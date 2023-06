Hohe Kosten für Mieter: Wie Sie mit der Nebenkostenabrechnung Steuern sparen

Von: Bjarne Kommnick

Die Nebenkostenabrechnung kann für Mieterinnen und Mieter bei der Steuererklärung zum Vorteil werden. Denn mit ihr lässt sich jedes Jahr viel Geld zurückholen.

Frankfurt – Vielen Mieterinnen und Mietern graut es vor der Nebenkostenabrechnung. Besonders seit der Energiekrise und den gestiegenen Stromkosten müssen Verbraucherinnen und Verbraucher häufig tief in die Tasche greifen, um eine Nachzahlung zu bewältigen. Jedoch sollte die Nebenkostenrechnung nach der Begleichung unbedingt geprüft und aufbewahrt werden, unabhängig davon, ob es Geld zurückgibt oder nachgezahlt werden muss. Denn mit ihr lassen sich laut dem Einkommenssteuergesetz jedes Jahr eine Menge Steuer sparen. Wie gibt es für die Nebenkosten Geld zurück?

Bis 510 Euro Steuern sparen bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen im Haushalt

Ein Faktor, um Steuern mit der Nebenkostenabrechnung einzusparen, seien haushaltsnahe Dienstleistungen. Hierzu zählen beispielsweise Haus und Gartenpflege. Die Kosten für derartige Dienstleistungen könnten in der Steuererklärung als haushaltsnahe Dienstleistungen geltend gemacht werden.

Bei Beschäftigungsverhältnissen, bei denen es sich um eine geringfügige Beschäftigung nach dem vierten Buch des Sozialgesetzbuchs handelt, lassen sich 20 Prozent, höchstens aber 510 Euro auf die Anwendungen zurückholen. Eine geringfügige Beschäftigung im Privathaushalt liege vor, wenn diese gewöhnlich durch Mitglieder des privaten Haushalts erledigt wird und nicht sozialversicherungspflichtig ist. Dazu könnte beispielsweise zählen, anstatt selbst den zu Rasen zu mähen, ein Nachbarskind dafür zu bezahlen.

Haushaltsnahe Dienstleistungen Reinigung der Wohnung (z.B. durch Angestellte einer Dienstleistungsagentur oder einen selbständigen Fensterputzer) Gartenpflegearbeiten (z.B. Rasenmähen, Heckenschneiden) Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt und Dienstleistungen für privat veranlasste Umzüge Pflege– und Betreuungsleistungen, wenn diese mit Hilfe im Haushalt vergleichbar sind (Quelle: Finanzamt)

Sozialversicherungspflichtige Dienstleistungen im Haushalt: Bis zu 4.000 Euro Steuern sparen

Für alle anderen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse und Dienstleistungen, die keine Handwerkerleistungen und Nebenjobs sind, ermäßigt sich die tarifliche Einkommenssteuer ebenfalls um 20 Prozent, höchstens aber 4.000 Euro auf die Anwendungen des Steuerpflichtigen.

Keine haushaltsnahen Dienstleistungen Personenbezogene Dienstleistungen wie z.B. Hausfrisör, Podologe Leistungen von Abrechnungsfirmen für Heizungsenergie bzw. Wasserverbrauch Kosten für die Hausverwaltung sowie Müllgebühren Wach- und Schließdienst (Objektkontrolle; Bereithalten einer Alarmvorrichtung) Entrümpelung einer Wohnung im Zuge einer Haushaltsauflösung (Quelle: Finanzamt)

Dazu zählen auch die Inanspruchnahme von Pflege- und Betreuungsleistungen sowie für Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem Heim oder zur dauernden Pflege entstehen. Jedoch nur, wenn darin Kosten für Dienstleistungen enthalten sind, die mit einer Hilfe im Haushalt vergleichbar sind.

Steuern sparen mit Nebenkostenabrechnung: Bis zu 1200 Euro für Handwerkerleistungen zurückbekommen

Kosten für Handwerkerleistungen, die in der Nebenkostenabrechnung enthalten sind, können ebenfalls steuerlich abgesetzt werden. Dies gilt beispielsweise für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen in der Mietwohnung. Steuerzahlende können sich so 20 Prozent, höchstens aber 1200 Euro von den gezahlten Aufwendungen zurückholen. Dies gilt nicht für öffentlich geförderte Maßnahmen, für die zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen wurden.

Handwerkerleistungen im Haushalt Arbeiten an Innen- und Außenwänden Arbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen o.ä. Reparatur oder Austausch von Fenstern und Türen, Streichen/ Lackieren von Türen, Fenstern (innen und außen) Wandschränken, Heizkörpern und -rohren Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen (z.B. Teppichboden, Parkett, Fliesen) Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen Modernisierung oder Austausch der Einbauküche Modernisierung des Badezimmers Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt des Steuerpflichtigen (z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC) Maßnahmen der Gartengestaltung Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück Kontrollaufwendungen (z.B. Schornsteinfeger, Kontrolle von Blitzschutzanlagen) (Quelle: Finanzamt)

Steuern sparen mit Nebenkostenabrechnung – bis zu 14.000 Euro bei energetischen Maßnahmen

Mieter können zudem Steuervergünstigungen in Anspruch nehmen, wenn Kosten für energieeffiziente Maßnahmen in der Nebenkostenabrechnung enthalten sind. Beispielsweise können Ausgaben für die Dämmung oder den Austausch von Heizungsanlagen berücksichtigt werden. Steuerzahlende können sich so im folgenden Kalenderjahr nach Abschluss der Maßnahmen um je sieben Prozent der Aufwendungen, höchstens jedoch 14.000 Euro zurückholen. Im übernächsten Kalenderjahr reduziere sich der Betrag auf sechs Prozent, höchstens aber 12.000 Euro.

Energetische Maßnahmen zur Steuerermäßigung Wärmedämmung von Wänden Wärmedämmung von Dachflächen Wärmedämmung von Geschossdecken Erneuerung der Fenster oder Außentüren Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage Erneuerung der Heizungsanlage Einbau von digitalen Systemen zum energetischen Betrieb und Verbrauchsoptimierung und

Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre sind (Quelle: Bundesfinanzministerium)

Diese Steuerermäßigung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der Steuerpflichtige das Gebäude im jeweiligen Kalenderjahr ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken nutzt. Außerdem muss das begünstigte Objekt älter als zehn Jahre sein. Maßgeblich dafür ist der Beginn der Herstellung und nicht etwa die Fertigstellung.