Schuhe wieder weiß bekommen – mit Hausmittel ein Kinderspiel

Von: Kirsten Pfister

Teilen

Um weiße Sneakers von Flecken zu befreien, reicht ein feuchter Lappen oft nicht. Bestimmte Hausmittel können den Schuhen wieder neuen Glanz verleihen.

Dortmund - Dass weiße Sneaker schnell nicht mehr weiß sind, ist kein Geheimnis. Dafür braucht es nicht einmal Schlamm und Regen. Einfach nur im Alltag sind Schlieren und Flecken auf hellen Schuhen kaum zu vermeiden. Trotzdem sind sie bei vielen ein absolutes Fashion-Must-Have. Um das Weiß schnell wieder zum Strahlen zu bringen, helfen gängige Hausmittel.

Weiße Sneaker putzen: Waschmaschine und Lappen reichen oft nicht

Bei den meisten Flecken kommt man mit einem nassen Lappen bei weißen Sneakern nicht weit. Auch der Versuchung, sie in die Waschmaschine zu schmeißen, sollte man lieber widerstehen. Wer seine Schuhe auf diesem Weg reinigt, riskiert je nach Hersteller die Garantie zu verlieren. Denn durch den Waschgang kann sich zum Beispiel der Kleber an der Sohle lösen. Außerdem werden die Sneaker zwar sauber, aber richtig strahlend weiß in vielen Fällen nicht, berichtet RUHR24.

Auch Lederschuhe sollten auf keinen Fall in die Waschmaschine, weil bei dem empfindlichen Material sonst Wasserflecken entstehen können. Stattdessen lohnt es sich, bei jeglichen weißen Sneakers zu einer Bürste oder einem Schwamm und bestimmten Hausmitteln zu greifen.

Hausmittel für weiße Sneaker: Klassiker Zahnpasta entfernt Flecken

Zahnpasta ist ein Klassiker unter den Hausmitteln, das gegen verschiedenste Flecken eingesetzt werden kann. Auch bei Sneaker ist sie in Kombination mit Spülmittel eine Geheimwaffe, egal ob bei Leder- oder Stoffschuhen. Sogar Schnürsenkel lassen sich damit reinigen.

Dazu braucht es neben der Zahnpasta und dem Spülmittel zusätzlich eine Schüssel mit lauwarmen Wasser, einen sauberen Lappen und eine Spülbürste. Und so geht es den Flecken auf den Sneakers an den Kragen: Die Spülbürste sollte in Wasser eingeweicht und mit 1 bis 2 Tropfen Spülmittel benetzt werden. Danach gilt es, das Spülmittel in kreisenden Bewegungen in die Schuhe einzuarbeiten.

Weiße Sneaker per Hand reinigen mit Zahnpasta und Spülmittel

Wenn nötig, kann man zwischendurch den dabei entstehenden Schaum mit einem Lappen oder Handtuch abwischen. Dasselbe Vorgehen wird anschließend mit einem Kleks Zahnpasta wiederholt. Auch dieser wird auf dieselbe Weise in den Schuh einmassiert (mehr Lifehacks bei RUHR24).

Bei Bedarf können mehrere Putz-Runden mit dem Spülmittel und der Zahnpasta durchgeführt werden. Am Ende jedes Vorgangs mögliche Rückstände von Spülmittel oder Zahnpasta mit einem feuchten Lappen entfernen. Nach dem Trocknen sollte das Weiß der Schuhe wieder strahlen.

Klassiker unter den Hausmitteln: Backpulver entfernt Flecken von Sneaker

Alternativ zur Zahnpasta besitzt auch die Kombination aus Spülmittel und Backpulver eine reinigende Wirkung. Dazu die beiden Hausmittel im Verhältnis 1:1 in einem Glas vermischen und die entstandene Masse, wie oben beschrieben, in die Sneakers einarbeiten, etwas einwirken lassen und anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen.

Nur mit einem feuchten Lappen sind weiße Schuhe kaum sauber zu bekommen. Um die Sneaker wieder hell zu bekommen, helfen bestimmte Hausmittel. © Wirestock/Imago

Beim Trocknen ist es wichtig, die Sneakers nicht mit Hitze zu belasten. Auch wenn es verlockend ist – der Wäschetrockner, die Heizung oder der Föhn sind keine gute Idee. Die Schuhe verlieren sonst ihre Form und es kann sein, dass sich Klebstoffe lösen oder die Sohle Risse bekommen.

Stattdessen stopft man die Schuhe am besten mit Zeitungspapier aus und stellt sie an die frische Luft. So behalten sie ihre Form und bleiben trotzdem nicht zu lange feucht. Neben dem Stoff oder Leder der Schuhe selbst können auch Schnürsenkel und Sohlen verschmutzen. Auch dafür halten Hausmittel eine Lösung parat.

Schnürsenkel und Schuhsohlen mit Hausmitteln reinigen

Die Spülmittel-Backpulver- oder Spülmittel-Zahnpasta-Mischung kann auch für die Schuhsohlen verwendet werden. Wer die Hausmittel besonders wirksam in die Rillen einarbeiten möchte, nimmt am besten eine Zahnbürste zu Hand. Für besonders hartnäckige Flecken oder einen Gelbstich kann es trotzdem nötig sein, auf einen Schmutzradierer aus der Drogerie zurückzugreifen.

Verfärbte Schnürsenkel können am besten einige Stunden oder über Nacht in eine Schüssel mit lauwarmen Wasser, Spülmittel und Backpulver eingelegt werden. Danach sollte man diese gründlich mit Wasser auswaschen. Alternativ empfiehlt Focus online, die Schnürsenkel per Hand mit Waschmittel und für intensivere Reinigung zusätzlich mit einem Spülmaschinentab zu behandeln.

Um Flecken von Anfang an entgegenzuwirken, sollten Sneaker imprägniert werden. Das funktioniert auch ohne klassische Imprägniersprays aus der Drogerie.