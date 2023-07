Sommerurlaub 2023: Ideen für Kurz-Trips mit der ganzen Familie

Wo soll es mit der Familie in den Urlaub im Sommer hingehen? Ob mit dem Auto, der Bahn, dem Nachtzug oder auf dem Fahrrad: Fünf Ziele, die sich besonders für Familien lohnen.

Bremen – Die meisten Familien dürften ihren Sommerurlaub 2023 bereits geplant und gebucht haben. Schließlich gehen die großen Ferien für die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen Anfang Juli los (6. Juli bis 16. August). Wer noch auf der Suche nach einem Ferienziel mit seiner Familie ist, lässt sich vielleicht jetzt noch schnell von den Reiseplänen guter Freundinnen und Freunde inspirieren.

Sollten deren Ideen auch nicht weiterhelfen, kann man zunächst einmal klären, ob es bequem mit dem Zug oder doch lieber mit der Familienkutsche, sprich dem Auto, in den Urlaub gehen soll. Und natürlich richtet sich das Reiseziel auch nach dem Geldbeutel der Eltern.

Sommerurlaub 2023 mit der Familie: Wandern im Naturpark Hohes Venn oder radeln auf dem Sauerlandring

Wer auf Campingurlaub steht, dem bietet der Naturpark Hohes Venn in der Eifel 18 Lagerplätze an, um sein Familienzelt aufzubauen. Die Plätze seien zwar nur zu Fuß erreichbar, berichtet der WDR. Dafür erleben Erholungssuchende die „außergewöhnliche Landschaft beim Wandern und Fahrradfahren“, so das Werbeversprechen auf der Naturparkseite im Web.

Fahrradfahren sei aber nur noch „außerhalb der Naturschutzgebiete in den umliegenden Wäldern auf einem ausgeschilderten Wegenetz möglich“, heißt es dazu weiter auf der Internetseite. Für die Anreise können Bus, Bahn oder auch das eigene Auto genutzt werden. Und wer seinen Familienhund mit in den Urlaub nehmen will: Auch Hunde sind im Park „angeleint“ willkommen. Pro Zelt und Nacht fallen zehn Euro an. Die Plätze lassen sich kinderleicht im Internet buchen.

Ob Kurzurlaub oder eine längere Ferienreise mit der ganzen Familie:

An die Nordsee mit dem Deutschlandticket: Ab ans Meer mit dem 49-Euro-Ticket zum Wandern durch Muschelbänke, zu den Heulern der Seehundestation Norddeich oder ins Ocean Wave Erlebnisbad. Die Preise sind erschwinglich und liegen zwischen 5,50 bis 9,50 Euro für Kinder und Erwachsene für zwei Stunden.

Ab ans Meer mit dem 49-Euro-Ticket zum Wandern durch Muschelbänke, zu den Heulern der Seehundestation Norddeich oder ins Ocean Wave Erlebnisbad. Die Preise sind erschwinglich und liegen zwischen 5,50 bis 9,50 Euro für Kinder und Erwachsene für zwei Stunden. Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern: Bietet viel Spaß für Wassersportler, aber auch Fahrradfahrer kommen entlang der Seenplatte auf ihre Kosten. Das Ziel ist leicht mit dem Zug erreichbar. Als Unterkünfte bieten sich Hausboote für bis zu zwölf Personen vor Ort an.

Bietet viel Spaß für Wassersportler, aber auch Fahrradfahrer kommen entlang der Seenplatte auf ihre Kosten. Das Ziel ist leicht mit dem Zug erreichbar. Als Unterkünfte bieten sich Hausboote für bis zu zwölf Personen vor Ort an. Zelten in der Eifel im Naturpark Hohes Venn: Aktuelle Informationen über den Zugang erhalten Urlauber beim Naturparkzentrum Botrange im Hohen Venn. Telefon: +32 (0) 80 44 03 00. Der Deutsch-Belgische Naturpark ist beispielsweise von Köln, Bonn oder Aachen aus in einer Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem eigenen Auto erreichbar. Auch aus Niedersachsen ist die Anreise kuruz.

Aktuelle Informationen über den Zugang erhalten Urlauber beim Naturparkzentrum Botrange im Hohen Venn. Telefon: +32 (0) 80 44 03 00. Der Deutsch-Belgische Naturpark ist beispielsweise von Köln, Bonn oder Aachen aus in einer Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem eigenen Auto erreichbar. Auch aus Niedersachsen ist die Anreise kuruz. Radtour im Sauerland: Vier kindergerechte Touren mit dem Rad auf dem Sauerlandradring mit der ganzen Familie. Auf den Abschnitten gibt es jede Menge Erlebnisse neben dem Radweg zu entdecken (zum Beispiel Wasserspielplätze und Hängematten). Die Anreise mit dem Auto wird empfohlen. Kinder sollten bereits „gut im Sattel sitzen“.

Vier kindergerechte Touren mit dem Rad auf dem Sauerlandradring mit der ganzen Familie. Auf den Abschnitten gibt es jede Menge Erlebnisse neben dem Radweg zu entdecken (zum Beispiel Wasserspielplätze und Hängematten). Die Anreise mit dem Auto wird empfohlen. Kinder sollten bereits „gut im Sattel sitzen“. Nach Italien mit dem Nachtzug: Im Schlafwagen der Bahn nach Ligurien an den Strand des Mittelmeeres. Auch Rom bietet Reisenden jede Menge Sehenswürdigkeiten als Städtereise an.

Wer mit der Familie eine Radtour in den Ferien jetzt noch spontan machen möchte, dem steht in NRW beispielsweise der Sauerlandradring zur Verfügung. Die Tour kann auf kindergerechten Etappen zurückgelegt werden. Jede der vier Strecken ist auf der Webseite sehr gut beschrieben, von Schwierigkeitsgrad über Länge der Strecke, Aufstieg und Abstieg bis hin zur voraussichtlichen Fahrtdauer mit dem Rad.

Sommerurlaub 2023 mit der Familie: Seehunde gucken und Muscheln sammeln an der Nordsee

Wer lieber mit der Familie ans Meer reisen will, dem gefällt vielleicht ein Urlaub an der Nordseeküste. Dort gibt es etwa die bekannte Seehundstation Norddeich, in der sich die „Heuler“ aus nächster Nähe beobachten lassen. Auch eine Wanderung durch die Muschelbänke des Nordseewatts dürfte für Familien ein schönes Reiseziel sein. Eine Familienwanderung mit Reisezeit ist im Internet übersichtlich buchbar. Genauso gut lässt sich auch ein Besuch im Ocean Wave Erlebnisbad, das mit Leuchtturm, Dampfbad, Wellenbecken und Rutsche ausgestattet ist, mit einer Familienreise in den Norden verbinden.

Sommerurlaub mit der Familie: Tipps für die Ferien - mit und ohne Auto. (Symbolbild) © Roger Richter/imago

Sommerurlaub 2023 mit der Familie: Radeln, schwimmen an der Seenplatte oder mit dem Nachtzug nach Italien

Vor allem Wasserfreunde dürfte die Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern begeistern. Von dem Luftkurort Plau am See am Westufer aus könne man den See mit dem Fahrrad und etwas Kondition prima umradeln, beschreibt der WDR das Reiseziel. Die Strecke ist insgesamt circa 55 Kilometer lang. Wer es mit der Familie etwas gemütlicher mag, kann die Gegend dem Bericht zufolge auch mit dem Rundbus erkunden.

Er hält an vielen Sehenswürdigkeiten wie beispielsweise dem Bärenschutzzentrum Müritz, ein Zuhause für gerettete Braunbären. Wer in einem Hausboot vor Ort übernachten möchte, wird schnell im Internet fündig. Die Preise sind je nach Ausstattung und Größe des Boots variabel. Eine Woche kostet laut WDR beispielsweise für vier Personen im August ab circa 1000 Euro. Die Kinder sollten aber in jedem Fall schwimmen können. An einigen Dingen erkennt man, ob Kinder schon sichere Schwimmer sind.

Familien, die es in den Süden Europas zieht, können mit dem Nachtzug nach Italien reisen und beispielsweise in der die Hafenstadt La Spezia in Ligurien aussteigen. Auch Rom ist wegen seiner beachtlichen Historie für Reisende mit einem Sinn für geschichtsträchtige Kulturerlebnisse ein wahrer Schatz an Sehenswürdigkeiten. Und wer mit dem Nachtzug anstatt im Auto oder Flugzeug anreist, macht die Reise für die ganze Familie im Liegewagen der Deutschen Bahn zu einem erschwinglichen Abenteuer, bei dem auch das Deutschlandticket oder spezielle Ticket-Varianten wie etwa das Bayern-Ticket für Streckenabschnitte genutzt werden können. (sthe)