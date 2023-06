Rewe-Kunden „trauern“ um Filiale: „Letzte Ort, der noch authentisch und wild war“

In Berlin macht ein Rewe-Supermarkt dicht. Vor Ort machen Kunden ihrem Unmut darüber Luft – mit einer kreativen, wie diskutablen Aktion.

Berlin – In Deutschland hat jeder Bundesbürger viele Supermärkte und Discounter in der näheren Umgebung. Dabei kann man sich in der unmittelbaren Nachbarschaft der eigenen vier Wände oft aussuchen, ob man lieber zu Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, Netto, Penny, Kaufland oder der Konkurrenz geht. Allerdings kann es auch vorkommen, dass die Lieblingsfiliale für den regelmäßigen Lebensmittel-Einkauf irgendwann dauerhaft dichtmacht.

Auch in Berlin ereignete sich nun ein solcher Fall. Ein Rewe-Supermarkt musste seine Türen für immer schließen. Offenbar war dies für viele der ehemaligen Kundinnen und Kunden ein regelrechter Schock. Einige reagierten mit einer höchst ungewöhnlichen Aktion – die teils auch kritisch gesehen wurde.

Rewe-Kunden „trauern“ um Filiale – und errichten Gedenkstätte vor dem Supermarkt

Auf der Instagram-Seite „Notes of Berlin“ wurde ein Foto gepostet, welches direkt vor dem Eingang der ehemaligen Rewe-Filiale aufgenommen wurde. „Du wirst uns fehlen“, war der Titel des Posts. Diesem war auch zu entnehmen, dass sich besagter Supermarkt an der Warschauer Straße in Berlin befand. Das Foto zeigte die Treppenstufen vor dem Eingangsbereich des inzwischen geschlossenen Rewe-Marktes. Darauf hatten Unbekannte – mutmaßlich frühere Kunden der Filiale – eine Art Gedenstätte errichtet.

Neben Grablichtern fanden sich hier auch leere Bier- und Sektflaschen mit Blumen sowie zwei Schilder. Das eine trug die englischsprachige Aufschrift „The good die too young“ (deutsch: Die Guten sterben zu jung). Auf dem anderen wurde das Mantra „Eat Sleep Repeat“ (deutsch: Essen, schlafen, von vorn) bemüht, wobei das durchgestrichene Wort Rewe zwischen den letzten beiden Wörtern ergänzt worden war. Doch mit der liebgewonnenen Routine, neben den täglichen Mahlzeiten und Schlaf auch besagten Rewe-Markt regelmäßig aufzusuchen, ist es für Fans der Filiale nun vorbei.

Beliebte Rewe-Filiale in Berlin muss dichtmachen – „Letzte Ort, der noch authentisch und wild war“

Ein Schild am Eingangsbereich gibt an, dass am 19. Juni 2023 der letzte Verkaufstag war. Im Inneren des früheren Supermarkts sieht man, dass die Abbauarbeiten bereits begonnen haben. Die Reaktionen der Instagram-Follower waren entsprechend. „Das war der erste Rewe, in dem ich war, als ich vor fünf Jahren nach Berlin gezogen bin. Wir werden dich vermissen“, schrieb eine Userin. „Das war mein Lieblingsladen. Er lag SO perfekt“, befand eine andere. „Hab noch nie so ein liebenswürdiges Personal getroffen, wie dort“, meinte ein Nutzer.

Die Mitarbeiter der nun geschlossenen Rewe-Filiale hatten offensichtlich ein gutes Nervenkostüm. Denn einige User schilderten, dass es dort mitunter recht hoch herging. „Ein lokales Hauptquartier des Chaos“, nannte einer den Rewe-Markt. „Der letzte Ort in Friedrichshain, der noch authentisch und wild war“, bedauerte ein weiterer. „Rewe, ursprünglich bekannt als Party-Kaiser‘s“, erinnerte sich ein anderer User auch noch an Zeiten, bevor Rewe die Filiale übernommen hatte.

Kritische Töne wegen Gedenkstätte an geschlossener Rewe-Filiale – „Dachte, Obdachloser ist verstorben“

Doch es gab auch Nutzer, die der „Trauer“ um den geschlossenen Rewe-Markt nicht viel abgewinnen konnten. „Es gibt noch zwei Filialen um die Ecke, weniger als 100 Meter entfernt, die ziemlich größer sind“, merkte einer an. An anderer Stelle wurde die errichtete „Gedenkstätte“ kritisiert.

„Als ortsunkundige Person dachte ich, dass ein Obdachloser verstorben ist, der hier wohl immer geschlafen hat“, zeigte ein User wenig Verständnis für die Aktion. „Genau, das dachte ich auch, zum Glück kein Mensch“, kommentierte eine weitere Nutzerin, die das ganze wohl eher geschmacklos fand.

