Sind Fischstäbchen gesund? Was wirklich in dem beliebten Snack steckt

Von: Deborah Baran

Fischstäbchen sind schnell zubereitet und besonders bei Kindern sehr beliebt. Doch wie gesund sind sie – und wie gesund ist die vegane Variante?

Die meisten Leute essen gerne Fischstäbchen. Hierzulande sollen es laut Zentrum der Gesundheit jährlich etwa 2,15 Milliarden Stück sein – das sind über 60.000 Tonnen in Deutschland allein. Woraus sie bestehen, woher sie kommen und wie gesund sie sind, ist jedoch für viele Konsumenten ein Rätsel. Auch das wachsende Angebot veganer Alternativen wirft die Fragen auf, was da eigentlich drin ist und ob sie gesünder oder ungesünder als das Original sind.

Produkt Fischstäbchen Inhaltsstoffe z.B. Köhler, Brösel, Wasser, Salz Produkt Fischstäbchen vegan Inhaltsstoffe z.B. Paniermehl, Rapsöl, Wasser, Salz

Wie gesund sind Fischstäbchen?

Fischkonsum kann nicht nur schlecht für das Ökosystem sein, sondern kann sich auch negativ auf die Gesundheit auswirken. Obwohl Fisch prinzipiell gesund und wichtig für den Menschen ist, so geht mit der Fischzucht oft Massentierhaltung einher – und damit einiges an Chemikalien und Antibiotika.

Laut Stern glauben 33 Prozent der Deutschen, dass Tiefkühl-Fischstäbchen ein gesundes Nahrungsmittel sind. Fisch selbst hat viel Eiweiß, Jod, Selen und Omega-3-Fettsäuren, was bei den meisten Menschen gut für Herz, Magen und das Immunsystem ist. Jedoch enthalten sie auch einiges an Salz, Zucker und Fett. Deshalb sollte man sie in Maßen konsumieren, berichtet HEIDELBERG24.

Wie viel Fisch steckt in Fischstäbchen?

Circa 35 Prozent eines Fischstäbchens bestehen aus Panade, wie der NDR berichtet. Diese besteht vor allem aus frittiertem Mehl, Gewürzen und Fett, und erhöht den Kilokalorien-Gehalt eines einzelnen Stäbchens von 67 auf gut 200 pro 100 Gramm. Laut Leitsatz des Deutschen Lebensmittelbuches, muss der eingewogene Fischanteil in Fischstäbchen bei mindestens 65 Prozent liegen.

Viele Leute denken, dass Fischstäbchen aus Fischresten gemacht werden. Vermutlich weil man auf den ersten Blick nur erahnen kann, was sich unter der Panade versteckt – ähnlich wie bei Chicken Nuggets fragt man sich, was da wirklich drin steckt.

Welcher Fisch wird in Fischstäbchen verwendet?

Der Großteil aller Fischstäbchen besteht jedoch aus Alaska-Seelachs. Dieser ist – anders als es sein Name vermuten lässt – kein Lachs, sondern eine Dorschart. Genauer handelt es sich um den Köhler oder Pazifischen Pollack, der nicht nur im Golf von Alaska, sondern auch im Beringmeer lebt.

Von dort wird er entweder über Amerika oder über Russland gefangen, verwertet und verschifft. Dies kannst Du auf der Verpackung der Fischstäbchen nachlesen – ebenso ob er einmal oder zweimal eingefroren wurde.

Sind Fischstäbchen aus dem Backofen gesund?

Wie sieht es mit Backfischstäbchen aus? Sind Fischstäbchen aus dem Backofen gesund? Obwohl man sich beim Backen das Bratöl spart, bestehen Backfischstäbchen sogar zur Hälfte aus Panade und sind damit noch fettreicher als die herkömmlichen Fischstäbchen.

Bei Backfischstäbchen – also gleichmäßig geformtem Fisch im Backteig – liegt der Leitsatz des Deutschen Lebensmittelbuches bei mindestens 50 Prozent. Bei unregelmäßig geformten Backfischstäbchen, wie beispielsweise Fischnuggets sogar nur bei 40 Prozent Fischanteil.

Kann man Fischstäbchen bedenkenlos essen?

In Bezug auf die Gesundheit kann man Fischstäbchen in Maßen bedenkenlos konsumieren. Aus ökologischer Sicht ist dies jedoch nicht empfehlenswert. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sagt, dass sich alle Bestände des Pazifischen Pollacks in einem guten Zustand befinden, und die Fanggebiete sind MSC-zertifiziert, sie wirtschaften also offiziell nachhaltig.

Greenpeace ruft dennoch dazu auf, wegen der Überfischung keinen Alaska-Seelachs zu konsumieren. Zudem werden keine „Fischabfälle“ in Fischstäbchen verarbeitet – obwohl dies deutlich gesünder wäre, da das Muskelfleisch der verwendeten Filets am wenigsten Vitamine und Nährstoffe enthält.

Sind vegane Fischstäbchen gesund?

Vegane Fischstäbchen sind auf alle Fälle die umweltfreundlichere und nachhaltigere Alternative – aber wie gesund sind sie? Obwohl die Hauptzutaten von veganen Fischstäbchen häufig gesunde Gemüse wie Möhren, Schwarzwurzel, Jackfrucht oder auch Soja-Tofu sind, haben sie eine schlechtere Nährstoffbilanz als die klassische Variante.

Zum Teil enthalten die Alternativprodukte nur halb so viele Proteine wie herkömmliche Fischstäbchen. Auch die wertvollen Omega-3-Fettsäuren fehlen in veganen Fischstäbchen meistens. Und zu einem deutlich höheren Salzgehalt kommt trotz preiswerter Inhaltsstoffe ein durchschnittlich 50 Prozent höherer Preis.

Was ist in veganen Fischstäbchen drin?

Die Hauptzutaten veganer Fischstäbchen reichen von Reisflakes, Weizen-Eiweiß und Sojaproteinen zu Erbsen, Möhren, Schwarzwurzel und Jackfrucht. Viele dieser Produkte werden in Europa angebaut und kommen häufig sogar aus Deutschland.

Um den typischen Fisch-Geschmack zu kreieren, werden häufig Algenextrakte verwendet – oder synthetische Aromata. Für eine echte Fisch-Konsistenz werden Gelier- und Verdickungsmittel genutzt. Zudem werden oftmals noch weitere Zutaten verwendet, wie Methylcellulose, Zuckerarten, Bindemittel und Stabilisatoren, die sich bei einem hohen Konsum negativ auf die Darmgesundheit auswirken können.

Welche Fischstäbchen sind gesünder: mit Fisch oder vegan?

Als Fazit lässt sich sagen, dass auf den Nährstoffgehalt allein geachtet, Fischstäbchen mit Fisch gesünder sind als ihre vegane Alternative – dies variiert natürlich zwischen den verschiedenen Anbietern und Produkten. Beides sollte man jedoch nur als Zusatz zu einer ausgewogenen Ernährung verwenden.

Einige vegane Fischstäbchen können jedoch mit dem Original mithalten: Sie verwenden Omega-3-fettsäurenhaltiges Lein- oder Rapsöl und eiweißhaltige Sojaprodukte. Diese erreichen zwar nicht die Werte der Tiefkühlfische, sind aber nachhaltiger und ökologisch vertretbarer. Hier erfährst du, wie gesund Veggie-Burger wirklich sind.

Fischstäbchen selber machen

Du kannst Fischstäbchen auch selber machen – Rezepte dazu findest Du im Internet viele. Der große Vorteil davon ist, dass Du genau weißt, was drin ist – keine versteckten Zusatzstoffe, keine ungesunden Additive. Zudem kannst du es nach eigenem Geschmack würzen und den Fisch – oder Tofu – frei aussuchen, obwohl sich Kabeljau und Seelachs am besten dafür eignen.

Und Du kannst so aktiver darauf achten, dass der Fisch aus nachhaltigem Fischfang stammt. Es ist natürlich deutlich zeitaufwendiger, doch kannst Du so deinen Kindern – und Dir selbst – bewusst machen, woraus das Fertigprodukt besteht, wie es zubereitet wird, und dass es nicht einfach so aus der Packung kommt. (db)