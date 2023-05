Aldi testet neuen Service – Zum Einkaufen brauchen Sie dann Ihr Smartphone

Blick auf ein Aldi-Firmen-Logo. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wer künftig bei Aldi Nord einkaufen geht, muss nicht mehr an der Kasse anstehen. Stattdessen erfolgt die Bezahlung über das Smartphone, Kunden scannen die Ware selbst.

Essen - Scan&Go heißt die neue Bezahlmöglichkeit bei Aldi Nord, die sich aktuell noch in der Testphase befindet. Wer einkaufen geht, scannt künftig einfach jeden Artikel im Einkaufswagen mit dem Smartphone selbst und zahlt im Anschluss per Aldi-App oder an einer Selbstzahler-Kasse. Der Discounter sieht diesen Service offenbar als Ergänzung anderer Zahlweisen, nicht als Ersatz.

Scan&Go von Aldi Nord: So funktioniert diese Bezahloption im Detail

Aldi-Kassierer sind für ihre extreme Schnelligkeit bekannt. Doch offenbar geht das dem Discounter noch nicht schnell genug. Schlangestehen soll künftig beim Aldi-Einkauf komplett wegfallen, wie etwa Techbook berichtete. Wer Scan&Go nutzen will, muss zunächst die Aldi Nord-App herunterladen. Dann können Kunden und Kundinnen bereits während des Einkaufens die Produkte scannen und in den Einkaufswagen legen. Die Bezahlung erfolgt über die in der Aldi-App hinterlegte Zahlungsmethode. Alternativ können Scan&Go-Nutzer aber auch die Selbstzahler-Kasse wählen.

Noch ist das System nicht in den Märkten verfügbar, der Discounter testet es aktuell in einer Filiale im niederländischen Berkel-Enschot. Details darüber, wie die Bezahlfunktion bei Kunden ankam, wurden zunächst nicht bekannt. Sollte der Test erfolgreich sein, will Aldi Nord Scan&Go womöglich nicht nur in den Niederlanden, „sondern für die gesamte Unternehmensgruppe Aldi Nord“ anbieten, wie eine Anfrage des Portals Retail-Optimisier.de ergab.

So könnte die Zukunft des Einkaufens aussehen: Kassenloses System Shop&Go

In Zukunft könnten Kunden ihre Einkaufslisten direkt über die Aldi Nord-App erstellen und diese im Supermarkt dann abarbeiten. Womöglich könnte der Discounter auch Rezeptvorschläge in der App ergänzen. Das Bezahlsystem Scan&Go soll bisherige Zahlungsmethoden ergänzen und nicht ersetzen. In die Marketingstrategie des Discounters würde die Option jedoch hervorragend passen. Denn, Ziel der Aldi-Marktgestaltung ist es, Kunden schnell durch den Laden zu leiten und nicht zum Verweilen einzuladen. Aus diesem Grund läuft in Discountern in der Regel auch keine Musik, denn das erhöht die Umschlaggeschwindigkeit und damit den Umsatz.

Scan&Go ist zudem nicht das einzige neue Zahlsystem, das Aldi testet. In der niederländischen Stadt Utrecht lief im vergangenen Jahr ein Test des kassenlosen Systems „Shop&Go“. Verbraucher registrieren sich hierzu über einen per App generierten QR-Code und kaufen ein. Kassen gibt es in diesem System nicht mehr. Statt echten Menschen kontrollieren Gewichtssensoren und Kameras den Einkauf.