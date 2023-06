Abkühlung während Hitzewelle: Warum Sie jetzt scharf essen sollten

Ernährungstipps

Sie sehnen sich nach einer wohltuenden Abkühlung in der Hitze? Wussten Sie, dass das auch über die Ernährung funktioniert? Zum Beispiel durch scharfes Essen.

Kassel – Wer schon mal in wärmeren Ländern wie Indien, Mexiko oder Thailand war, weiß: Das Essen ist oft scharf. Laut AOK essen die Menschen dort täglich etwa 25 bis 200 Milligramm Capsaicinoide, die aus Chilis stammen – während es in Mitteleuropa nur etwa 1,5 Milligramm pro Tag sind. Doch warum wird dort so gerne Chili und Co. gegessen? Der Grund dafür liegt in der kühlenden Wirkung von scharfem Essen – und gerade jetzt, wo die Temperaturen steigen und Extremwetter erwartet wird, sollten Sie diese angenehme Abkühlung für sich nutzen.

Hitzewelle trifft Deutschland: Warum hilft scharfes Essen bei der Abkühlung?

Der Mund brennt, die Augen tränen und Schweißperlen bilden sich auf der Stirn. Ist es der Körper nicht gewöhnt, regelmäßig scharf zu essen, sind die Konsequenzen schnell spürbar. Das Brennen im Mund liegt daran, dass der Körper für Schärfe keine Geschmacksrezeptoren besitzt, so kitchenstories.de. Scharfes Essen wird also wie Schmerz interpretiert. Und das wiederum wirkt porenöffnend, sodass Schweiß stärker austreten kann, wie AOK berichtet.

Das bedeutet, bevor scharfes Essen abkühlt, sorgt es erst einmal für Wärme. Und genau das ist der Effekt, der für die entspannende Kühlung sorgt: Die Schweißtropfen auf der Haut verdunsten und das kühlt den Körper ab. Scharfes Essen funktioniert also wie eine körpereigene Klimaanlage bei sommerlichen Hochtemperaturen. Tipp: Wer die Schärfe mit einer leichten Mahlzeit kombiniert, hat bei der Hitze auch keine Schwierigkeiten beim Einschlafen.

Abkühlung von der Hitze: Nicht jedes scharfe Essen hilft

Achtung! Die abkühlende Wirkung haben nur Lebensmittel, in denen Capsaicin enthalten ist. Während Chili oder Cayenne den Stoff beinhalten, gilt das für Gewürze wie Senf nicht. Der Pflanzenstoff verleiht Chilischoten ihre Schärfe und hat – wie viele andere Gewürze – auch viele gesunde Vorteile, laut AOK:

Entzündungshemmend: Je höher der Capsaicin-Anteil, desto schärfer ist die Chili und: Ihr antioxidatives Potenzial

Je höher der Capsaicin-Anteil, desto schärfer ist die Chili und: Ihr antioxidatives Potenzial Glücksbringer: Scharfes Essen macht glücklich, denn es regt die Ausschüttung von Endorphinen, also Glückshormonen, an

Scharfes Essen macht glücklich, denn es regt die Ausschüttung von Endorphinen, also Glückshormonen, an Abnehmen mit Capsaicin: Schärfe zügelt den Appetit und soll durch die wärmende Wirkung die Fettverbrennung anregen

Schärfe zügelt den Appetit und soll durch die wärmende Wirkung die Fettverbrennung anregen Durchblutung: Scharfes Essen fördert die Durchblutung

Wer noch auf der Suche nach scharfen Rezepten ist, kann zum Beispiel mit dieser leckeren Thai-Suppe anfangen.

