ob ein hohes Einkommen auch immer mit einer ausgewiesenen Expertise einhergeht, sei dahingestellt. Doch eines hat das Bundesamt für Statistik (Destatis) jetzt ermittelt: Je höher der Bildungsabschluss ist, desto höher ist auch meist der Verdienst des Arbeitnehmers. So lag das Einkommen von Beschäftigten in Vollzeit mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung laut Destatis im April 2022 bei durchschnittlich 3521 Euro brutto. Ohne einen beruflichen Ausbildungsabschluss waren es hingegen nur 2817 Euro und damit rund 700 Euro weniger.

Neue Gehaltstabelle: Was Meister, Techniker und Beschäftigte mit Abschuss verdienen

Wer einen Meister-, Techniker- oder Fachschulabschluss vorweisen konnte, kam im Durchschnitt auf 4826 Euro. Mit einem Bachelorabschluss betrug der Verdienst 4551 Euro, rund 1600 Euro mehr wurden mit einem Masterabschluss erzielt (6188 Euro). Bei promovierten oder habilitierten Beschäftigten betrug der durchschnittliche Verdienst sogar 8687 Euro. Dabei sagt die Höhe des Einkommens natürlich nichts über die tatsächlichen Fähigkeiten einer Fachkraft aus. Es soll schließlich auch schlechte Programmierer oder tollpatschige Meister im Handwerk geben; auch ein betriebswirtschaftliches Bachelor-Studium ist noch lange kein Garant für einen Absolventen, in den Vorstand eines Dax-Unternehmens aufzurücken und sich ein Millioneneinkommen mit Bonuszahlungen zu sichern, wie beispielsweise der ehemalige Linde-Chef, der mit 19 Millionen Euro einst Top-Verdiener im Dax war.

Beim Blick in die neue Destatis-Gehaltstabelle zeigt, dass nicht nur der Abschluss, sondern auch die Berufswahl bzw. die Branche maßgeblichen Einfluss auf die Höhe des Verdienstes hat. So seien auch „zwischen verschiedenen Ausbildungsberufen deutliche Verdienstunterschiede feststellbar“, teilt die Wiesbadener Behörde mit. Absoluter Spitzenreiter unter den Topverdienern sind demnach Piloten (8739 Euro). Ärzte kommen auf einen Bruttomonatsverdienst von rund 7706 Euro.

So viel verdient Ihr Urlaubspilot: Ein Überblick über Verdienste ausgewählter Berufe im April 2022. © Statistisches Bundesamt (Destatis) 2023

Neue Gehaltstabelle: In dieses Branchen verdienen Beschäftigte am wenigsten

Im unteren Mittelfeld der Tabelle finden sich Altenpfleger mit durchschnittlich 3559 Euro Monatsverdienst. Doch auch hier zeigt sich, dass die reale Arbeitswelt von den Daten einer Statistik abweichen kann. So gibt es auch Pflegekräfte mit geregelter Wochenarbeitszeit in einer Notaufnahme in Zeitarbeit, die mit einem Verdienst bis 48.000 Euro im Jahr durchaus auf dem Niveau eines Assistenzarztes liegen. Das verdienen Altenpfleger aktuell in Deutschland.

Piloten verdienen im Durchschnitt am meisten laut einer aktuellen Destatis-Gehaltstabelle. (Symbolfoto) © imago

Im Durchschnitt verdient ein Beschäftigter mit einem Ausbildungsabschluss laut Destatis etwa 4105 Euro. Weit abgeschlagen dagegen sind Bäcker (2738 Euro), Köche (2590 Euro) und Friseure (1778 Euro) - selbst mit einer Ausbildung. Allerdings berücksichtigt die Statistik keine Sonderzahlungen, wie beispielsweise Trinkgeld. Auch Weihnachts- und Urlaubsgeld bilden die Daten laut Destatis nicht ab. Verbessern können diese Berufsgruppen ihre Verdienstmöglichkeiten aber, indem sie beispielsweise eine Meisterprüfung als Bäcker anstreben, ein Studium in der Altenpflege neben dem Job beginnen oder sich als Sternekoch qualifizieren. Wer mutig ist, der kann auch ganz die Branche wechseln, um mit seiner Ausbildung - beispielsweise in der Unternehmensberatung - mehr zu verdienen. Überprüfen lässt sich dies in einem interaktiven Gehaltsvergleich des Bundesamtes.

