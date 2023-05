Sonnencreme richtig auftragen: So bleibt der Sonnenbrand fern

Von: Daniel Hagen

Sonnencreme richtig auftragen. (Symbolbild) © Caroline Seidel / dpa

Wenn es draußen warm wird, zieht es die Menschen an den Strand oder generell ins Freie. Um Risiken zu vermeiden, sollte man Sonnencreme auftragen. Lesen Sie hier, wie das richtig geht:

Mehr zum Thema Sonnencreme richtig auftragen – mit diesen Regeln Sonnenbrand vermeiden

Decke auf dem Sand ausbreiten, die Kühltruhe bereitstellen, Kleidung ausziehen und dann großzügig mit Sonnencreme einschmieren. So sieht das Ritual zahlreicher Menschen aus, wenn sie im Sommer an den Strand oder ins Freibad gehen. Im Wasser lässt sich die teilweise unerträgliche Hitze nämlich noch am besten aushalten. Doch selbst im kühlen Nass droht eine unsichtbare Gefahr – UV-Strahlung! Um seine Haut zu schützen, empfiehlt sich der Einsatz von Sonnencreme, die man aber richtig auftragen sollte.

HEIDELBERG24 verrät, wie man die Sonnencreme richtig aufträgt, damit der Sonnenbrand fern bleibt.

Wie mehrere Umfragen zeigen, machen es zahlreiche Menschen in Deutschland falsch und schmieren sich die Sonnencreme entweder zu dünn oder zu unregelmäßig auf die Haut. Die Folgen können dann schnell sehr unschön werden. Nicht nur ein schmerzhafter Sonnenbrand ist möglich, sondern im schlimmsten Fall sogar Hautkrebs. (dh)