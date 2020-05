Medikament im Rückruf: Achtung! Verwechslungsgefahr bei Schilddrüsen-Tabletten möglich

Fehlerhafte Angabe auf der Packung

Ein großer Arzneimittelhersteller startet einen Rückruf für das Schilddrüsen-Medikament L-Thyrox. Achtung! Es besteht Verwechslungsgefahr.

Rückruf* von Medikament für Schilddrüse wegen möglicher Verwechslungsgefahr

von Medikament für Schilddrüse wegen möglicher Verwechslungsgefahr Verpackung der Tabletten L-Thyrox von Hexal ist falsch gekennzeichnet

von ist Bei Verwechslungsgefahr drohen gesundheitliche Schäden für Schilddrüsen-Patienten

Kassel - Patienten mit Problemen an der Schilddrüse sollten demnächst ganz genau bei ihren Medikamenten aufpassen. Der Arzneimittelhersteller Hexal aus Holzkirchen in Bayern hat einen dringenden Rückruf für sein Medikament L-Thyrox gestartet. Das berichtet das Gesundheitsprotal Produktwarnung.eu. Auch die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) hat in einer dringenden Arzneimittel-Meldung deutsche Apotheken aufgefordert, ihren Bestand des Medikaments L-Thyrox zu überprüfen.

Der Rückruf gilt für die L-Thyrox-Charge mit 100 Mikrogramm Tabletten zu 100 Stück und der Chargenbezeichnung (Ch.-B.): KK2878. Das Haltbarkeitsdatum gilt bis zum Juni 2021.

Medikament von Hexal im Rückruf: Verwechslungsgefahr droht

Hexal bietet L-Thyrox in vier Dosierungen des Mittels Levothyroxin-Natrium an - 25, 50, 75 und 100 Mikrogramm.

Wie das Portal Produktwarnung.eu berichtet, könnten die Verpackung der 100 Mikrogramm Charge von L-Thyrox falsch beschriftet sein. Demnach könne es nicht ausgeschlossen sein, dass einige Blister - die Aluminium-Verpackung der Tabletten - fälschlicherweise die Aufschrift "25µg" tragen. Richtig wäre die Aufschrift "100µg"

Hexal hat deshalb einen Rückruf für diese Charge des Thyrox-Medikaments gestartet, um möglichen Dosierungsfehler vorzubeugen. Durch eine falsche Dosierung von Medikamenten können schwere gesundheitliche Schäden entstehen.

"Aufgrund dieses Kennzeichnungsfehlers besteht das Risiko der unbeabsichtigten Überdosierung, mit Symptomen, wie sie auch bei einer Überfunktion der Schilddrüse vorkommen", wird die AMK von der Deutschen Apotheker Zeitung zitiert.

Medikament von Hexal im Rückruf: So erkennen Sie das fehlerhafte Medikament

Medikament: L-Thyrox von Hexal100 Mikrogramm Tabletten

L-Thyrox von Hexal100 Mikrogramm Tabletten Packungsgröße: 100 Tabletten

100 Tabletten Chargenbezeichnung (Ch.-B.): KK2878

Da nicht alle Chargen der 100 Mikrogramm-Version von L-Thyrox betroffen sind, sollten Patienten genau überprüfen, ob sie in Besitz einer möglicherweise fehlerhaften Charge sind. Dazu reicht ein Blick auf die Verpackung.

Seitlich auf der Faltschachtel befindet sich die Chargenbezeichnung, kurz Ch.-B. Sollte sie "KK2878" betragen, sollten Kunden das Medikament umgehend zur Apotheke zurückbringen und sich dort über weitere Maßnahmen informieren.

Andere Chargen, Dosierungen und Verpackungsgrößen sollen von dem Rückruf von Hexal nicht betroffen sein.

Medikament von Hexal im Rückruf: Tabletten für die Schilddrüse betroffen

Das Medikament mit dem Wirkstoff Levothyroxin-Natrium wird unter anderem zur Behandlung einer Schilddrüsenunterfunktion eingesetzt.

Das auch Levothyroxin genannte L-Thyrox ist eine künstliche Form des Schilddrüsenhormons Thyroxin. Das Mittle soll einen Mangel des Hormons in der Schilddrüse ausgleichen.

Sollten Patienten oder Apotheker Rückfragen haben, können sie sich direkt bei Hexal während der Bürozeiten telefonisch unter +49 (0) 800 / 439 25 27, außerhalb der Bürozeiten unter +49 (0) 2065 / 256 1665 oder per E-Mail an service@hexal.com an die Hexal AG wenden.

