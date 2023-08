Rückruf bei Edeka und Marktkauf: Hersteller warnt vor Salami

Von: Stefanie Lipfert

Ein Hersteller warnt vor einer Salami. Das Produkt ist bei Edeka und Marktkauf im Sortiment. Es besteht eine Gesundheitsgefahr.

Bremen - Immer wieder kommt es vor, dass Lebensmittel aufgrund von Verunreinigungen zurückgerufen werden müssen. So auch eine Salami der Supermarktkette Edeka.

Rückruf betrifft Edeka und Marktkauf: Salami kann Fremdkörper enthalten

Die Gründe für einen Rückruf können sehr vielfältig sein. Nach den Angaben von produktwarnung.eu informiert der Hersteller The Family Butchers Germany GmbH über den Rückruf eines Wurstproduktes. In der geschnittenen Salami von „Gut und Günstig“, der Eigenmarke von Edeka und Marktkauf, wurden blaue Kunststofffremdkörper gefunden.

Diese Edeka-Salami wird zurückgerufen:

„Hauchfeine Delikatess Salami geräuchert“

200 Gramm Packung

Mindesthaltbarkeitsdatum: 10., 11. und 12.09.2023

Die Scheibensalami wurde bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten. Edeka-Wurst, die mit einem anderen Mindesthaltbarkeitsdatum versehen sei sowie andere Produkte des Herstellers The Family Butchers Germany GmbH seien laut Angaben nicht von dem Rückruf betroffen.

Die „Hauchfeine Delikatess Salami geräuchtert“ von der Marke Gut und Günstig wird aufgrund von Kunststofffremdkörpern zurück gerufen. © Screenshot produktwarnung.eu

Rückruf von Edeka-Salami: Die Zahl der offiziellen Rückrufe steigt

Die Zahl der Rückrufe von Lebensmitteln in Deutschland ist zwischen 2015 und 2021 ist die Zahl der Rückrufe von Lebensmitteln kontinuierlich gestiegen, das belegt die jährliche Auswertung von lebensmittelwarnung.de. Laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit liege der Anstieg der Lebensmittelrückrufe daran, dass sich Analyse- und Testmethoden sich weiterentwickeln und Absenkungen zulässiger Höchstmengen mehr Meldungen erzeugen.

Fremdkörper in Lebensmitteln Fremdkörper aus Metall, Glassplitter oder Glasscherben können gefährliche Verletzungen im Mund- und Rachenraum verursachen, informiert das Verbraucherportal produktwarnung.eu. Auch Holz- und Kunststoffsplitter in Lebensmitteln können eine Gefahr darstellen. Bei dem Verzehr von Fremdkörpern in Nahrungsmitteln können innere Verletzungen oder Blutungen entstehen. (Quelle: produktwarnung.eu)

Rückruf von Edeka-Salami: Das können Verbraucher tun

Produktwarnung.eu rät den Verbrauchern, die Salami mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzugeben. Dies sei auch ohne Vorlage des Kassenbons möglich. Verbraucher haben jedoch auch die Möglichkeit, sich an den Edeka-Kundenservice zu wenden. Telefonisch unter 0800 / 33 35 211 oder per Mail an info@edeka.de.

