Schimmel in der Wohnung: Sommer-Trugschluss kann große Probleme bereiten

Schimmelbildung verbindet man eher mit der kalten Jahreszeit. Doch auch im Sommer droht die Gefahr. Wie man Schimmel in der Wohnung vermeidet, wenn es draußen warm und feucht ist.

Kassel – Bei viel Feuchtigkeit in der Wohnung, bildet sich schnell Schimmel. Vor allem im Winter, wenn die Wände kalt sind und man die Fenster wegen der Kälte draußen überwiegend geschlossen lässt, droht die Gefahr. Aber wie ist das eigentlich im Sommer?

Allgemein sind die Bedingungen für Schimmelpilze bei trockener, warmer Luft zwar eher ungünstig. Doch dass im Sommer keine Schimmel-Gefahr besteht, ist ein Trugschluss. Auch dann können die ungesunden Pilze sprießen. Man sollte sich also auch in der warmen Jahreszeit nicht zu sicher fühlen und auf regelmäßiges Lüften achten. Auch einige Pflanzen können dabei helfen, Schimmelbildung zu vermeiden.

Schimmel im Sommer – Lüften ist auch in der warmen Jahreszeit wichtig

Wer aber denkt, in einem verregnetem Sommer wie diesem ist es eine gute Idee, die Fenster geschlossen zu lassen, damit nicht so viel Feuchtigkeit von draußen in die Wohnung kommt, der erhöht möglicherweise das Risiko, dass die Zimmerwände schimmeln.

Besonders gefährdet für Schimmelbildung im Sommer sind Souterrainwohnungen, Kellerräume, aber auch Schlafzimmer, da sich dort über Nacht durch die ausgestoßene Atemluft viel Feuchtigkeit ansammelt. Sollte man die feuchte Raumluft aber nur austauschen, wenn es draußen trocken ist? Macht Lüften bei Regen überhaupt Sinn?

Lüften im Sommer und bei Regen – auf die richtige Luftfeuchtigkeit achten

Ja, das sollte man sogar unbedingt. Denn nur, weil es regnet, bedeutet das nicht unbedingt, dass die Luftfeuchtigkeit draußen höher ist als im Innenraum. Denn der Wasserdampfgehalt der Außenluft hängt von vielen Faktoren ab. Man sollte also nicht pauschal davon ausgehen, dass Regen immer auch hohe Luftfeuchte mit sich bringt.

Ist sie draußen niedriger als drinnen, dann sollte man großzügig lüften, um die feuchte Luft aus dem Innenraum zu vertreiben. Wer sichergehen will, kann sich zwei Hygrometer anschaffen und die Werte außen und innen vergleichen.

Im Sommer ist auch an Regentagen Stoß- oder Querlüften sinnvoll

Im Sommer empfiehlt es sich, möglichst lange und ausgiebig zu lüften. Herrschen jedoch außen ähnliche Temperaturen wie innen, kann es sein, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum durch das Lüften nicht unbedingt sinkt, erklärt das Nachhaltigkeitsportal utopia.de.

Generell ist auch an Regentagen Stoß- oder Querlüften sinnvoll, da der Luftaustausch dann besonders effektiv ist, besonders in Schlaf- und Feuchträumen. Dabei sollte man die Fenster möglichst lange geöffnet halten und am besten für Durchzug sorgen. Zusätzlich kann man die Fenster auch gekippt lassen, so hat man einen steten Luftaustausch. Man kann auch bei geöffneten Fenstern schlafen. Dann geht zwar Wärme verloren, der Vorteil durch den permanenten Luftaustausch ist aber in der Regel größer.

An sehr heißen Tagen verschiebt man das Lüften besser auf die frühen Morgen- oder späten Abendstunden. So vermeidet man, dass sich die Räume stark aufheizen, erklärt der Norddeutsche Rundfunk (NDR). Im Winter vermeidet man durch eine gezielte Heizstrategie, dass sich Schimmel auf den Wänden breit macht.