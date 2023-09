Preiserhöhung für Playstation Plus: Online-Spielen wird deutlich teurer

Von: Sven Schneider

Zocker müssen ab September deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das Abo Playstation Plus wird teurer. Die Preise werden sogar um bis zu 32 Euro angezogen.

Hamm - Der Herbst steht beinahe vor der Tür, die Temperaturen sinken, und die Nachmittage und Abende auf der heimischen Couch werden deutlich gemütlicher. Die Monate September bis Dezember ist wohl die beliebteste Zeit für Zocker. Neue Spiele erscheinen in Hülle und Fülle und Freunde treffen sich an der Konsole. Blöd nur, wenn das Onlinespielen schon ab dem 6. September 2023 deutlich teurer wird, berichtet wa.de.

Preiserhöhung für Playstation Plus: Online-Spielen wird bis zu 32 Euro teurer

Playstation-Hersteller Sony erhöht drastisch die Preise für die drei Abo-Varianten von Playstation Plus. Wer eine Spielekonsole besitzt und diverse Spiele mit Freunden online spielen und auf die Playstation-Server zugreifen möchte, muss dafür monatlich oder jährlich bezahlen. Und das schon quasi sofort. Wie Sony mitteilte, werden ab dem 6. September die Preise für die Varianten Essential, Extra und Premium angezogen. Die Preise bis einschließlich dem 5. September:

Playstation Plus Essential: 59,99 Euro jährlich (künftig: 71,99 Euro)

Playstation Plus Extra: 99,99 Euro jährlich (künftig; 125,99 Euro)

Playstation Plus Premium: 119,99 Euro jährlich (künftig: 151,99 Euro)

Playstation-Nutzer zahlen ab September dann bis zu 32 Euro mehr. So wird der Preis für das günstigste Abo auf 71,99 Euro, für Playstation Plus Extra auf 125,99 Euro und für Playstation Plus Premium auf 151,99 Euro erhöht. Die zweite schlechte Nachricht: Mehr Inhalt für mehr Geld erhalten Zocker nicht. „Die Preisanpassung wird uns ermöglichen, weiterhin hochwertige Spiele und wertvolle Vorteile für unser PlayStation-Plus-Abo anbieten zu können“, begründet Sony die Preiserhöhung.

Playstation erhöht Preise für Abonnenten: Zocken kosten jetzt deutlich mehr

Playstation-Nutzer, die bereits ein aktiven Abo fürs Onlinespielen besitzen, ändert sich erst einmal nichts. „Für alle, die aktuell ein 12-Monats-Abo haben, ändern sich die Preise nicht bis zur nächsten Jahresabrechnung, die nach dem 6. November stattfindet“, schreibt Sony. Und weiter: „Allerdings werden sämtliche Änderungen an eurer Mitgliedschaft, die ihr nach dem 6. September durchführt – Upgrades, Downgrades oder zusätzliche Zeiten – nach den neuen Preisen abgerechnet.“

Damit reiht sich Sony ein in die lange Liste der Anbieter, die die Preise erhöhen. Streamingdienst Netflix hatte in den vergangenen Monaten gleich zweimal die Preise für Abonnenten angezogen. Ebenso ging der Anbieter indirekt Kunden preislich an den Kragen. Denn wer seine Accountdaten mit Freunden oder Familie teilte, musste mit einer Sperrung des Accounts rechnen. Nun können sich Nutzer ein Profil dazukaufen.