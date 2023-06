Kunde vergleicht Rewe- und Billa-Preise: Er zeigt, wo man wirklich spart

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Rewe in Deutschland oder Billa in Österreich - welcher Markt ist billiger? Ein Kunde vergleicht viele Produkte und zieht Bilanz: Es gibt einen eindeutigen Sieger.

München - Ist Einkaufen in Deutschland oder in Österreich billiger? Ein Twitter-User hat einen Vergleich gewagt und bei den Märkten Rewe und Billa einen Warenkorb an vergleichbaren Produkten erstellt. Sein Ergebnis präsentierte er in einer umfangreichen Tabelle anderen Twitter-Nutzern - das Ergebnis ist recht eindeutig. Wer seinen Einkauf in einem der Märkte macht, kommt um 22 Prozent billiger davon, als im anderen. Die steigenden Preise sorgen bei einigen Kunden für Unmut. Ein Rewe-Kunde machte seinem Ärger über die Preise dort jüngst Luft.

Der Twitter-User beschreibt seine untersuchten Produkte als einen „Warenkorb an äquivalenten Produkten, von Billigeigenmarken bis Premiummarken“. Rechnet man alles zusammen, kommt heraus, dass die Kunden von Rewe um 22 Prozent günstiger wegkommen, als die von Billa. Veröffentlicht hat der User den Screenshot einer Preisvergleichs-Website am 1. Juni 2023.

Rewe/Billa: Rapsöl-Preis in Deutschland und Österreich unterscheidet sich dramatisch

Viele Produkte sind allerdings exakt gleich teuer. So kostet etwa Hirtenkäse oder ein Kilo Erbsen auf beiden Seiten der Grenze genau das Gleiche. Doch bei vielen anderen Produkten verhält es sich anders. Eine Gurke aus regionalem Anbau beispielsweise ist in Deutschland für 79 Cent zu haben, in Österreich kostet diese mit 1,49 Euro fast doppelt so viel. Auch Rispentomaten sind in Österreich (3,49 Euro) einen ganzen Euro teurer als in Deutschland.

Richtig exorbitant wird der Unterschied beim Rapsöl. Dieses kostet pro Liter in Deutschland 1,85 Euro, in Österreich ganze 3,25 Euro, was eine Steigerung um 118 Prozent bedeutet. Auch Leberkäse, Butterkäse, Gebäckstangen, Alpenvollmilch-Schokolade und viele weitere Produkte kosten in Deutschland - zum Zeitpunkt des Vergleichs - weniger. Ausnahmen, bei denen sich das Bild umdreht, gibt es aber auch. So zahlt man in Deutschland beispielsweise für Käseaufschnitt (2,19 Euro für 250 Gramm) mehr als in Österreich (0,99 Euro).

In den Twitter-Kommentaren will man den Trend auch auf den Parkplätzen beobachtet haben: „Dann irren sich die vielen österreichsichen Kennzeichen bei grenznahen Supermärkten nicht“, heißt es dort. (cgsc)

Eine Kundin schildert einen Vorfall, der sich an einer Rewe-Kasse zugetragen haben soll. Das Ganze schlägt hohe Wellen.