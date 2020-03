Gefährliche „Zutat“: Metallsplitter in Produkt einer weit verbreiteten Marke - Jetzt warnt der Hersteller

Diese Packungen sind betroffen

Dieser Reis könnte unter Umständen gefährlich sein: wie der Hersteller nun erklärt, könnten einzelne Packungen von Uncle Ben‘s Reis Gefahren bergen.

Ein beliebtes Reis-Produkt ist nun von einem Rückruf betroffen.

Der Hersteller warnt ausdrücklich vor dem Verzehr seines Produkts.

Das Produkt kann schwere Verletzungen verursachen.

München - Wer kennt ihn nicht, den Reis der Marke Uncle Ben‘s? Seit Jahrzehnten macht das Unternehmen mit seinen Reisgerichten Umsatz - doch nun warnt der Hersteller ausdrücklich vor dem Verzehr eines seiner Produkte. Wie unter anderem die Webseite Produktwarnung.eu meldet, könnten einzelne Packungen verunreinigt sein.

Rückruf von beliebtem Reis-Produkt: Packung kann Metallsplitter enthalten

Mars Food informiert über den Rückruf eines der Produkte in der orangefarbenen Verpackung. Von dem Rückruf betroffen ist Uncle Ben‘s Original-Langkornreis im Kochbeutel, „Perfekt in 10 Minuten“ mit einem Kilogramm Inhalt. Die betroffenen Produkte sind am Ean-Code 5410673854001 zu erkennen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf den 13.8.2022 datiert.

Wie das Unternehmen weiter erklärt, könnten sich in einzelnen Verpackungen Metallsplitter befinden, diese können bei Verzehr zu schweren Verletzungen führen.

Rückruf von Uncle Ben‘s Reis: Produkt könnte verunreinigt sein

Mars Food bittet Kunden deshalb, das betroffene Produkt nicht zu verzehren und sich an den Kundenservice unter der Telefonnummer 04231-943280 (montags bis freitags, 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr), oder per E-Mail an kontakt@def.mars.com zu wenden.

