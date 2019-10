Rückruf: Bakterien in Shampoo und Duschgel gefunden - Gefahr für Verbraucher

Irgend etwas stimmt mit dem Qualitätsmanagement der Unternehmen nicht.

Entweder haben die keins, was ich mir schwer vorstellen kann, oder es wird nicht bis auf die Basis nicht gelebt.

Bedeutet laut QM Handbuch alles O.K

Und alle erdenklichen teoretischen Zertifizierungen positiv.

Aber in der Produktiin wo sich der QM Leiter nie blicken läßt, läuft alles aus dem Ruder.

Der Dieselskandal ist das beste Beispiel