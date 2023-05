Rewe-Kunde zeigt XXL-Pfandbon: „Wenn es einen Weltrekord geben würde, dann wär dies einer“

Von: Kai Hartwig

Ein Pfandsammler machte am Automaten einer Rewe-Filiale eine fette Ausbeute. Auf Reddit postete er zum Beweis den Kassenzettel – und äußerte eine gewagte These.

Geilenkirchen – In Deutschland wird auf einige Flaschen und Dosen Pfand erhoben. Hat man diese geleert, können sie im Supermarkt oder Discounter in den Pfandautomaten geschoben werden. Das bringt bares Geld, wenn man den Pfandbon an der Kasse der Filiale von Rewe, Edeka, Kaufland, Aldi, Lidl, Penny oder Netto abgibt.

Dabei kommen so manche Pfandsammler auf ziemlich stattliche Summen. Kürzlich kassierte ein Pfand-Paar an einem Tag 1358 Euro in zwei Läden – allerdings hatte anschließend der Supermarkt-Chef „die Schnauze voll“. Und auch ein Kaufland-Kunde räumte am Pfandautomaten eine sehr hohe Summe ab. Euphorisch zeigte sich nun auch ein Kunde, der bei Rewe eine ordentliche Ausbeute mit Leergut machen konnte.

Rewe-Kunde zeigt XXL-Kassenzettel und jubelt über Pfand-„Weltrekord“

Auf Reddit postete er ein Bild seines Kassenzettels. Der enthält größtenteils Positionen, die durch einen Pfandbon oder mehrere Pfandbons entstanden sein müssen. Der Nutzer schrieb dazu: „Wenn es einen Weltrekord geben würde, dann wär dies einer.“ Ganz schön selbstbewusste Wortwahl, doch konnte die Ausbeute des Reddit-Users sich durchaus sehen lassen. Insgesamt kam er auf einen Auszahlungsbetrag von 189,71 Euro. Verrechnet man die neu gekauften Artikel inklusive Pfand, stehen für den Rewe-Kunden sogar 191,30 Euro zu Buche.

Ein Blick auf den Kassenzettel verrät, dass er 788 Pfandflaschen und Pfanddosen in dem Supermarkt abgegeben hatte. Laut Adresse auf dem Bon muss es sich um eine Rewe-Filiale in Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen) handeln. Ein Datum war auf dem Bild des Kassenzettels nicht zu erkennen. Zu welchem Zeitpunkt der User also seinen Pfand-„Weltrekord“ erzielte, lässt sich nicht nachvollziehen.

Pfandsammler kassiert bei Rewe ab: „Die Mitarbeiterin an der Kasse und ihr Blick... Unbezahlbar!“

Hoch war seine Pfandsumme allemal. Auch wenn einige Sammler schon auf deutlich höhere Einnahmen kamen – so wie ein Real-Kunde, der ein Jahr lang für eine Playstation 5 Pfand sammelte. Ein anderer Reddit-User zeigte sich dennoch beeindruckt. „Boa, was? Wie viele Automaten sind dabei draufgegangen?“, wollte er von dem Verfasser wissen. „Musste dreimal entleert werden“, antwortete dieser. Und schilderte, dass seine Ausbeute bei dem Supermarktpersonal offenbar Eindruck hinterließ: „Die Mitarbeiterin an der Kasse und ihr Blick... Unbezahlbar!“

Eine satte Ausbeute machte ein Rewe-Kunde am Pfandautomaten. Und jubelte über seinen „Weltrekord“. © Montage: IPPEN.MEDIA/Daniel Bockwoldt/dpa/Reddit.com

Inwiefern auch die übrige Kundschaft der Rewe-Filiale ungläubig oder sogar genervt dreinblickte, als der Pfandsammler seine fast 800 Flaschen und Dosen in den Automaten schob, ist nicht überliefert. Einige Supermärkte und Discounter verweigern übrigens oft die Annahme von bestimmten Pfandflaschen. Experten erklärten jüngst, was viele Kunden diesbezüglich über Leergut-Annahme nicht wissen. (kh)