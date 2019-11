Nach Rückruf bei REWE und Norma: Betrieb muss jetzt dicht machen - doch damit ist nicht Schluss

Behörden greifen durch

Wegen einer möglichen Verunreinigung durch Listerien hat der Hersteller „Fleisch-Krone Feinkost GmbH“ Frikadellen von Rewe und Norma zurückgerufen. Nun wird der Betrieb dicht gemacht.

Am 2. November 2019 ist der Rückruf für eine beliebte Frikadellenmarke veröffentlicht worden. Ein Bakterienbefall könnte den Verzehr gesundheitsgefährdend machen.

Auch REWE und Norma führen diese Frikadellen und beteiligen sich am Rückruf.

Ein Herstellerbetrieb wurde bereits geschlossen. Doch damit soll die Gefahr noch nicht gebannt sein.

Update vom 4. November, 11.37 Uhr: Nach dem Listerienfall bei einem Fleischwarenhersteller aus dem Oldenburger Münsterland untersuchen Lebensmittelkontrolleure einen weiteren Betrieb des Unternehmens. Am Montagvormittag seien Mitarbeiter des Landkreises für Kontrollen an den Unternehmenssitz im oldenburgischen Essen gefahren, sagte ein Sprecher des Kreises Cloppenburg. Erste Ergebnisse sollen gegen Mittag veröffentlicht werden. Am Freitag war die Produktion am Standort Goldenstedt im Nachbarkreis Vechta vorübergehend eingestellt worden. Die Fleisch-Krone Feinkost GmbH hatte Frikadellen wegen eines Verdachts auf Listerien zurückgerufen.

Update vom 3. November, 12.36 Uhr: Die Behörden in Niedersachsen haben ein Ruhen der Zulassung für den Betrieb angeordnet, bei dem Listerien in Frikadellen gefunden worden waren. Das gab die Sprecherin des niedersächsischen Verbraucherschutzministeriums, Sabine Hildebrandt, am Sonntag bekannt.

Die Sprecherin des Landesamtes für Verbraucherschutz, Hiltrud Schrandt, erklärte, dass die Maßnahme bereits am Freitag mündlich angeornet worden sei. "Damit ist gesichert, dass dort derzeit nichts raus geht", sagte sie. Vom Unternehmen selbst war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Rückruf bei REWE und Norma: Listerien in Frikadellen - Das sind die Symptome

Zu diesen Frikadellen sollten Verbraucher zunächst besser „Nein!“ sagen: Frikadellen der Eigenmarke „ja!“ der Supermarktketten Rewe und Norma könnten mit Listerien verunreinigt sein. Aus diesem Grund ruft der Hersteller, die Firma „Fleisch Krone Feinkost GmbH“, die Produkte nun zurück. Darüber hinaus könnten auch andere Frikadellen-Varianten der Firma betroffen sein.

Frikadellen-Rückruf bei REWE und Norma: Listerien-Gefahr in folgenden Produkten

Konkret handelt es sich um die folgenden Produkte:

Gut Bartenhof Frikadelle Klassik und Frikadellen-Bällchen mit den Chargen-Nr. 97812 und 97813 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 05.11.2019

„ja! Frikadellenbällchen 500 g-Packung, mit den Mindesthaltbarkeitsdatum 05.11.2019 und 20.11.2019

Frikadellen-Rückruf teilweise nur in speziellen Norma-Filialen

Die „Gut Bartenhof“-Frikadellen wurden nur an Norma-Filialen in Aichach, Rossau, Ahrensfelde/Blumberg, Dettingen, Rheinböllen und Kerpen geliefert. Für die Rewe-Frikadellen gebe es allerdings keine derartigen regionalen Einschränkungen, wie focus.de berichtet.

Listerien-Gefahr in Frikadellen: Rückgabe der Produkte gegen Kaufpreis-Erstattung möglich

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten dieser Produkte sowie andere Produkte von "Gut Bartenhof" bei Norma sowie "ja!" bei Rewe seien nicht von dem Rückruf betroffen. Der vorsorgliche Rückruf wird durchgeführt, weil im Rahmen einer Eigenkontrolluntersuchung ein positiver Listerien-Befund festgestellt wurde.

Kundinnen und Kunden können die betroffenen Artikel gegen Erstattung des Kaufpreises in den Filialen zurückgeben. Fleisch-Krone hat eine Telefonnummer für Verbraucherfragen eingerichtet, die Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr besetzt ist: 05434 / 9460-266

Warum ist ein Rückruf bei Listerien so dringend?

Bei gesunden Menschen können Listerien grippeähnliche Symptome auslösen. Bei Risikogruppen können Listerien jedoch tödlich sein - zu den besonders gefährdeten gehören Ältere und Schwangere. Die Bakterien hatten zuletzt im Zusammenhang mit dem hessischen Wursthersteller Wilke Schlagzeilen gemacht. Dort waren Produkte ebenfalls mit Listerien belastet; drei Todesfälle werden damit in Verbindung gebracht.

Auch der HerstellerWilke sorgte zuletzt wegen durch Listerien verseuchte Wurstprodukte für einen bundesweiten Skandal.

Schon wieder wird das Vertrauen der Verbraucher in die deutsche Fleischindustrie auf die Probe gestellt: Es bahnt sich ein neuer Bakterien-Skandal an. Diesmal in Baden-Württemberg.