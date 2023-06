Sriracha-Sauce für 124 Dollar – Preise schießen in absurde Höhen

Von: Stella Henrich

Aufgrund anhaltender Knappheit wird die beliebte Sriracha-Sauce für sage und schreibe bis zu 120 US-Dollar bei Amazon und eBay gehandelt. Der Hersteller erklärt den Mangel mit Engpässen bei der Produktion.

Kassel ‒ Der Schwarzmarkt ist in Bewegung. Die rote Chile-Soße – bekannt als Sriracha-Sauce mit dem Hahn auf der Flasche – erzielt derzeit Rekordpreise. Die Preise für eine Flasche liegen beim Online-Händler eBay bei bis zu 70 US-Dollar. Bei Amazon sind sie mit bis zu 124 US-Dollar im 2er-Pack sogar noch höher, das berichtete CNN Business. Normalerweise koste eine Flasche um die 5 US-Dollar im Handel. Doch wie kommt es zu solch horrenden Geboten im Internet?

Sriracha-Sauce: Feurige Sauce erzielt gepfefferte Preise bei eBay und Amazon. (Symbolbild) © imago

Sriracha-Sauce erzielt absurde Preise: 800 Tonnen Schoten werden während der Erntezeit pro Tag verarbeitet

Der Hersteller Huy Fong Foods hat seit Jahren mit einem Mangel an Chilis zu kämpfen, der die Produktion beeinträchtige und zu einigen Engpässen führe, berichtete CNN Business und beruft sich dabei auf einen Sprecher des US-Unternehmens mit Sitz in Kalifornien. „Derzeit haben wir keine Schätzungen darüber, wann das Angebot steigen wird“, so der Sprecher von Huy Fong weiter. Doch laut Unternehmen arbeite man daran, künftige Engpässe zu vermeiden.

Bereits seit drei Jahren soll dem Bericht zufolge Knappheit bei Chilischoten bestehen. Das führte dazu, dass im vergangenen Jahr Bestellungen sogar vorübergehend eingestellt werden mussten. Verantwortlich für die Engpässe seien hauptsächlich die Dürren in Mexiko, die den Chili-Pfeffer-Anbau der in Mexiko ansässigen Lieferanten von Huy Fong schädigten. Doch nicht nur die Dürre macht der Natur des mittelamerikanischen Landes zu schaffen. Massenhaft kam es dort jüngst zum Seevogelsterben entlang der Pazifikküste.

Was viele nicht ahnen. Die Chilisauce hat den Erfinder der Sauce, David Tran, zum Multimillionär gemacht. In einem Galileo-YouTube-Video erklärt er anschaulich, wie die Sauce hergestellt wird, die sich aus Essig, Salz, Zucker, verschiedenen Konservierungsstoffen und – natürlich den begehrten Chilischoten zusammensetzt. 800 Tonnen frische Chilischoten verarbeitet die Fabrik während der Erntezeit pro Tag – normalerweise.

Sriracha-Sauce erzielt absurde Preise: Sauce landete sogar auf der Weltraumstation

Es soll einem Bericht der Washington Post zufolge sogar Sriracha-Süchtige geben, die die Sauce inzwischen hamstern. Der Mangel führte auch dazu, dass einige Konsumenten auf trockenes Sriracha-Pulver umgestiegen sind und dieses zum Kochen verwenden. Das sei aber nicht genau dasselbe, wird ein Fan der Sauce zitiert. Das weiß auch ein Restaurant-Besitzer aus Belfast. Er habe daher versucht, die beliebte Sauce durch eine andere Marke zu ersetzen. Doch das sei schwer möglich. „Das Feedback unserer Stammkunden hat dies bestätigt“, zitierte ihn die Washington Post.

Der Gründer feiert mit seiner Sauce sogar weltweit, in über 20 Ländern, Erfolge. Inzwischen haben es die Schoten sogar bis ins Weltall geschafft. David Tran’s Sriracha-Sauce wird laut Galileo inzwischen auf der Weltraumstation gegessen. Es sind also nicht nur die Preise raketenartig nach oben geschossen, sondern die Sauce selbst hat es bis nach ganz oben geschafft. Kein Wunder also, dass ISS-Astronautin Christina Koch auf die Frage, wie das Weltall rieche, geantwortet haben soll „nach scharfer Sriracha-Sauce“. Irgendwann hatte sie alle Speisen auf der Raumstation mit ihr gewürzt, berichtete das Portal Digital Pioneers.

Doch nicht nur diese Chilischoten-Sauce sorgte mit ihren absurden Internet-Geboten für Aufmerksamkeit in diversen Medien. Immer wieder sind es auch Rückrufe von Lebensmitteln, die Alarmstimmung bei Verbraucherschützern auslösen.