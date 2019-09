Ausgerechnet in Produkt für Kinder: Gefährliches Bakterium in Duschgel - Rückruf bei Rossmann

Duschgel mit Infektionsrisiko

+ © picture alliance / Holger Hollem / Holger Hollemann Rossmann ruft ein Produkt mit einem gefährlichen Bakterium zurück. © picture alliance / Holger Hollem / Holger Hollemann

Ein gefährliches Bakterium wurde in einem Dusch- und Badegel für Kinder bei Rossmann gefunden. Wie sollten Eltern nun auf den Rückruf reagieren?

Burgwedel - Ein neuer Rückruf bei Rossmann betrifft ausgerechnet ein Produkt für Kinder. Wer es zu Hause in seinen Regalen hat, sollte es auf keinen Fall verwenden und zurückgeben - denn es könnte ein gefährliches Bakterium enthalten, bei dem eine gefährliche Infektion droht.

Rossmann: Rückruf von beliebtem Kinder-Duschgel - wegen gefährlichem Bakterium

Konkret geht es um ein Dusch- bzw. Badegel, das in geformtem Plastik mit Tieraufdrucken verpackt ist. Wie Rossmann in einer Pressemitteilung angibt, handelt es sich bei dem Duschtier dabei allerdings nicht um Eigenmarken-Ware, sondern um ein Produkt des Herstellers „Bauer & Thürridl Handelsgesellschaft m.b.H.“ aus Österreich. In Deutschland sind alle Bundesländer von diesem Rückruf betroffen.

Der Grund für den Rückruf ist der Keim „Burkholderia cepacia“, der unter Umständen in den Produkten zu finden ist und erst letztes Jahr für den Rückruf einer Mundspülung gesorgt hat. Für gesunde Personen stellt dieser laut Rossmann nur eine geringe Gefahr dar, allerdings ist das Bakterium aufgrund seiner hohen Antibiotikaresistenz gefürchtet.

Nach Informationen der Deutschen Apotheker Zeitung sind vor allem Personen mit Atemwegerkrankungen oder einer Immunschwäche gefährdet - denn bei ihnen kann das Bakterium eine schwere Pneumonie, im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen. Falls durch die Benutzung des Produkts Symptome auftreten, sollten allerdings auch gesunde Personen einen Arzt aufsuchen, rät Rossmann den Kunden.

Rossmann: Dieses Produkt der Drogerie ist konkret vom Rückruf betroffen

Nur das Duschtier „Ente“ wurde beanstandet, der Konzern hat allerdings „aufgrund des vorsorglichen Verbraucherschutzes“ alle Duschtiere zurückgerufen. Wer die Ware erworben hat, kann sie in allen Verkaufsstellen gegen Rückerstattung des Kaufpreises zurückgeben - für Rossmann habe Verbraucherschutz laut eigenen Angaben „oberste Priorität“. Konkret handelt es sich Produkte mit der EAN 9002422105661 oder 9002422106804. Die Ziffernfolge befindet sich auf der Rückseite des Artikels.

Nicht nur Produkte aus dem Kosmetikbereich beschäftigen die Drogeriekette: Erst kürzlich hat Rossmann ein Nahrungsmittel zurückgerufen, dass für Babys bestimmt war. Bei einem anderen Lebensmittel wurden Salmonellen gefunden, woraufhin Rossmann reagierte.

