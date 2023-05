Geld anlegen in der Krise: So schützen sich Verbraucher in der Inflation

Angesichts der hohen Inflation sinkt die Kaufkraft der Bürger. Wer dennoch aktuell Geld anlegen möchte, sollte einiges beachten.

Kassel – Ob Lebensmittel, Kleidung oder Möbel: Infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs sind die Lebenshaltungskosten gestiegen. Die Inflationsrate lag laut Statistischem Bundesamt im April bei 7,2 Prozent. Die Menschen in Deutschland können sich für einen Euro also weniger leisten. Eine Analyse zeigte zuletzt, wie viel mehr der Einkauf im Supermarkt kostet.

Das bedeutet auch: Die Menschen konsumieren weniger. Um 1,2 Prozent zum Vorquartal sei der Privatkonsum geschrumpft, meldete das Bundesamt. „Wenn alles teurer wird, fangen die Menschen an zu sparen“, sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Doch wie lässt sich in diesen Zeiten überhaupt Geld anlegen? Im Überblick, was Verbraucher wissen müssen.

Geld in der Krise anlegen: Tilgung der Schulden sollte Vorrang haben

Bevor man ans Geld anlegen in der Krise denkt, sollte die Tilgung von Schulden Vorrang haben, erklärte Finanzexperte Ralf Scherfling. Ein eingesparter Kreditzins sei nämlich in der Regel „der höchste, sichere Zins“, den man erzielen könne. Wer beim Girokonto im Minus ist oder einen Kredit für eine Immobilie abzahlen muss, sollte den Fokus darauf legen.

Bevor man ans Geld anlegen denkt, sollte die Schuldentilgung und das Sparen eines Notgroschens im Fokus stehen. © Patrick Pleul/dpa

Das Finanzmagazin Finanzfluss rät zudem, einen Notgroschen anzulegen. Dieser sei vor allem für unvorhergesehene Ereignisse gedacht, etwa wenn die Spülmaschine ersetzt werden muss oder eine teure Reparatur beim Auto ansteht. Dann müssen für solche Ausgaben keine neuen Kredite aufgenommen werden. Der Notgroschen kann beispielsweise anhand des Nettoeinkommens bestimmt werden. Finanzfluss empfiehlt hier drei bis sechs Nettomonatsgehälter auf einem Tagesgeldkonto anzusparen.

Tipps beim Geld anlegen: Streuung über verschiedene Produktklassen wichtig

Läuft die Schuldentilgung und ist der Notgroschen ist zurückgelegt, kann das darüber hinausgehende Ersparte angelegt werden. Entscheidend ist dabei eine breite Streuung über verschiedene Produktklassen, so Scherfling. So lässt sich beispielsweise Geld anlegen:

Festverzinsliche Festgeld- oder Sparanlagen

Anleihen

Aktien

Fonds

Sachwerte

Geld anlegen während der Inflation: Das räten die Experten

Wichtig ist aber auch eine Diversifikation innerhalb der jeweiligen Produktklassen, so Uwe Eilers, Vorstand des Vermögensverwalters FV Frankfurter Vermögen AG. Er rät: Ein guter Branchenmix und eine weltweite Streuung, um Wertschwankungen möglichst gering zu halten. Das könne man etwa über ETFs erreichen. „Die im Einzelfall passende Streuung sollte abhängig von den individuellen Zielen und Präferenzen gewählt werden“, so Scherfling.

Angesichts der aktuellen Situation erhalten Verbraucher bei Geldanlagen wie Festgeld, Sparbrief oder beim Tagesgeld nur ein Habenzins, der unterhalb der Inflationsrate liegt. „Wer auf der Suche nach Produkten ist, mit denen im langfristigen Durchschnitt eine höhere Rendite zu erzielen ist, muss entsprechende Risiken eingehen“, erklärte der Verbraucherschützer. Uwe Eilers empfiehlt risikoscheuen Anlegern, die Aktienquote auf zehn bis 20 Prozent zu senken, risikofreudigere Menschen könnten sie auf 70 bis 100 Prozent erhöhen.

Wichtig ist dabei vor allen, die Kapitalanlagen fünf Jahre und länger nicht anzurühren, so Riklef von Schüssler, Vorstandsvorsitzender der Bad Homburger Allington Investors Group. Wer zwischendurch mal an sein Vermögen muss, sollte eher nicht in Produkte investieren, die Schwankungen unterliegen. „Die Taktik, kurzfristig mal mit Geld zu spekulieren, geht für Privatanleger so gut wie nie auf“, sagte von Schüssler.

Geld anlegen in der Inflation: Pleite bei Hausbank ist abgesichert

„Die Inflation ist erschreckend schnell hochgegangen, wird sich aber wieder auf einem deutlich niedrigeren Niveau einpendeln“, sagte Riklef. Er hält die Aufregung um die Inflation für überbewertet. Die Schwankungen im Wertpapierdepot seien zu verkraften, wenn das Geld lange Zeit nicht benötigt wird. Dann könnten sich Kurse erholen. Zudem seien Einbrüche sogar eine Chance, Anteile günstiger zu kaufen.

Um eine Pleite der Hausbank, wie es etwa bei mehreren Regionalbanken in den USA der Fall war, müssen Verbraucher aber nicht fürchten. Bis zu 100.000 Euro sind mit der staatlichen Einlagensicherung für alle Kontenarten je Einleger geschützt. Unter Umständen sind sogar bis zu 500.000 Euro geschützt. Diese liegen vor, wenn bei Einzahlung ein bestimmtes Lebensereignis auftritt – etwa Scheidung oder Immobilienverkauf – und nicht länger als sechs Monate zurückliegt.

Da Verbraucher jedoch individuelle Wünsche und Bedürfnisse sowie je nach Lebenssituation unterschiedlich viel Geld zur Verfügung haben, lassen sich keine allgemeingültigen Tipps geben. Die genannten Leitlinien können aber zur Orientierung dienen. Geld sparen lässt sich mit einigen Tricks im Supermarkt, aber auch steigende Energiekosten bereiten den Menschen große Sorge. Wer Stromfresser im Alltag identifiziert, kann Energie und bares Geld sparen. (kas/dpa)