Rückruf bei Norma: Salmonellen in bekanntem Produkt entdeckt

Schädliche Nüsse

+ © picture alliance / dpa / Andreas Gebert Norma muss wegen Keimbelastung ein beliebtes Produkt zurückrufen. © picture alliance / dpa / Andreas Gebert

Nach den kürzlichen Skandalen in der Fleisch- und Milchindustrie muss nun Norma ein Produkt zurückrufen, bei dem Gesundheitsgefahr besteht.

Hamburg - Norma ruft Walnüsse der Marke Ardilla zurück. Sie könnten mit Salmonellen belastet sein. Der Hersteller Nutzwork Handels GmbH hat nach eigenen Angaben bei einer Selbstkontrolle in einer Charge Salmonellen nachgewiesen.

Norma-Zulieferer findet Salmonellen bei Eigenkontrolle

Der Rückruf betrifft die Walnüsse in 1000g-Schalen mit Ablaufdatum 01.07.2020 und 02.07.2020. Diese Packungen wurden nur an Normafilialen in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen geliefert.

Kunden, die Packungen der belasteten Walnüsse gekauft haben, können sie auch ohne Kassenzettel in allen Normafilialen zurückgeben und bekommen ihr Geld zurück. Das Bundesamt für Verbraucherschutz warnt dringend vor dem Verzehr der belasteten Nüsse.

Norma ruft Walnüsse zurück: Große Gesundheitsgefahr

Salmonellen sind gefährliche Bakterien, die extremen Durchfall mit Erbrechen und Fieber auslösen. In manchen Fällen kann es zu einer Blutvergiftung kommen. Die Keime vermehren sich schnell auf ungekühlten Lebensmitteln - viel öfter als Gemüse sind aber Produkte wie rohes Fleisch oder rohe Eier betroffen.

In der vergangenen Zeit häufen sich Skandale mit verseuchten oder gammeligen Lebensmitteln. Immer größere Kreise zieht der „Wilke-Skandal“ - Eigenmarken aller Supermärkte sind betroffen und mehr als 300 Tonnen schimmeliges und faules Fleisch müssen vernichtet werden. Bei REWE und Norma gab es einen Rückruf wegen den gleichen Erregern. Mehrere Supermarktketten, darunter Aldi und Lidl, mussten verseuchte Milch zurückrufen.

Die Häufung der Vorfälle sorgt für Diskussionen. Am Wochenende äußerte sich Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) kritisch - und bekam eine Retourkutsche. Das brandneue Mercedes-Benz-SUV hat indes massive Sicherheitsprobleme und ist ebenfalls von einem Rückruf betroffen, wie nordbuzz.de* berichtet.

Aktuell wird zudem ein Apfelsaft wegen Schimmelbefalls zurückgerufen.

