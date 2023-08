Unauffällig und perfide: Polizei warnt vor neuer Einbrecher-Masche

Von: Vivian Werg

Neben dreisten Cyberkriminellen treiben leider auch vermehrt Einbrecher ihr Unwesen. Wie Sie ihre Geheimzeichen erkennen und sich schützen können.

Mühlheim – Sommerzeit ist Urlaubszeit und gerade wenn das Haus oder die Wohnung lang unkontrolliert bleibt, ruft es häufig Einbrecher auf den Plan. Nach Aussagen des Kriminalhauptkommissars Walter Schollerer von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle der Kripo Erding würden Einbrecher oft tagsüber kommen. „Meist sind die Einbrecher in der Dämmerung oder am Tag tätig. Dann können sie sich sicher sein, dass die Bewohner der Objekte nicht zu Hause sind“, sagte der Experte bei einer Infoveranstaltung in Moosinning.

Ob Einbrecher sogenannte Gaunzerzinken (Geheimcodes) tatsächlich verwenden, wurde oft spekuliert. In Mühlheim wurden jedoch solche geheimen Symbole jetzt mehrfach entdeckt, sodass die Polizei in Mülheim an der Ruhr (NRW) aktuell davor warnt.

Einbrecher verwenden Gaunerzinken, um potenzielle Einbruchsziele auszukundschaften (Symbolbild) © Bodo Marks/ dpa

Polizei warnt vor Gaunerzinken: Einbrecher setzen vermehrt geheime Markierungen ein

In einer Pressemitteilung der Polizei Essen gaben die Behörden bekannt, dass in den Mülheimer Stadtteilen Menden-Holthausen und Speldorf auffällige Markierungen gefunden wurden, die darauf schließen lassen, dass Einbrecher potenzielle Einbruchsziele im Visier hatten. Solche Merkmale fallen Bewohnern vermutlich nicht sofort auf, da sie meist recht unscheinbar und subtil platziert werden. Daher rät die Polizei zur Wachsamkeit und auf folgende verdächtige Zeichen und Merkmale zu achten:

Symbole oder auffällige Kreidezeichen auf Häusern, Zäunen oder Briefkästen.

Blätter oder Zahnstocher in Rollläden oder zwischen Rahmen und Tür geklemmt.

In Papier gewickelte Steine vor oder neben der Haustür.

Quelle: Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Insbesondere Gegenstände, die nicht vor die eigene Haustür gehören, sollten umgehend weggeräumt werden. „Blieben diese drapierten Gegenstände längere Zeit an der platzierten Stelle liegen, könnte das ein Anzeichen für längere Abwesenheit der Bewohner sein“, erklärt die Polizei. In mindestens zwei Fällen in Menden-Holthausen sei man nach Wohnungseinbruchsdiebstählen auf derartige Hinweise gestoßen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Polizei: So können Sie sich vor Einbrüchen schützen

Durch sicherheitsbewusstes Verhalten, richtige Sicherungstechnik und aufmerksame Nachbarn kann das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden, minimiert werden. In einer Broschüre der Polizei werden unter anderem folgende Schutzmaßnahmen genannt:

Wichtige und wertvolle Gegenstände und Papiere sollten in einem Bankschließfach oder geprüften Wertbehältnis aufbewahrt werden.

Auch wenn Sie nur kurz weggehen – schließen Sie Ihre Haus- und Wohnungstür ab.

Türen und Fenster von Kellern und Dachböden sollten stet verschlossen sein.

Halten Sie Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern auch tagsüber geschlossen.

Bei Verlust Ihres Schlüssels sollten Schließzylinder unverzüglich ausgetauscht werden.

Mechanische Sicherheitstechnik ist die Basis für einen soliden Einbruchschutz. Die Installation von SmartHome Produkten können zusätzliche Sicherheit bieten.

Nachbarn sollten verdächtige Beobachtungen oder auffällige Handlungen umgehend bei der Polizei melden. Bei einer längeren Abwesenheit, empfiehlt das Verbraucherportal CHIP Familie und Freunde zu bitten, im Haus oder in der Wohnung regelmäßig nach dem Rechten zu schauen. Zudem wird davon abgeraten, in den sozialen Netzwerken anzukündigen, dass man verreist. Auch im Netz ist man nicht vor Kriminellen geschützt. Immer wieder warnt die Verbraucherzentrale vor perfiden Betrugsmaschen wie Quishing oder dreisten Phishing-Mails. Letzte Woche erst wurden Commerzbank-Kunden gewarnt. Aktuell sind nun auch ING-Kunden ins Visier geraten. (Vivian Werg)