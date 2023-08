Rewe-Nachfolger steht fest: Große Supermarktkette steigt bei Payback ein

Von: Stefanie Lipfert

Nun ist es offiziell: Edeka bestätigt die Zusammenarbeit mit Payback ab dem 1. März 2025. Bis Februar 2024 allerdings können Kunden die Deutschlandcard im vollen Umfang nutzen.

Kassel - Kunden der Supermarkt-Kette Edeka können sich 2025 auf Veränderungen freuen: Deutschlands größter Lebensmittelhändler steigt ab März 2025 bei Payback ein und tritt somit in die Fußstapfen der Supermarktkette Rewe. Aktuell ist Edeka noch Partner der Deutschlandcard. Mit über 11.000 Märkten ist Edeka der größte Einzelhändler für Lebensmittel in Deutschland. Somit können Kunden ab 2025 im Edeka, Netto, sowie Marktkauf Punkte sammeln.

Zum 1. März 2025 wird Edeka Partner des Kundenbindungsprogramm Payback. Dies bestätigte die Lebensmittelkette am Donnerstag (24. August). Aktuell können Rewe-Kunden das Treueprogramm beim Einkaufen in Anspruch nehmen, 2024 endet nach Angaben der Lebensmittel Zeitung jedoch die Zusammenarbeit zwischen Rewe und Payback. Anfang des Jahres hat die Supermarktkette die Trennung von Payback offiziell gemacht. Mit mehr als 3500 Märkten ist Rewe der zweitgrößte Einzelhändler für Lebensmittel.

Rewe kooperierte seit 2014 mit dem bekannten Punkte-Sammelsystem. Der Discounter Penny, der zur Rewe-Group gehört, trat Payback 2018 bei. Nach Ende der Zusammenarbeit mit Payback will Rewe ein eigenes Kundenbindungsprogramm aufbauen. Somit habe das Unternehmen einen viel direkteren Zugriff auf Kundendaten. Auch die Möglichkeiten für eine Individualisierung der Angebote könne so generiert werden.

Paypack

Deutschlands größtes und beliebtestes Bonusprogramm Payback gibt es in Deutschland seit dem Jahr 2000. Die Karte wird während des Einkaufens beim Bezahlvorgang an der Kasse vorgelegt. Auf die Kaufsumme erhält der Kunde einen Bonus in Form von Punkten auf seinem Punktekonto gutgeschrieben. Das Bonusprogramm Payback können Kunden bei rund 680 Partnerunternehmen bei Einkäufen Punkte sammeln und durch das Einlösen dieser Punkte bei späteren Einkäufen Geld sparen. Die Deutschlandcard funktioniert nach demselben Prinzip.

