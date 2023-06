Rente, Bürgergeld, Maestro: Das ändert sich im Juli 2023

Von: Pauline Wyderka

Teilen

Was ändert sich im Juli 2023? Rente steigt, Maestro-Funktion endet (Symbolbild) © picture alliance/dpa/Christin Klose/Fabian Sommer

Ein neuer Monat – neue Änderungen. Ab Juli erwarten Millionen Menschen in Deutschland zahlreiche Neuerungen. Lesen Sie hier mehr:

Nachdem 2023 bereits einige Änderungen mit sich gebracht hat, müssen sich Verbraucher in Deutschland mit dem 1. Juli auf einige Neuerungen einstellen. Bis jetzt bezogen sich viele Änderungen 2023 vor allem auf den Führerschein. Ab Juli ist von der Rente bis zur Maestro-Funktion bei EC-Karten dagegen so einiges dabei, was sich beim Geld bemerkbar macht. Manche Veränderungen sind dabei vielleicht mehr, andere weniger erfreulich.

HEIDELBERG24 verrät, was sich im Juli 2023 von der Rente bis zur Maestro-Funktion alles ändert.

Neben ein paar guten Nachrichten gibt es dabei auch weniger Erfreuliches. (paw)