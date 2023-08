Rewe bietet neuen kostenlosen Service an – doch Kunden kritisieren Supermarkt

Von: Linda Lorenz

Bei allen Rewe-Märkten soll es jetzt die Möglichkeit eines eBons geben – unter anderem um Müll einzusparen. Doch dabei stößt Rewe auch auf Kritik.

Dortmund – In Deutschland gilt seit 2020 eine Pflicht für alle Märkte, bei einem Kauf den Kassenzettel herauszugeben. Damit einher geht ein hoher Papierverbrauch und nicht selten ein Chaos an Kassenbons beim Verbraucher – daher stellen einige Märkte das Belegprinzip jetzt auf digital um, wie RUHR24 berichtet.

Rewe bietet neuen Service an – so soll es funktionieren

Verbraucher sollen in Zukunft mit dem Smartphone an der Kasse einen QR-Code scannen können und somit den Kassenzettel digital sowohl per E-Mail als auch in der Rewe-App hinterlegt erhalten. Damit soll außerdem eine bessere Übersicht für Verbraucher geschaffen werden, die ihre Einkäufe gesammelt in der App nachverfolgen können.

Diese Idee ist allerdings auch schon anderen Märkten vor Rewe gekommen – Edeka verbannte Kassenzettel bereits vor zwei Jahren. Auch Dmkrempelte damals schon den Kassenbereich um und stellte die Kunden vor die Wahl. Rewe selbst verzichtete zuvor bereits auf die Produktion von Werbeprospekten, um Papier zu sparen.

Rewe bietet neuen Service an – das sind die Gründe

Rewe wirbt in erster Linie damit, dass sie Müll einsparen und damit das Einkaufen umweltfreundlicher gestalten wollen. Außerdem ist davon auszugehen, dass der Markt damit Geld einsparen kann (mehr zu Supermärkten und Discountern bei RUHR24).

Auch für Verbraucher, die in dem Papierchaos der vielen Kassenzettel schnell den Überblick verlieren, könnte die Möglichkeit der eBons hilfreich sein. Gleichzeitig braucht man für ein gutes Verständnis am besten die Rewe-App – und wenn man zusätzlich bei anderen Läden einkauft, wahrscheinlich noch zusätzliche Apps, sofern dort überhaupt digitale Bons angeboten werden.

Rewe bietet neuen Service an – es hagelt Kritik

Die Absichten von Rewe scheinen damit doch eigentlich lobenswert zu sein, trotzdem hagelt es vor allem in den sozialen Medien Kritik. Rewe wirbt laut Utopia nämlich für den Einkauf ohne gedruckten Kassenzettel aktuell mit einem zusätzlichen Zettel bei jedem Einkauf.

Auf lange Sicht wird sich der Zettelverbrauch bei erfolgreicher Umsetzung zwar trotzdem reduzieren, allerdings finden viele Verbraucher, dass es sinnvollere Werbemöglichkeiten gäbe. Dazu gehören beispielsweise Aufsteller oder Aushänge in jedem Rewe-Markt.

Rewe folgt anderen Märkten und versucht ebenfalls eBons zu etablieren. © Bihlmayerfotografie/Imago

Abzuwarten bleibt, wie die Verbraucher die Änderung annehmen und ob sie das Angebot tatsächlich nutzen. Rewe selbst schreibt in einer Pressemitteilung, dass bereits zehn Prozent, die auf eBons umsteigen würden, extrem viel Papier einsparen könnten.