Rossmann-Insider: So führt der Drogerie-Riese seine Kunden hinters Licht

Von: Johannes Nuß

Teilen

In einer ZDF-Dokumentation packen Insider über die Praktiken der Drogeriemarktkette „Rossmann“ aus. Die eine oder andere Praktik verwundert stark. (Archiv) © Frank Rumpenhorst/dpa

In einer ZDF-Dokumentation packen Insider über die Drogeriemarktkette „Rossmann“ aus. Die eine oder andere Geschäftspraktik verwundert stark.

Kassel/Burgwedel – 1972 gründete Dirk Roßmann im Alter von 25 Jahren sein Drogeriemarkt-Imperium. In einer Seitenstraße der Lister Meile im Zentrum von Hannover eröffnete der gelernte Drogist Dirk Roßmann am 17. März 1972 die erste Rossmann-Filiale. Geplant war am ersten Öffnungstag ein Umsatz von rund 2000 DM. Am Ende des Tages wurden es 20.000 DM – der Aufstieg des Rossmann-Imperiums nahm seinen Lauf.

Inzwischen ist das Unternehmen europaweit aufgestellt und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 12,15 Milliarden Euro. Laut Forbes gehört Rossmann weltweit zu den 50 besten Arbeitgebern, auf der anderen Seite werden rund 40 Prozent des Unternehmens durch die chinesische Holding-Gruppe CK Hutchison Holdings Limited kontrolliert. Doch nicht alle Geschäftspraktiken von Rossmann muten auf den ersten Blick gut an, wie aus einer TV-Dokumentation hervorgeht.

Rossmann Insider: So führt der Drogerie-Riese seine Kunden hinter das Licht

Denn mehr als zwölf Milliarden Euro Umsatz kommen nicht von ungefähr, wie der Fernsehsender ZDF jetzt in einem Doku-Film unter dem Titel „Rossmann: Die Insider – Verkaufstricks beim Drogerie-Riesen“ berichtet. Mit Tricks, wie es in der Reportage heißt, würden Rossmann-Kundinnen und -Kunden gezielt angelockt und beeinflusst. Dazu äußern sich in der ZDF-Doku ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens.

Unternehmen: Dirk Rossmann GmbH; kurz: Rossmann Hauptsitz Burgwedel Mitarbeiter (europaweit): 60.500 Filialen: 4514 in Europa (davon 2263 in Deutschland) Jahresumsatz: 12,15 Milliarden Euro (2022) (Quelle: rossmann.de/Stand: Juni 2023)

Es gibt viele Hebel, die Rossmann bedient, um seinen Umsatz zu steigern. Daran ist auch nichts Verwerfliches, die Konkurrenz schläft nicht, kämpft unter Umständen mit ähnlichen Tricks. Und so lange alles auf der Grundlage von geltendem Recht geschieht, ist es auch zu akzeptieren. Trotzdem geben manche Praktiken des Drogeriemarkt-Riesen Rossmann zumindest zu denken.

Drogeriemarktkette Rossmann: Artikel in der Ideenwelt sind vornehmlich Billigprodukte aus China

So werden beispielsweise in der Ideenwelt – entstanden nach einer finanziellen Schieflage des Unternehmens Mitte der 90er Jahre – etliche Produkte zu sehr günstigen Preisen vertrieben. Da wird etwa ein Reiseföhn für 8,99 Euro angeboten. Wäre dieser Föhn in Deutschland hergestellt worden, wäre der Preis schon aufgrund der Personalkosten des Herstellers nicht zu halten. Nach gründlicher Untersuchung des Produkts findet sich schließlich auf einem Kabel der Hinweis „Made in China“. An anderer Stelle wird auffällig auf der Packung geschrieben: „Hergestellt für Dirk Rossmann GmbH“.

Es wird dem Kunden also möglicherweise suggeriert, dass das Produkt in Deutschland hergestellt wurde, was aber nicht der Fall ist. Rechtlich gesehen ist diese Produktmarkierung überhaupt nicht zu beanstanden. Das Herstellungsland muss der Verkäufer nicht zwingend angeben. Kunden-Transparenz hingegen sieht dann wohl doch etwas anders aus. Rossmann gab dazu an: „Die Nennung des Herkunftsnachweises kommt nur zum Tragen, wenn mit dem Herkunftsland ein besonderes Qualitätsversprechen einhergeht.“ Das dürfte bei Billigprodukten aus Fernost eher seltener der Fall sein.

Werbung von Rossmann: Nicht alle Artikel im Werbeprospekt sind im Preis heruntergesetzt

Auch kommt hier durch noch ein weiterer psychologischer Verkaufseffekt zum Tragen: Aufgrund der vielen günstigen Artikeln in der Ideenwelt – die in der Regel in jeder Rossmann-Filiale gleich hinter der Eingangstür beginnt – wird der Kundin und dem Kunden nach Einschätzung der Filmemacher vorgemacht, dass es hier im ganzen Geschäft ausschließlich günstige und hochwertige Produkte gibt.

Ein weiterer Trick von Rossmann findet sich in der Werbung. Trotz Digitalisierung setzt Rossmann beim Werbeträger Nummer eins immer noch auf gedruckte Prospekte. Normalerweise – so jedenfalls die Annahme der meisten Kunden – finden sich in solchen Prospekten einige heruntergesetzte Produkte, die günstiger verkauft werden. Nicht so bei Rossmann, vielmehr wird der Prospekt dafür genutzt, die Ware zu präsentieren und die Kunden in die Rossmann-Filialen zu locken. Dazu Rossmann: „Die Platzierung eines Produktes in der Werbung geht nicht automatisch mit einer Ermäßigung einher.”

Das gilt natürlich nicht für alle Artikel, die sich in den Werbeprospekten des Drogerie-Riesen befinden. Es gibt auch Ware, die tatsächlich reduziert ist und im Prospekt abgedruckt wird. Allerdings – und da unterscheidet sich Rossmann vom Einzelhandel in Deutschland – gelten die Prospekte nur von montags bis freitags. Am umsatzstärksten Tag der Woche – dem Samstag – gelten die reduzierten Preise im Werbeprospekt nicht. Im kompletten Einzelhandel in Deutschland sei dies anders, heißt es in der Dokumentation beim ZDF. Überprüfen lässt sich das freilich nicht. Allerdings: Rossmann druckt – genau wie andere Einzelhändler auch – auf Seite eins seines Werbeprospektes den Zeitraum ab, in dem der Prospekt gültig ist – montags bis freitags.

Drogeriemarktkette Rossmann: Preise unterscheiden sich in der Stadt und auf dem Land

Zu guter Letzt: Nicht in allen Rossmann-Filialen treffen die Kundin oder der Kunde auf gleiche Preise. In dichtbesiedelten Gebieten – beispielsweise einer Großstadt, wo auch noch andere Drogeriemärkte wie dm oder Müller beheimatet sind – können sich die Preise wesentlich von denen im ländlichen Raum unterscheiden, wie einer von vier Insidern in der Dokumentation berichtet. So können die Preise in den Rossmann-Filialen auf dem Land – also auch dort, wo kein Mitbewerber zu finden ist – um gut 2,5 Prozent höher sein. Ein Rossmann-Insider in der Dokumentation gibt folgerichtig den Tipp, bei Bedarf eine Filiale in dichtbesiedelten Gebieten aufzusuchen.

„Die Preisentscheidung richtet sich letztlich nach dem Umfeld des Rossmann-Marktes”, so der ehemalige Marketingmanager. „Wer Geld sparen will, der sollte nicht in eine Filiale auf dem Land fahren, sondern in eine Filiale, die unter deutlich höherem Konkurrenzdruck steht.“ (jon)