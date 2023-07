Steuerbescheid unbedingt prüfen: Wann Sie Einspruch einlegen sollten – und Geld sparen können

Von: Ulrike Hagen

Nicht immer stimmt die Höhe der zu entrichtenden Steuer im Steuerbescheid des Finanzamts. Ein Einspruch kann sich lohnen und richtig Geld sparen. Tipps von der Expertin.

Frankfurt – Steuerzahlende sollten ihre Steuerbescheide zur Einkommenssteuererklärung sorgfältig überprüfen – und bei Bedarf Einspruch beim Finanzamt einlegen, rät die Stiftung Warentest. Denn auch wenn die Steuererklärung richtig gemacht wurde, fordert das Finanzamt oft Rückerstattungen ein oder akzeptiert abgesetzte Beträge nicht. Fast immer lohne es sich, wenn Steuerzahlende aktiv werden. Denn nicht nur Geringverdiener können richtig Geld bei der Steuer sparen. Mit Steuer-Expertin Marieke Einbrodt sprach fr.de von IPPEN.MEDIA darüber, worauf bei der Überprüfung des Steuerbescheids geachtet werden sollte.

Steuerbescheid unbedingt prüfen: Wann Sie Einspruch einlegen sollten

Viele Menschen reichen jedes Jahr ihre Steuererklärung ein, in der Hoffnung, eine beträchtliche Rückerstattung zu erhalten. Doch häufig fällt diese im Steuerbescheid kleiner aus, oder es ergibt sich trotz zahlreicher Entlastungen eine unerwartet hohe Nachzahlung. Und selbst wenn unterm Strich eine Erstattung herauskommt, kann das Finanzamt Jobkosten, Ausgaben für Kinderbetreuung und Co gestrichen haben:

„Gehen Sie darum den gesamten Bescheid gründlich durch“ – so der Ratschlag von Marieke Einbrodt, Steuerexpertin bei Stiftung Warentest. Oft neige man dazu, sich vor allem auf die größten Abweichungen im Bescheid zu konzentrieren. Doch „der Teufel steckt oft im Detail“, betont sie.

Einkommensteuererklärung: Einreichung und Bescheid zur Steuererklärung vergleichen

Ein gutes Beispiel sei das zu versteuernde Einkommen. Ermittelt das Finanzamt hier einen höheren Betrag als von der oder dem Steuerpflichtigen erwartet, kann dies teure Auswirkungen auf Bafög-Ansprüche der Kinder oder der Kita-Zuzahlungen haben. Darum sei es ratsam, den gesamten Bescheid von Anfang bis Ende genau zu durchzugehen. Hierbei helfen Computerprogramme – allen voran Elster, die Online-Software der Finanzverwaltung: „Wer darin seine Steuererklärung macht, hat die Möglichkeit, Bescheid und eingereichte Erklärung vergleichen zu lassen“, so Einbrodt.

Steuerbescheid unbedingt prüfen – auch auf eigene Fehler achten

Die Abweichungen werden per Mausklick deutlich. Auch einige Computerprogramme zur Erstellung der Steuererklärung bieten diese Möglichkeit – besonders diejenigen, die Schnittstellen zu Elster haben. Was allerdings kein Programm herausfiltern kann: „Zahlendreher oder Posten, die der Steuerzahler beim Erstellen der Steuererklärung selber vergessen hat“, sagt die Steuerexpertin. Also beim Prüfen immer die eigene Steuererklärung daneben legen und auch die eigenen Angaben unbedingt noch einmal genau anschauen. „Innerhalb der einmonatigen Einspruchsfrist können auch die eigenen Angaben noch problemlos korrigiert werden“, erklärt Einbrodt.

Bares Geld wert: Fast zwei Drittel der Einsprüche gegen Steuerbescheid beim Finanzamt haben Erfolg

Gemäß einer aktuellen Statistik des Bundesfinanzministeriums (BMF) aus dem September 2022 reichten Steuerzahler im Jahr 2021 insgesamt 3.047.803 Einsprüche bei den Finanzämtern ein. In Kombination mit den noch offenen Einsprüchen aus den Vorjahren hatten die Finanzämter somit insgesamt über 5,6 Millionen Einsprüche zu bearbeiten.

In rund 63,4 Prozent der Fälle waren die Einsprüche der Steuerzahler erfolgreich, was dazu führte, dass die Bescheide zu ihren Gunsten geändert wurden. Lediglich 16,2 Prozent der Einsprüche blieben nach der Statistik gänzlich oder zumindest teilweise erfolglos. In diesen Fällen wurden die Einsprüche durch (Teil-)Einspruchsentscheidungen ganz oder teilweise abgelehnt. Zusätzlich zogen die Einspruchsführer selbst in 19,8 Prozent der eingelegten Einsprüche ihre Anträge zurück.

Den Bescheid vom Finanzamt sorgfältig prüfen: „Teufel liegt im Detail“

Eine gründliche Prüfung lohnt also (fast) immer. „Studieren Sie dafür die sogenannten Erläuterungen im Steuerbescheid, denn Abweichungen von der eingereichten Erklärung werden im Kleingedruckten am Ende des Bescheids aufgelistet.“ Hier werde beispielsweise erklärt, ob alle Werbungskosten anerkannt oder beantragte Beträge gestrichen wurden, so Marieke Einbrodt. Sie weist darauf hin, dass die Erläuterungen nicht immer leicht verständlich sind. „Steuerdeutsch ist nicht leicht‘“, sagt sie. Manchmal lasse sich am einfachsten über die gestrichene Summe ermitteln, welcher Posten beim Finanzamt durchgefallen ist.

Einspruch beim Finanzamt erheben – bis zu einem Monat nach Erhalt des Steuerbescheids

Weist das Finanzamt einen Posten konkret zurück, haben Steuerzahler:innen einen Monat Zeit, Einspruch zu erheben. Die Frist startet drei Tage, nachdem der Bescheid abgeschickt wurde. Dann gilt er als bekannt gegeben. Fällt dieser Tag auf einen Samstag oder Sonntag, beginnt die Frist am darauffolgenden Montag. Da es in diesem Punkt häufig Missverständnisse gibt, hat Stiftung Warentest auf seiner Webseite einen digitalen Rechner zur Ermittlung der Einspruchsfrist eingestellt.

Steuererklärung prüfen und richtig Geld sparen: Wie Sie bei Fehlern im Bescheid reagieren sollten

„Im Einspruch sollte der Steuerzahler erklären, warum seiner Meinung nach der Bescheid unrichtig ist“, sagt Einbrodt. Der Einspruch kann per Post, per Fax, per Mail oder online über die Elster-Webseite eingelegt werden. „Wer auf Nummer sicher gehen will, reicht ihn schriftlich per Einschreiben ein“, sagt sie.

Gegen einen fehlerhaften Steuerbescheid können Sie Einspruch einlegen. (Symbolbild) © Marijan Murat/ dpa

Einkommensteuerbescheid: Stichhaltige Begründung des Einspruchs spart bares Geld

„Damit ein Einspruch wirklich Aussicht auf Erfolg hat, sollte er unbedingt stichhaltig begründet sein“, weiß die Steuerexpertin. „Fällt einem diese Begründung schwer, oder benötigt weitere Nachweise, lohnt es sich, erstmal den Einspruch einzulegen, um die Frist zu wahren – und die Begründung nachzureichen“.

Ein häufiger Einspruchsgrund: die Fahrtkosten. Sie sind ein Posten auf der Einkommenssteuererklärung, der vom Finanzamt häufig hinterfragt wird. Pro Kilometer der einfachen Strecke werden laut Gesetz 30 Cent veranschlagt, ab Kilometer 21 sind es 38 Cent. „Es zählt die kürzeste Route zur Arbeit. Wer Umwege fährt, um Stau oder Sperrungen zu vermeiden, kann den weiteren Weg absetzen“, sagt Einbrodt. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommt und höhere Ausgaben fürs Ticket hat, als er für die Fahrtkosten erstattet bekäme, kann auch diese Kosten absetzen.

Die Bearbeitung eines Einspruchs kann lange dauern. In der Antwort kann das Finanzamt dem Einspruch stattgeben oder diesen zurückweisen. ‚In diesem Fall wird der Steuerzahler gebeten, den Einspruch zurückzuziehen‘, sagt Einbrodt. „Wer nicht einverstanden ist, kann Klage erheben“.