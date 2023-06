Revolution bei Lidl: Neues Ampel-System für Kunden

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Bei Lidl soll langes Suchen nach Aktionsware bald ein Ende haben. Mit einem Ampel-System kann die Verfügbarkeit nun auch in der Filiale geprüft werden.

Kassel – Viele werden es kennen: Manchmal sucht man vergeblich bestimmte Produkte im Supermarkt oder Discounter. Lidl dagegen will Kunden künftig langes Suchen ersparen. Wie das funktionieren soll? Mit einem neuen Ampel-System. Kunden sollen davon profitieren.

Revolution bei Lidl: Verfügbarkeit von Aktionsware jetzt auch in der Filiale prüfen

Wer die Lidl-App auf dem Smartphone besitzt, weiß womöglich, dass man darüber bereits die Verfügbarkeit von Nonfood-Artikeln erfahren kann – und das in Echtzeit. So können Kunden also sehen, ob die gewünschte Aktionsware in der ausgewählten Filiale verfügbar ist. Ist das Produkt ausverkauft, kann die Verfügbarkeit in einem anderen Markt geprüft oder direkt online bestellt werden.

Zehn Lebensmittel, die lange haltbar sind – Sie sollten bei Angeboten zugreifen Fotostrecke ansehen

Nun will die Schwarz-Tochter das System ausweiten. Künftig könnte die Warenverfügbarkeit auch in der Filiale geprüft werden, berichtete Lebensmittelzeitung. So sollen Mitarbeitende in den Filialen auf ihren MDE-Geräten prüfen können, wie viele Artikel noch verfügbar sind. Zudem können Mitarbeitende die Bestände anderer Lidl-Märkte abfragen und Kunden gezielt die jeweilige Filiale nennen, die noch das gewünschte Produkt vorrätig hat. Voraussetzung sei aber, dass der Discounter den Artikel explizit bewirbt.

Künftig können Mitarbeitende bei Lidl die Verfügbarkeit von Aktionsware auch in der Filiale prüfen. © Martin Wagner/imago

Neues Ampel-System zeigt Verfügbarkeit: „Eine Revolution“ bei Lidl

Doch damit nicht genug. Informationen wie die Variante, Größe und Farbe eines vorrätigen Produktes können nun ebenfalls erfasst werden, hieß es weiter. Das war bislang nicht möglich. Die Kassensysteme erfassen alle Artikel – einschließlich Retouren und defekte Produkte – die verkauft werden. „Für den Discount eine Revolution“, zitierte Lebensmittelzeitung den Lidl-Manager Tim Schröder bei einem Kongress in Düsseldorf.

Dieser Prozess funktioniert wie in der App mit einem Ampel-System. „Die Ampel war ein logischer Schritt, da wir nicht mehr Fragen aufwerfen wollten, als wir lösen“, erklärte den Angaben zufolge Lidl-Manager Arend Post. Das bedeuten die Farben des Ampel-Systems bei Lidl:

grün verfügbar gelb fast ausverkauft rot ausverkauft

Änderung im Discounter: Neues Ampel-System bei Lidl

Von der Neuerung profitieren vor allem Kunden, die kein Smartphone besitzen oder die App nicht herunterladen möchten. Wie Lebensmittelzeitung berichtete, könnte das Ampel-System in Zukunft sogar für die Kundschaft auf der Verkaufsfläche integriert werden.

Das ist allerdings nicht die einzige Neuerung im Discounter. Bei Aldi müssen sich Kunden auf eine große Änderung einstellen. Lidl will bestimmte Produkte künftig deutlich reduzieren. Zuletzt geriet der Lebensmittelhändler allerdings in die Kritik. Bei einer Untersuchung wurden mit Keimen belastetes Fleisch bei Lidl entdeckt. (kas)