„Wieso machen die das so?“: Bekannter Podcaster von einem Detail an der Rewe-Kasse total genervt

Von: Sandra Sporer

Ein Rewe-Kunde versteht eine Eigenheit an der Supermarktkasse einfach nicht. Der bekannte Podcaster macht seinem Ärger Luft. Und bekommt einen Tipp.

München – Manchmal begegnet einem ein Detail im Alltag, bei dem man sich unwillkürlich fragt: Geht das nicht besser? Wenn man zum Beispiel schon wieder mal den USB-Stick falsch herum einsteckt und sich fragt, warum das jedes Mal wieder passiert. Ein solches kleines Ärgernis begegnet auch dem Podcaster und Stand-up Comedian Donnie O‘Sullivan regelmäßig, wenn er bei Rewe an der Kasse steht. Und eine der Papiertüten für seinen Einkauf im Supermarkt braucht.

Bekannter Podcaster von einem Detail an der Rewe-Kasse total genervt – „Wieso machen die das so?“

Die Rewe-Einkaufstüten gibt es in mehreren Größen. Nach welcher davon man jedoch an der Supermarktkasse gerade greift, ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Über diesen Umstand beschwerte Entertainer O‘Sullivan sich in einem Tweet und lieferte auch gleich ein Beweisfoto mit.

„Mich nervt so sehr, dass die großen und kleinen Tüten bei Rewe einfach auf den ersten Blick genau gleich aussehen. Wenn ich eine kleine will, ziehe ich IMMER eine große raus und umgekehrt. Jedes mal. Wieso machen die das so?“, fragte O‘Sullivan seine Follower entgeistert. Und ergänzte: „Es ist so dumm.“

Podcaster postet Bild über nerviges Detail an der Rewe-Kasse – viele stimmen ihm zu

Viele seiner Follower konnten den Frust nur zu gut nachvollziehen. Offenbar ging es einigen im Rewe-Supermarkt schon ähnlich. „Selten einen Tweet so gefühlt“, lautete ein Kommentar. Ein anderer Nutzer schrieb: „Das ist die Weiterentwicklung des USB Konzeptes, wo man den Stick auch immer einmal falsch reinsteckt.“ Ein weiterer vermutete allerdings, dass hier nicht der Supermarkt schuld ist, sondern andere Kunden, die Tüten falsch wieder zurücklegen.

Auf einen Blick ist nicht ersichtlich, welche Papiertüten an der Rewe-Kasse welche Größe haben. Über diesen Umstand beschwerte sich der Podcast-Host Donnie O‘Sullivan. © Screenshot/Twitter

Nach Tüten-Frust: Follower geben Podcaster Tipp für den nächsten Rewe-Einkauf

Einige nehmen den Post allerdings mit wesentlich weniger Sympathie auf. So lautet ein Kommentar etwa: „Einfach, um ganz speziell dich damit zu ärgern.“ Ein anderer Nutzer rät: „Eigene Tasche(n) mitnehmen, dann hat man das Dilemma nicht.“

Umgekehrt ärgert sich aber auch manchmal das Supermarktpersonal über bestimmte Verhaltensweisen der Kunden. So musste ein Rewe-Markt mit einem Schild darauf hinweisen, ein häufiges Verhalten aus Hygienegründen doch bitte zu unterlassen. Ein Kunde fand den Umgang einiger seiner Mitmenschen mit der Tiefkühlware ebenfalls alles andere als lobenswert. (sp)