«Blöde Kuh».

Es Ist das selbe Produkt aus der selben Fertigung - wen wunderts wenn da alle mit dem selben Makel geschlagen sind.

3 Ekelpackungen bei 3 Produkten, da würde ich auch zum Tier. Aber bei so was so einen Aufriss? Vielleicht hat sie das ja auch zu Hause alles gleich zu lang gelagert..?