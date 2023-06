Senfsalbe im dm-Drogeriemarkt: Infos zu Preis und Verfügbarkeit

Von: André Kaminski

dm-Drogeriemärkte bieten eine große Auswahl an Kosmetika und gesundheitsspezifischen Produkten. © Evertz Pharma GmbH

Ein Must-Have für die Hautpflege im Sommer ist die Biovolen Aktiv Senfsalbe. Die Körpersalbe ist in aller Munde und begeistert vor allem Frauen jeden Alters, die es leid sind, ihre dellige Haut an Beinen und Po im Spiegel zu betrachten. Auch wenn das völlig normal ist, sorgt die unebene Haut vor allem in den Sommermonaten für Unzufriedenheit und ein ungutes Körpergefühl.

Die Senfsalbe wirbt mit dem verlockenden Slogan “Für mehr Wohlbefinden im Bikini”. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch die Nachfrage in Drogeriemärkten wie dm immer größer wird.

Ist Senfsalbe im Drogeriemarkt dm erhältlich?

Wer die Qual der Wahl bei Kosmetikprodukten liebt, der geht zu dm. Der Drogeriemarkt punktet mit einem umfassenden Sortiment in unterschiedlichen Produktkategorien und vor allem in Sachen Hautpflege und Bodylotions stehen zahlreiche Mittel und Marken zur Auswahl. Neben bräunender Körperpflege gibt es auch straffende und glättende Bodylotions. Die Biovolen Aktiv Senfsalbe findet man bei dm allerdings nicht.

Der Drogeriemarkt dm steht vor allem für eines: Erschwingliche Preise. Die meisten Produkte kosten zwischen 5 und 10 Euro und auch Körpercremes sind günstig zu haben. Die Senfsalbe hingegen ist kein klassisches Drogerieprodukt und entspricht somit nicht der Preispolitik von dm. Zusätzlich ist der Verkauf im dm-Markt oft mit einer Preiserhöhung verbunden, die der Käufer am Ende trägt.

In erster Linie wurde die Aktiv Senfsalbe für den Verkauf in der Apotheke entwickelt. Der Herstellungsprozess der Salbe unterliegt der DIN-Norm für Medizinprodukte und es werden qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe in Bio-Qualität verarbeitet. Sowohl die Produktion als auch die Qualitätskontrolle finden in Deutschland statt. Damit ist auch der Preis höher als bei Drogerieprodukten. Nur selten findet man daher kosmetische Apotheken-Marken auch bei dm.

Bisher schließt der Hersteller den Verkauf der Biovolen Aktiv Senfsalbe in der Drogerie aus. Günstig kaufen kann man die Salbe trotzdem, und zwar im Online-Shop des Herstellers. Dieser bietet zudem eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie an, um jedem Kunden einen risikofreien Test zu ermöglichen.

Was ist Senfsalbe?

Schlaffe Haut an den Beinen und sichtbare Dellen sind für viele Menschen viel mehr als nur ein optisches Problem. Für viele Betroffene bedeutet das, sich unter der Kleidung zu verstecken und selbst bei warmen Temperaturen nur wenig Haut zu zeigen. Dellige Haut an den Beinen kann man vor allem bei Frauen beobachten und mit dem Älterwerden scheint sich dieser Makel immer stärker auszuprägen. Darunter leidet das Selbstbewusstsein und führt dazu, dass das Wohlbefinden im eigenen Körper schwindet.

Mit der Biovolen Aktiv Senfsalbe kam die erste Körpersalbe in der bekannten Biovolen Pflegereihe hinzu. Diese Erweiterung der Produktpalette hat schnell Anklang gefunden. die Senfsalbe dient zur Pflege der Beine und Arme und zu Vorbeugung von Unebenheiten, Dellen und schlaffer Haut. Dafür kommt ein spezielles Senf-Extrakt zum Einsatz, das nach langer Forschung in einem aufwändigen Prozess hergestellt wird. Dieser Wirkstoff wird für die Haut verfügbar gemacht, sodass er seine Wirkung voll entfalten kann. Mit Hilfe der Biovolen Senfsalbe soll die Spannkraft der Haut unterstützt und der Entstehung von Dellen an den Beinen und Armen vorgebeugt werden.

Wie wirkt Biovolen Aktiv Senfsalbe?

Sichtbare Hautdellen an den Beinen und am Po sind weit verbreitet, insbesondere unter Frauen. Grund dafür ist der Aufbau des Bindegewebes, der sich erblich bedingt von dem eines Mannes unterscheidet. Die Anordnung der Kollagenstränge macht die Haut instabiler und Fettgewebe drückt von unten gegen die Hautoberfläche und sorgt für ein unebenes Erscheinungsbild. Innere und äußere Einflüsse können das verstärken. Dazu gehören hormonelle Veränderungen z.B. während der Schwangerschaft oder der Wechseljahre, aber auch ein ungesunder Lebensstil und das Alter wirken sich auf den Zustand der Haut aus.

Biovolen Senfsalbe enthält einen Wirkstoff aus Senfsprossen, der in einem speziellen Verfahren extrahiert wird. Dadurch entsteht ein kosmetisches Extrakt, das zu einem schöneren Hautbild beitragen kann.

Senf enthält reichlich Antioxidantien. Sie neutralisieren freie Radikale und verringern somit das Risiko für Zellschäden. Das beugt dem Abbau von Strukturproteinen wie Kollagen und Elastin vor und die Haut bleibt länger straff. Für einen durchblutungsanregenden Effekt wird zusätzlich ein Wirkstoff aus Chilischoten verwendet. Das kann die Aufnahme der Inhaltsstoffe in die Haut verbessern und so zu einem schöneren Hautbild beitragen.

Ist die Senfsalbe Testsieger bei Dellen auf der Haut?

Viele Menschen legen großen Wert auf Erfahrungsberichte und offizielle Testurteile von Organisationen. Am bekanntesten sind die Verbraucherorganisation Stiftung Warentest, die Verbraucherzentrale und das Magazin Öko-Test. Außerdem können bestimmte Güte- und Testsiegel Auskunft über die Qualität eines Produkts geben.

Die Suche nach einem Stiftung Warentest Urteil für die Biovolen Senfsalbe bleibt erfolglos. Die Organisation hat vor einigen Jahren einen Test mit verschiedenen “Anti-Cellulite” Mitteln durchgeführt, darunter Körperöle und Bodylotions. Die Senfsalbe gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht und auch eine andere Körpersalbe mit Senf-Extrakt wurde in dem Test nicht untersucht. Und auch vom Öko-Test findet man zum aktuellen Zeitpunkt kein Testurteil zur Senfsalbe.

Ein offizielles Urteil liegt vom TÜV Saarland vor, welcher den Hersteller der Biovolen Salben im Hinblick auf die Kundenzufriedenheit zertifiziert hat. Dieser vergab im Testurteil die Note 1,6 (GUT). In der Kategorie “Qualität der Produkte“ konnte in der Kundenumfrage die Note 1,34 (SEHR GUT) erzielt werden.

Senfsalbe günstig kaufen: Wo gibt es die Salbe zum besten Preis?

In der Drogerie dm findet man die Biovolen Aktiv Senfsalbe nicht, das ist Fakt. Auch im dm Online-Shop wird sie nicht verkauft und viele sehen ihre Hoffnung dahinschwinden, sie günstig kaufen zu können. Die Sorge ist aber unberechtigt.

Zum besten Preis gibt es die Biovolen Senfsalbe im Online-Shop des Herstellers. Hier kann man mit einigen Spar-Tricks bis zu 40 % sparen. Mit tagesaktuellen Angeboten ist die Senfsalbe bereits 30 € günstiger. Um zusätzlich 20 € zu sparen, muss man lediglich ein Doppelpack der Biovolen Senfsalbe kaufen. So zahlt man für einen Tiegel nicht 100 €, sondern nur ca. 60 €. Zusätzlich profitiert man beim Kauf im Online-Shop von der 30-tägigen Geld-zurück-Garantie.

Außerdem ist die Senfsalbe deutschlandweit in der Apotheke erhältlich. Die PZN der Salbe lautet -18117702. Mit der Kennnummer kann die Salbe vom Apotheker ganz einfach in der Apotheke Ihrer Wahl bestellt werden. Allerdings liegt der Apothekenpreis für eine Biovolen Senfsalbe bei ca. 100 €.

Etwas günstiger ist es in Versandapotheken. Immer mehr Versandapotheken nehmen die Senfsalbe in ihr Sortiment auf und ermöglichen eine bequeme Online-Bestellung. Der günstigste Preis für eine Packung liegt bei ca. 80 €. Um den besten Preis zu finden, lohnt sich ein Preisvergleich. Achtung: Weder online noch in der Apotheke vor Ort gilt die 30-tägige Zufriedenheitsgarantie.

Fazit

Die Biovolen Aktiv Senfsalbe hat in den letzten Monaten immer mehr an Bekanntheit gewonnen und auch die Nachfrage ist damit immer größer geworden. Viele Anwender berichten begeistert von ihren Erfahrungen mit der Salbe, was auch andere neugierig macht. Viele suchen im Drogeriemarkt dm nach der Biovolen Senfsalbe, erhältlich ist sie dort aber nicht. Wer trotzdem sparen will, kann von den Hersteller-Rabatten im Online-Shop profitieren. Zusätzlich dazu gilt eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie, mit der jeder Anwender einen eigenen Versuch starten kann, ohne ein Risiko einzugehen.