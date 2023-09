Rückruf bei Edeka und Marktkauf: Salami könnte Verletzungen hervorrufen

Von: Daniel Schinzig

Bei Marktkauf und Edeka ist eine Salami von einem Rückruf betroffen. Verbraucher könnten sich verletzen. Das Produkt kann Kunststoffteile enthalten.

Hamm - Was für gewöhnlich gut und günstig ist, ist aktuell nur günstig. Denn ein Hersteller hat jetzt einen Rückruf einer „Gut und Günstig“-Salami gestartet. In dem Fleisch, das es in den Supermärkten Edeka und Marktkauf gibt, könnten blaue Kunststofffremdkörper enthalten sein. Für Verbraucher besteht Verletzungsgefahr, berichtet wa.de.

Rückruf bei Edeka und Marktkauf: Bei Salami besteht Verletzungsgefahr

Genau geht es um das Produkt mit der Bezeichnung „Gut und Günstig Hauchfeine Delikatess Salami geräuchert“. Betroffen ist die Charge mit folgenden Merkmalen:

200 Gramm Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10.9.2023, 11.9.2023, 12.9.2023

Der Hersteller The Family Butchers Germany GmbH weist darauf hin, dass andere Artikel und andere Chargen mit anderen Mindesthaltbarkeitsdaten nicht betroffen seien.

Eine „Gut und Günstig“- Salami bei Edeka und Kaufmarkt wurde vom Hersteller zurückgerufen © The Family Butchers Germany GmbH

Käufer des Produkts sollen die Salami auf keinen Fall essen. Erworbene Delikatess-Salamis mit den entsprechenden Merkmalen können in den Edeka- oder Marktkauf-Filialen, in denen sie erworben wurden, ohne Vorlage des Kassenbons zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

