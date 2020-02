Aldi-Rückruf: Gefährliche Glassplitter in beliebtem Bio-Produkt

Gefahr für die Gesundheit

In einem beliebten Bio-Produkt aus dem Aldi-Sortiment könnten Glasscherben enthalten sein. Der Hersteller warnt vor ernsthaften Gesundheitsgefahren.

Mühlheim/Ruhr - Aldi Nord ruft einen beliebten Artikel aus dem Bio-Sortiment zurück. Der Hersteller Clama teilte mit, das in Bio-Kichererbsen der Marke „GutBio“ Glassplitter gefunden wurden. Bei dem betroffenen Produkt handelt sich um die „Bio Kichererbsen mit Quinoa und Gemüse“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2023. Andere Produkte des Herstellers seien jedoch nicht betroffen.

Rückruf: Glassplitter – Hersteller ruft Gut Bio „Bio Kichererbsen mit Quinoa und Gemüse“ via Aldi-Nord zurückhttps://t.co/zJCmuTwNUh pic.twitter.com/HsMXzcbV7N — Produktwarnung (@Produktwarnung1) February 6, 2020

Aldi hat das Produkt „im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes“ bereits aus dem Verkauf genommen und rief betroffene Kunden auf, das Produkt in die Filialen zurückzubringen. Außerdem rät Aldi Nord* seinen Kunden die Kichererbsen in keinem Fall mehr zu verwenden. Aldi Nord und Aldi Süd sind getrennte Unternehmen*, die in viele Gesellschaften aufgeteilt sind. Der Hersteller entschuldigt sich bei den Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Glasscherben können ernsthafte Verletzungen in Mundhöhle, Speiseröhre, sowie Blutungen im Magen- und Darmtrakt verursachen. Verkauft wurden die Kichererbsen in verschiedenen Aldi Nord Filialen*. Zu diesen gehören Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.

Dieses Aldi-Produkt ist betroffen:

„Bio Kichererbsen mit Quinoa und Gemüse“

Marke „GutBio“

Mindesthaltsbarkeitsdatum 31.12.2023

Verbrauchsdaten: Verkauft bei Aldi Nord

Weitere Auskünfte erteilt der Calma Konsumentendienst unter der Rufnummer 0800 6648203.

Nicht zum ersten Mal muss ein Produkt bei Aldi zurückgerufen werden. Die Geschichte des Unternehmens können Sie hier nachlesen*.

