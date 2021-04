Playstation 5: Viele Sony-Konsolen in Geschäft aufgetaucht - mit einem Haken

News-Ticker

Die Playstation 5 ist weiterhin Mangelware. Doch die beliebte Sony-Konsole scheint nicht überall ausverkauft zu sein.

Update vom Sonntag, 25.04.2021, 17.40 Uhr: In deutschen Läden kann man die Playstation 5 zurzeit nicht kaufen, in der Türkei schon. Am Istanbuler Flughafen sind einige Konsolen aufgetaucht, allerdings zu einem saftigen Preis, berichtet gamepro.de. Schlappe 1.099 Euro kostet die PS5-Konsole dort. Und der Preis sei sogar reduziert. Laut Preisschild lege der Normalpreis bei 1.199 Euro.

Dieser Preis scheint nicht völlig überzogen zu sein. Eine Playstation 5 kostet laut gamepro.de in der Türkei umgerechnet 850 Euro. In Deutschland liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 499 Euro.

Playstation 5 kaufen: Sony-Präsident macht Zockern neue Hoffnung

Update vom Samstag, 24.04.2021, 15.35 Uhr: Nach wie vor ist die Playstation 5 enorm gefragt und dementsprechend schnell ausverkauft - wenn die Konsole denn mal verfügbar ist. Das möchte man nun ändern, sagt Jim Ryan, Präsident von Sony Interactive Entertainment. Gegenüber der japanischen Zeitung Nikkei erklärt Ryan, dass man die Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin spüre, die Produktion aber möglichst bald erhöht werden soll:

„Es gibt mehrere Gründe, warum die PS5 schwer zu bekommen ist“, sagte er. „Der Nachschub war sehr kompliziert, und wir mussten den Vertrieb auf den Online-Bereich beschränken. Auch das Angebot und die Nachfrage nach Halbleitern ist weltweit angespannt. Wir bitten unsere Lieferanten, uns zu erlauben, die Produktion zu erhöhen“. Weiter macht er Hoffnung, dass die Produktion „noch in diesem Jahr in den Markt fließen“ werde.

PS5-Verkaufswelle bei Otto - Andere Händler folgen wohl nicht

Update vom Donnerstag, 22.04.2021, 15.26 Uhr: Am Mittwoch (22.04.2021) kam es zu einer Blitz-Verkaufswelle der Playstation 5 beim Versandhändler Otto. Nutzer berichten davon, dass sie nur zufällig auf der Onlineseite des Händlers waren, als das Angebot anlief. Das berichtet Gameswirtschaft.

Playstation 5 Hersteller Sony Release in Europa 19.11.2020 Verkaufte Einheiten 4,5 Millionen (Stand: 31.12.2020)

Weitere Verkaufswellen von anderen Verkäufern seien demnach nicht zwingend zu erwarten. Man sollte eher nach Blitz-Angeboten bei den bekannten Händlern wie Expert, Medimax und Euronics, GameStop oder auch der Otto-Tochter MyToys Ausschau halten. Laut Gameswirtschaft seien das aber derzeit auch nur Spekulationen.

Von unseriösen Angeboten oder Mails, die eine schnelle PS5-Lieferung versprechen, rät Gameswirtschaft ab. Hierbei handle es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um Internetbetrug. Ein kurzer Blick auf die Mail-Adresse des Absenders oder das Impressum einer Internetseite kann bei Betrugsseiten Abhilfe schaffen. Darüber hinaus sollte in Mails von unbekannten Empfängern nicht auf Links geklickt werden - das kann schnell auf schädliche Internetseiten führen.

Spanischer Händler als Geheimtipp beim PS5-Verkauf?

Update vom Mittwoch, 21.04.2021, 10.55 Uhr: Die meisten Menschen, die derzeit noch auf der Suche nach einer Playstation 5 sind, schauen wohl am ehesten bei großen Online-Shops wie Amazon, Media Markt oder Otto nach der Sony-Konsole. Doch auch im Ausland gibt es Händler, die man im Auge behalten sollte, wie etwa den spanischen Shop El Corte Inglés.

Wie Netzwelt berichtet, hat der Händler aus Spanien seine Produktseite zur PS5 aktualisiert - das könnte ein Hinweis darauf sein, dass bald wieder Konsolen verfügbar sind. Ob der Shop vertrauenswürdig ist? Zumindest berichtet Netzwelt davon, dort bereits bestellt und auch zwei Geräte erhalten zu haben.

Playstation 5 ist kaum zu haben - Wo sind die Chancen am größten?

Erstmeldung vom Dienstag, 20.04.2021, 13.48 Uhr: Kassel – Der Run auf die Playstation 5 reißt nicht ab: Nach wie vor versuchen Gamer in Deutschland, eine der beliebten Konsolen von Sony zu ergattern. Obwohl der Release bald ein halbes Jahr her ist, können viele Gaming-Fans bloß von dem Besitz einer PS5 träumen. Die Konsole ist nahezu überall ausverkauft - und gibt es Nachschub, ist dieser innerhalb kürzester Zeit vergriffen.

Doch Insidern zufolge soll es neue Möglichkeiten zum Kauf einer PS5 geben. Auch einige Händler sollen schon bald Nachschub der beliebten Konsole von Sony erhalten. Wo sind die Chancen, aktuell eine Playstation 5 zu ergattern, am größten?

PS5 kaufen: Gibt es die beliebte Sony-Konsole wieder bei Amazon?

Bereits in der vergangenen Woche hatten Gaming-Fans erneut eine Möglichkeit, eine PS5 zu kaufen. Beim Online-Riesen Amazon gab es die Spielekonsole in der Digital Edition kurzeitig im Bundle mit einem Spiel. Allerdings war die Playstation 5 auch hier nach kürzester Zeit bereits wieder ausverkauft.

Erste Nutzer auf Twitter berichten sogar schon vom Erhalt ihrer PS5-Bestellung. Berichten auf Netzwelt.de zufolge könnte es daher einen großen Vorrat an Konsolen bei Amazon geben. Diese sollen, so vermuten Insider, tröpfchenweise in den Verkauf gehen.

Wer also Interesse an einer Playstation 5 hat, sollte die Online-Plattform Amazon nicht aus den Augen lassen. Eine der beliebten Konsolen von Sony zu ergattern, hat nämlich auch viel mit Glück und Timing zu tun. Zu bestimmten Uhrzeiten haben Gaming-Fans besonders hohe Chancen auf den Kauf einer PS5. Ein Influencer verrät außerdem einen Trick, der einen erfolgreichen Kauf einer Playstation 5 garantieren soll.

Playstation 5 kaufen: Wie sieht es mit der Konsole bei anderen Händlern aus?

Die Betreiber des Web-Portals Netzwelt.de rechnen damit, dass als nächstes weitere große Händler wie Media Markt und Saturn sowie der Online-Händler Otto mit den Spiele-Konsolen von Sony beliefert werden. Das Nachrichtenmagazin der Computerspiele-Branche Gameswirtschaft hingegen schreibt in einem aktuellen Artikel vom Dienstag (20.04.2021), dass Gaming-Fans sich wahrscheinlich doch noch länger gedulden müssen.

Demzufolge sei erst ab der zweiten Mai-Woche wieder mit Nachschub der PS5 zu rechnen. „Was bedeuten würde: keine weiteren Playstation-5-Drops im April – und das auf allen wichtigen Absatzmärkten“, heißt es in dem Artikel auf Gameswirtschaft.de. Ob es allerdings wirklich so kommt, bleibt abzuwarten. Die Hoffnung sollten Konsolen-Fans jedoch nicht aufgeben, denn in den vergangenen Monaten wurden vor allem in den zweiten Monatshälften viele PS5-Verkäufe gestartet. (Helena Gries)