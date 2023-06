Sommerhitze: 5 Tipps, wie Handy, Tablet & Co. vor Überhitzung geschützt werden können

Von: Lea Seitz

Die Tage werden länger, das Thermometer übersteigt häufig die 30 Grad Marke: Es ist Sommer. Wie schützen wir unsere geliebten digitalen Begleiter vor der Hitze?

Bremen – Es gibt Situationen, da ist man einfach auf sie angewiesen: Sei es, um den richtigen Weg im Nirgendwo zu finden oder weil sich die digitale Version des 49-Euro-Tickets darauf befindet. Die Rede ist von Smartphone, Tablet und Co. Doch wie wir leiden die digitalen Begleiter auch unter zu hohen Temperaturen. Wie können wir sie schützen?

Auch für das Handy schädlich: direkte Sonneneinstrahlung und im Auto vergessen zu werden

Während diese Tipps gegen Hitze dem Menschen helfen, gilt bei Smartphone und Co.: Was uns schadet, schadet auch ihnen. Also: direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Denn ansonsten riskiert man, dass sich das Handy überhitzt und sich ausschaltet. Am besten abdecken oder gleich in der Tasche lassen. Letzteres hat noch einen positiven Nebeneffekt: Das Handy ist auch vor Spritzschäden geschützt.

Hitze ist nicht nur für Menschen schädlich. © dpa/Felix Kästle

Auch sollte man seine elektronischen Geräte nicht hinter Glas oder im Auto liegen lassen. Hinter der WIndschutzscheibe beispielsweise wird es besonders warm. So kann der Kunststoff sogar schmelzen. Selbst im Schatten können die Temperaturen im Pkw auf bis über 50 Grad Celsius ansteigen. Der Kofferraum hingegen bietet etwas Schutz, die Temperaturen steigen hier nicht ganz so sehr.

Hilfe gegen Hitze für Handy und Co.: Schutzhüllen oder einfach mal abschalten

Andersherum gilt aber auch: Was uns hilft, hilft auch dem digitalen Gerät. So wird ja Menschen empfohlen, sich mit Kleidung gegen die Hitze zu schützen. Was für uns Sonnenhut oder ein nicht ganz kurzärmliges Oberteil ist, ist für das Gerät die Hülle. Mit ihr kann das Leben von Smartphone, Tablet und Co. verlängert werden., bietet sie doch einen Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Der direkten Sonneneinstrahlung sollten die Geräte aber so trotzdem nicht ausgesetzt werden.

Eine weitere Maßnahme besteht darin, sein Handy bei großer Hitze nicht aufzuladen, da das Gerät so zusätzlich erhitzt werden kann. Auch sollte man nicht etwa selbst Hand anlegen und das Gerät zum Abkühlen in den Kühlschrank legen. Ein letzter Tipp besteht darin, das Gerät im Notfall vorsichtshalber ganz auszuschalten. So können langfristige Schäden am Akku oder Totalausfälle vermieden werden. Übrigens: bei diesen Telefonnummern sollten Sie lieber nicht ans Handy gehen. (lea)