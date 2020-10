Nicht nur für die Spülmaschine: Tabs sind kleine Alleskönner

Haushalt

Sie bringen Geschirr auf Hochglanz - und können noch viel mehr. Spülmaschinentabs sind ein Allzweckmittel im Haushalt.

Spülmaschinentabs machen sich nicht nur in der Geschirrspülmaschine gut.

machen sich nicht nur in der gut. Die Tabs eigenen sich auch für diverse Aufgaben im Haushalt .

eigenen sich auch für diverse Aufgaben im . Aber vorsicht: Wer mit Spülmaschinentabs hantiert, braucht Handschuhe.

Offenbach - Egal, ob Urinstein in der Toilettenschüssel, hartnäckige Verschmutzungen im Backofen oder übel riechende Mülleimer: Tabs für die Geschirrspülmaschine können viel mehr als bloß unser Geschirr von Schmutz und Kalk zu befreien und es auf Hochglanz zu bringen. Sie sind echte Alleskönner und die Lösung für lästige Probleme im Haushalt.

Aber Achtung: Grundsätzlich sollte man beim Umgang mit den Tabs immer Gummihandschuhe tragen, denn bei direktem Kontakt können Hautreizungen entstehen. Denn die Tabs enthalten sogenannte Gerüststoffe. Diese enthärten das Spülwasser und reinigen zusätzlich. Ebenfalls in den Spülmaschinentabs enthalten ist Bleichmittel, das Verfärbungen aufhellen soll. Um eiweiß- oder stärkehaltige Essensreste zu entfernen, sind obendrein Enzyme beigemischt. Tenside verleihen den Gläsern und dem Geschirr Glanz.

Essenreste und fiese Gerüche: Spülmaschinentabs helfen bei der Reinigung des Mülleimers

Wohl jeder kennt es: Gerade bei hohen Temperaturen im Sommer dauert es weniger als zwei Tage, bis der Mülleimer übel stinkt. Essensreste hinterlassen ihre Spuren und fangen an zu schimmeln. Da bedarf es hin und wieder einer intensiven Reinigung. Das geht am besten mit Tabs für die Geschirrspülmaschine. Einfach den Mülleimer mit heißem Wasser füllen, ein bis zwei Tabs hinzugeben und gut 30 Minuten einwirken lassen. Anschließend lassen sich auch hartnäckige Verschmutzungen einfach abspülen. So lässt sich natürlich auch mit der Mülltonne verfahren.

+ Können viel mehr als nur das Geschirr reinigen: Spülmaschinentabs sind im Haushalt universell einsetzbar (Symbolbild). © Andrea Warnecke/dpa

Waschmaschine und helle Kleidung: Tabs für die Geschirrspülmaschine sind echte Alleskönner

Von Zeit zu Zeit benötigt auch die Waschmaschine eine Reinigung. Ansonsten können modrige Gerüche entstehen, die sich schließlich auch auf die Kleidung überträgt. Um dem vorzubeugen reicht es, ein Spülmaschinentab in die Trommel zu geben und ein Waschprogramm bei 60 Grad zu starten. Das Tab, das eigentlich für die Geschirrspülmaschine gedacht ist, befreit die Maschine von Kalk- und Schmutzablagerungen in Gummidichtungen, Schläuchen und in der Wäschetrommel.

Übrigens: Sogar hartnäckige Flecken und Grauschleier auf heller Kleidung können mit den Tabs behandelt werden. Dazu kann man einfach ein Spülmaschinentab zum Waschgang hinzugeben. Wichtig ist jedoch, die Kleidungsstücke vor dem Tragen auf jeden Fall noch einmal Abzuwaschen. Sonst können auch hier Hautreizungen entstehen.

Die Toilette wird mit Spülmaschinentabs richtig sauber

Kalk- und Urinstein in der Toilettenschüssel gehören wohl zu den hartnäckigsten Verschmutzungen im Haushalt. Um diese zu entfernen, braucht es aggressive Reiniger und eine ordentliche Portion Muskelkraft. Es geht aber auch einfacher: Löst man zwei Spülmaschinentabs in einer Tasse mit heißem Wasser auf und verteilt die Flüssigkeit dann mit der Klobürste in der Toilettenschüssel, lassen sich nach kurzer Zeit auch diese Verschmutzungen ganz einfach abspülen. Im Idealfall lässt man das Gemisch aus Wasser und Tab über Nacht einwirken.

Gekritzel an der Wand: Mit Spülmaschinentabs wird es wieder sauber

Gerade Eltern kennen es nur zu gut, wenn die Kleinen ihrer Kreativität wieder einmal mit Kreide oder Buntstiften an der Wand freien Lauf ließen. Auch hier helfen die Tabs für die Geschirrspülmaschine. In heißem Wasser aufgelöst, entfernen sie das Gekritzel von den Wänden. Bei tapezierten Wänden sollte man darauf achten, weniger Wasser zu verwenden.

Mit den in heißem Wasser aufgelösten Tabs, lässt sich generell auch stark in Angebranntes in Öfen oder am Grill entfernen. Dabei hilft es, die betroffenen Stellen schon vorab mit ausreichend warmem Wasser einzuweichen, um das beste Ergebnis zu erreichen.

Nicht nur für die Geschirrspülmaschine: Auch der Abfluss wird mit den Tabs richtig frei

Auch an anderer Stelle in Küche oder Bad sind Spülmaschinentabs ein echtes Wundermittel. So lassen sie sich auch perfekt zum Reinigen des Abflusses verwenden. Dafür sollte ein Tab in zwei bis drei Litern kochendem Wasser aufgelöst werden. Das heiße Gemisch wird dann nach und nach in den Abfluss gegossen, um das Abflussrohr von Rückständen wie Haaren, Kalk, Essenresten und Fetten zu befreien. (Yannick Wenig)

In der Spülmaschine wird nicht nur Geschirr wieder richtig sauber. Sie verleiht auch zahlreichen Alltagsgegenständen neuen Glanz.

Rubriklistenbild: © Christin Klose / dpa / picture alliance