Raclette an Weihnachten und Silvester: Mit diesen Tipps wird es richtig lecker

Essen an den Feiertagen

Raclette ist ein geselliges Essen, das sich gut für Weihnachten und Silvester eignet.

Raclette gibt es in vielen deutschen Haushalten an Weihnachten oder Silvester. Damit das gesellige Essen ein Erfolg wird, sollte jedoch einiges beachtet werden.

Offenbach – Raclette gehört für viele zur Winter- und Weihnachtszeit und auch zu Silvester einfach dazu. Die Vorbereitungen sind schnell erledigt, da die Zutaten nur klein geschnitten und in Schälchen gepackt werden müssen. Dem Geschmack ist zudem keine Grenze gesetzt. Jeder kann sein Pfännchen individuell mit dem füllen, was ihm schmeckt. Damit der Abend schön gemütlich wird und man sich auch während dem Essen entspannt unterhalten kann, gilt es einigen möglichen Problemen zuvorzukommen.

Vor allem für Silvester ist Raclette bei vielen längst zur Tradition geworden und das nicht ohne Grund. Das Essen wird regelrecht zelebriert. Immer wieder kann genascht werden. Der Abend vergeht wie im Flug und eine schöne Atmosphäre baut sich auf. Zumindest im besten Fall, die Wirklichkeit sieht oft ganz anders aus.

Raclette an den Feiertagen: Triste Zutaten und Vorratshaltung vermiesen Stimmung

Denn zu wenig Auswahl, zu volle Pfännchen und Zutaten die am anderen Ende des Tisches gehortet werden, vertreiben schnell die gute Laune. Ein zu voller Bauch macht außerdem müde und von der Silvester-Partystimmung ist dann schon ab 22 Uhr kaum noch was zu spüren. Mit einigen Tipps kann das alles jedoch vermieden werden.

Ein Problem bei Raclette ist, dass schnell Zutaten gehortet werden. Entweder weil der Gast Angst hat, es reicht nicht für alle oder weil er nicht ständig fragen will, ob ihm jemand etwas anderes reichen kann. Diese Vorratshaltung sollten Gastgeben einplanen. Also einfach die Zutaten auf mehr Tellern verteilen oder komplett auf eine Art Extra-Buffet in der Küche umstellen, wo sich jeder etwas auf seinen Teller nimmt.

Sorten klassischer Raclette-Käse: Fettgehalt: Walliser mindestens 50 % Schweizer Raclette-Käse (in anderen Teilen der Schweiz produziert) zwischen 46 und 54,9 % Raclette de Savoie mindestens 50 %

Highlight an Silvester und Weihnachten: Raclette - Mut für kreative Rezepte

Ein Buffet hat zudem den Vorteil, dass sich die Gäste bewegen müssen und so ein bisschen Schwung in die Sache kommt. Wem das allerdings zu viel Aktivität ist und der Platz für mehr Teller einfach nicht ausreicht, der kann die Zutaten auch auf eine Drehplatte stellen. Die sogenannte „Lazy Susan“ gibt es in vielen Geschäften und Online zu kaufen. Auch ein zweites Raclette-Gerät bietet sich bei mehreren Personen an, denn dann kann die Zwei-Pfännchen-Taktik angewendet werden. Das eine kann schon gegessen werden, währen das andere noch in der Hitze bruzelt.

Bei Raclette lässt sich außerdem viel ausprobieren. Kreative Rezepte gibt es im Netz viele. Warum also nicht mal komplette Gerichte vorbereiten und das Pfännchen zum Beispiel mit Schweinefilet Zwiebeln und Mascarpone füllen? Geschmackvolle Marinaden machen das Fleisch zudem richtig lecker. Kochbuchautorin Cornelia Schinharl empfiehlt eine orientalische Variante:

Frischen Koriander, Knoblauch, Kreuzkümmel und Paprikapulver mit zwei bis drei Esslöffeln Olivenöl verrühren.

Etwas Saft und den Abrieb einer Zitrone zugeben und das Fleisch darin mindestens eine Stunde einlegen.

Die Marinade eignet sich für Lende, Filet, Putenbrust, Fisch und Garnelen.

Raclette an Weihnachten und Silvester: Der richtige Käse ist das A und O

Ein weiteres Problem bei Raclette ist außerdem, wenn die Grillplatte im Laufe des Abends immer mehr verkrustet. Passen Sie deshalb auf, was auf die Platte gelegt wird. Käse eignet sich nämlich nicht, der sollte in den Pfännchen bleiben. Wenn der Grill dennoch schwarz wird, einfach zwischendurch immer mal wieder sauber schaben.

Und auch beim Käse kann viel falsch gemacht werden. Wichtig ist vor allem, dass der Fettgehalt mindestens 45 Prozent beträgt, heißt es in der Zeitschrift „Essen & Trinken – Für jeden Tag“. Pro Person werden etwa 200g Raclette-Käse gerechnet.

Abwechslung beim Raclette: Zusätzlich zum Käse peppen Soßen die Gerichte auf

„Geeignet sind mittelalter Gouda, klassischer Raclette-Käse aus der Schweiz oder Bergkäse, Ziegengouda, aber auch schnittfester Schafskäse“, sagte TV- und Sternekoch Björn Freitag in einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Kenner isst übrigens die Rinde beim Käse immer mit. Blauschimmelkäse kann auch mal im Pfännchen landen, zum Beispiel mit Birne, Zitronensaft und Walnüssen. Ein rechtzeitiger Einkauf beim Käse bietet sich zudem an. Schnell sind die Regale im Supermarkt leer.

Damit das Raclette abwechslungsreicher wird, eignen sich auch selbstgemachte Soßen und Chutneys. Sie peppen jedes Pfännchen auf. Bei Mango-Chutney einfach Zwiebeln kurz anbraten, Chili und Mangowürfel dazu und einen Schuss weißen Balsamico-Essig. Richtig winterlich wird das Raclette mit einem Glühwein nach dem Essen. Der kann auch ganz einfach zuhause selbst gemacht werden. (svw mit dpa)