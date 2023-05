Versteckte Keime im Kühlschrank – auf diese Dinge sollten Sie beim Reinigen achten

Von: Vivian Werg

Teilen

Der Kühlschrank kann zur wahren Keimfalle werden, wenn man ihn nicht richtig und regelmäßig reinigt. Wir verraten Ihnen, worauf Sie beim Putzen achten müssen.

Kassel – Keime sind fast überall. Auch wenn die Küche nach dem Frühjahrsputz blitzeblank erscheint, lassen sich Bakterien auf Schneidebrettern, Spülschwämmen und in Kühlschränken nicht vermeiden. Statt chemischer Reinigungsmittel, können jedoch Hausmittel verwendet werden, die weniger schädlich sind. Es gibt auch einen Putz-Tipp, mit dem Sie ihre Küche wieder zum Strahlen bekommen – Shampoo.

Richtig putzen in der Küche: Lappen und Handtücher regelmäßig waschen – da Bakterien lauern

Gerade Spüllappen und Schneidebretter sind ein wahres Paradies für Bakterien. So sollten Lappen und Handtücher in der Küche regelmäßig bei 60 Grad gewaschen oder ersetzt werden. Denn laut einer Studie der Universität in Arizona könnte aufgrund von kontaminierten Geschirrtüchern eine Lebensmittelvergiftung und Magen-Darm-Erkrankungen durch E.coli-Bakterien hervorgerufen werden. Auch in stark zerkratzten Schneidebrettern fühlen sich Bakterien besonders wohl. Daher empfehlen Experten, die Bretter nach jedem Gebrauch gründlich mit warmen Wasser und Spülmittel zu reinigen.

Insbesondere der Kühlschrank bietet idealen Nährboden für Erreger, wenn er nicht regelmäßig gereinigt wird. Nach Untersuchungen der Forschenden der Universität Arizona finden sich im Kühlschrank die meisten Krankheitserreger im Haushalt. Demnach sollen sich dort sogar mehr Bakterien befinden als auf einem Toilettenrand. Daher braucht der Kühlschrank regelmäßig eine Grundreinigung – idealerweise einmal im Monat. Worauf Sie beim Reinigen des Kühlschranks achten sollten, haben wir nachfolgend für Sie zusammengefasst.

Hygiene ist im Kühlschrank besonders wichtig. © Andrey Popov/imago/Symbolbild

Kühlschrank richtig reinigen: Darauf sollten Sie unbedingt achten

Im Kondenswasser an der Kühlschrankwand tummeln sich gerne Keime. Meist gelangen sie auch zusammen mit den Einkäufen in den Kühlschrank. Wie der NDR schreibt, beginnen Keime sich zu vermehren, wenn der Kühlschrank wärmer als acht Grad ist. Daher wird empfohlen, dass verschiedene Kühlzonen zwischen zwei und acht Grad kühl sind.

Folgende hilfreiche Tipps, die sie beim Kühlschrank reinigen beachten sollten:

Nachdem alle Lebensmittel aus dem Kühlschrank geräumt und der Strom abgeschaltet wurde, sollten alle Böden mit Spülmittel heiß abgewaschen und abgetrocknet werden. Anschließend muss die Ablaufrinne an der Rückwand sowie die Öffnung, durch die das Kondenswasser abfließt, gereinigt werden. Dabei unbedingt die Dichtungen nicht vergessen.

Um Gefrierfächer schneller abtauen zu lassen, ist es hilfreich, eine Schüssel mit heißem Wasser in die einzelnen Fächer zu stellen. Am besten unten ein Handtuch oder Wischlappen auslegen, damit das Tauwasser nicht auf den Boden läuft.

Selbst wenn Obst- und Gemüseschubladen Ihres Kühlschranks sauber und steril erscheinen, könnten sich darin eine Menge gefährlicher Mikroorganismen verbergen, darunter E. coli, Salmonellen oder ähnliches. Um das Risiko einer Lebensmittelvergiftung zu verringern, sollten Sie Ihr Obst und Gemüse vor dem Verzehr sorgfältig waschen und die Schubladen und Regale des Kühlschranks mindestens einmal im Monat desinfizieren.

Die meisten Gemüse- sowie Obstsorten wie Äpfel und Weintrauben lagern am besten im Gemüsefach.

Lebensmittel richtig lagern: Beim Befüllen des Kühlschranks ist es wichtig, dass Sie die unterschiedlichen Temperaturzonen beachten. Mit etwa zwei Grad Celsius ist es auf der Glasplatte über dem Gemüsefach am kühlsten. Dort lagern Fleisch, Wurst und Fisch am besten. Käse und Milchprodukte hingegen in der Mitte des Kühlschranks, wo etwa fünf Grad herrschen. Im oberen Teil sind zubereitete Speise gut aufgehoben.

Fremde oder unangenehme Gerüche können vermieden werden, wenn Sie luftdichte Behältnissen aus Glas, Kunststoff oder Metall verwenden. So halten sich Aufschnitt, Fleisch, Käse oder Fisch besonders gut.

Angebrochene Lebensmittel markieren Sie am besten, damit Sie einen Überblick haben, welche Lebensmittel demnächst verbraucht werden müssen.

Quelle: NDR, The Healthy

Diese Stellen vergessen Sie beim Putzen andauernd Fotostrecke ansehen

Versteckte Keime in der Wohnung: Achtung vor diesen Keimschleudern im Haushalt

Auch außerhalb der Küche gibt es versteckte „Krankmacher“. Wo sich noch weitere Keimschleudern in Ihrer Wohnung finden lassen:

Dreckige Bettwäsche: Laut dem Onlinemagazin Refinery29 verliert der Durchschnittsmensch jede Woche etwa ein halbes Gramm abgestorbene Haut, die in der Bettwäsche verbleibt und zum Hauptnahrungsmittel für Hausstaubmilben wird. Die Fäkalien und anderen Verunreinigungen können saisonale Allergien oder Hautreizungen hervorrufen oder verschlimmern. Experten empfehlen daher, Bettwäsche alle zwei Wochen zu waschen.

Laut dem Onlinemagazin Refinery29 verliert der Durchschnittsmensch jede Woche etwa ein halbes Gramm abgestorbene Haut, die in der Bettwäsche verbleibt und zum Hauptnahrungsmittel für Hausstaubmilben wird. Die Fäkalien und anderen Verunreinigungen können saisonale Allergien oder Hautreizungen hervorrufen oder verschlimmern. Experten empfehlen daher, Bettwäsche alle zwei Wochen zu waschen. Verunreinigte Heizungs- und Kühlungsöffnungen: Wenn Sie sich plötzlich und ohne ersichtlichen Grund besonders allergen oder krank fühlen, könnten verunreinigte Heizungs- und Kühlungsrohre daran schuld sein. Wie The Healthy berichtet, soll laut Umweltschutzbehörde ein wenig Staub in diesen Rohren normal und weitgehend harmlos sein. In manchen Fällen können sich jedoch Schimmel und andere Verunreinigungen ansammeln und die Gesundheit beeinträchtigen.

Wenn Sie sich plötzlich und ohne ersichtlichen Grund besonders allergen oder krank fühlen, könnten verunreinigte Heizungs- und Kühlungsrohre daran schuld sein. Wie The Healthy berichtet, soll laut Umweltschutzbehörde ein wenig Staub in diesen Rohren normal und weitgehend harmlos sein. In manchen Fällen können sich jedoch Schimmel und andere Verunreinigungen ansammeln und die Gesundheit beeinträchtigen. Alte Staubsauger: In einer in der Fachzeitschrift „Environmental Science & Technology“ veröffentlichten Studie wurden 21 verschiedene Staubsauger getestet – je nach Marke, Preis und Alter. Jeder einzelne von ihnen gibt Staub, Bakterien und Allergien in die Luft ab. Diese Verschmutzung war bei älteren Staubsaugern und solchen, die nicht mit geeigneten Filtern ausgestattet waren, wesentlich stärker. Der beste Weg, um zu verhindern, dass Schmutz und Staub wieder in die Raumluft gelangen, ist der Kauf eines Staubsaugers mit HEPA-Filter.

In einer in der Fachzeitschrift „Environmental Science & Technology“ veröffentlichten Studie wurden 21 verschiedene Staubsauger getestet – je nach Marke, Preis und Alter. Jeder einzelne von ihnen gibt Staub, Bakterien und Allergien in die Luft ab. Diese Verschmutzung war bei älteren Staubsaugern und solchen, die nicht mit geeigneten Filtern ausgestattet waren, wesentlich stärker. Der beste Weg, um zu verhindern, dass Schmutz und Staub wieder in die Raumluft gelangen, ist der Kauf eines Staubsaugers mit HEPA-Filter. Badematten sind oft Brutstätten für gefährliche Bakterien, Schimmel und Hausstaubmilben. Wenn Sie tropfnass aus der Dusche kommen, fängt Ihre Badematte die Feuchtigkeit auf, sodass Schimmel und schädliche Bakterien gedeihen können, so die Huffington Post. Um Ihre Badematte keimfrei zu halten, sollten Sie sich in der Dusche abtrocknen und nicht auf der Matte, damit sie nicht ganz nass wird.

sind oft Brutstätten für gefährliche Bakterien, Schimmel und Hausstaubmilben. Wenn Sie tropfnass aus der Dusche kommen, fängt Ihre Badematte die Feuchtigkeit auf, sodass Schimmel und schädliche Bakterien gedeihen können, so die Huffington Post. Um Ihre Badematte keimfrei zu halten, sollten Sie sich in der Dusche abtrocknen und nicht auf der Matte, damit sie nicht ganz nass wird. Schimmelflecken: Versteckte Schimmelflecken können in allen Bereichen Ihres Hauses lauern, vom Duschkopf über die Trockenbauwand bis hin zum Keller. Schimmel neigt dazu, sich in feuchten Bereichen anzusammeln, vor allem, wenn es nicht viel Luftzufuhr oder Platz gibt, damit die Feuchtigkeit entweichen kann. Schimmelflecken können häufig Übelkeit, Kopfschmerzen, verstopfter Nase und auch Asthmasymptome verschlimmern. Um Schimmel in der Wohnung vorzubeugen, achten Sie daher darauf, Ihre Räumlichkeiten richtig und regelmäßig zu lüften.

Als wahrer Alleskönner hat sich der Klarspüler erwiesen. Er kann eine echte Allzweckwaffe im Haushalt sein. Achtung: hier herrscht schnell Ekel-Alarm. Denn diese neun Gegenstände werden viel zu selten gereinigt. (Vivian Werg)