Regnerisches August-Wetter: Experten rechnen mit bis über 100 Liter pro Quadratmeter

Von: Josefine Lenz

Regnerisches August-Wetter: Experten rechnen mit bis über 100 Liter pro Quadratmeter (Symbolbild) © IMAGO

Zu Beginn des Monats erwarten Wetter-Experten eine Regenfront, die auf Deutschland zukommen soll. Es wird mit bis zu 170 Liter pro Quadratmeter gerechnet. Erfahren Sie hier mehr:

„Die erste Hälfte vom meteorologischen Sommer war sehr warm, sehr trocken, sehr sonnig und jetzt kommt das krasse Gegenteil – extrem kühl, extrem nass und ziemlich trüb“, so wetter.net-Meterologe Dominik Jung. Temperaturen unter 20 Grad und viel Regen werden in Deutschland erwartet. Bis zu 170 Liter pro Quadratmeter können in den kommenden Tagen vom Himmel fallen.

echo24.de schaut sich die Wetter- und Regen-Prognosen an und erklärt, in welchen Teilen von Deutschland es besonders heftig wird.

„Es riecht nach steigenden Pegelständen, Hochwassergefahr, nach einer kleinen Flutgefahr“, so Dominik Jung weiter.