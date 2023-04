Lebensmittel-Lieferdienste im Test – in dieser Kategorie schneiden alle schlecht ab

Von: Tobias Becker

Teilen

Sechs Lieferdienste von Lebensmitteln und Drogerieartikeln stehen bei Stiftung Warentest im Blickpunkt. Doch der Test hat eine Besonderheit: Nicht nur der Service wird untersucht.

Das Einkaufen von Lebensmitteln hat sich in den vergangenen Jahren um eine Möglichkeit erweitert: Lebensmittel werden auch geliefert – gerade in der Coronazeit war das sehr angenehm. Es geht nicht um Restaurants, die ihr Essen ausliefern, sondern Dienste wie Flaschenpost oder Rewe, Flink, der auch in Heilbronn vorhanden ist, und Getir. Stiftung Warentest hat in der aktuellen Ausgabe (5/23) sechs dieser Lieferdienste, die Lebensmittel und Drogerieartikel nach Hause bringen, untersucht.

Lebensmittel-Lieferdienste im Test: Darauf hat Stiftung Warentest geachtet

Die sechs untersuchten Dienste sind die Schnelllieferer Flink, Gorillas und Getir. Dazu kommen Bringmeister, Flaschenpost und Rewe. Stiftung Warentest achtet dabei auf unterschiedliche Kriterien, wie es auch bei anderen Untersuchungen, wie dem Heuschnupfenmittel-Test im Frühjahr, üblich ist. Aus den einzelnen Beobachtungen wird dann ein Gesamturteil gebildet. Das Verbrauchermagazin achtet vor allem darauf, dass der Lieferservice stimmt.

Heißt: Wird das Lieferversprechen eingehalten und kommt die Lieferung des Dienstes pünktlich an? Wie groß ist die Verfügbarkeit der Produkte und in welchem Zustand kommen sie an? Aber auch der „Bestell- und Zahlungsservice“ fließt mit 20 Prozent in das Urteil ein. Einen weiteren Großteil macht der „allgemeine Kundenservice“ aus (30 Prozent). Am Ende soll feststehen, welcher Lebensmittel-Lieferdienst sich lohnt.

Ergebnis der Lieferdienst-Tests: Lebensmittel nach Hause bestellen? Gutes Urteil

Das Ergebnis der Lieferdienste fällt ordentlich aus. Keiner der sechs Nach-Hause-Lieferanten von Lebensmittel und Drogerieartikel fällt durch den Test, alle liegen entweder bei „gut“ oder „befriedigend“ im Urteil. Aber das bezieht sich nur auf den Kundenservice, wie echo24.de berichtet. Am besten schneiden zwei Lieferdienste ab, einer gehört davon zu einem Supermarkt-Riesen:

Rewe – Urteil von Stiftung Warentest: gut (2,1)

gut (2,1) Bringmeister – Urteil von Stiftung Warentest: gut (2,1)

gut (2,1) Das gesamte Testergebnis von Lebensmittel-Lieferdiensten von Stiftung Warentest gibt es im aktuellen Heft.

So gesehen fällt das Urteil nur zum Teil positiv aus, denn: Nicht nur die Lieferzeiten, Bedienbarkeit und der Warenzustand werden von Stiftung Warentest untersucht. Das Verbrauchermagazin hat für den Test der Lebensmittel-Lieferdienste noch einen weiteren Part überprüft, denn bei aller Kundenzufriedenheit, muss auch das Mitarbeiterwohl betrachtet werden.

Stiftung Warentest untersucht Unternehmen – Testsieger auch Testverlierer

Das Besondere an diesem Test: Es ist kein vollständiges Ergebnis ohne die Arbeitsbedingungen der Lieferanten. Beim Kakao-Test von Öko-Test, in dem auch Lidl- und Kaufland-Produkte vorkommen, wird die Herkunft betrachtet, aber nicht ausführlich die Bedingungen in Deutschland. Ein Lieferdienst kann zwar alles zur Kundenzufriedenheit austeilen, bekommt aber dennoch eine schlechte Bewertung im CSR-Test, also der Corporate Social Responsibility. Damit ist die gesellschaftliche Verantwortung des Unternehmens im Sinne des nachhaltigen Wirtschaftens gemeint.

Der Lebensmittel-Lieferdienst Flink, den es auch in Heilbronn gibt, und fünf weitere werden von Stiftung Warentest untersucht © Imago/Jochen Tack

Stiftung Warentest checkt das ebenfalls bei allen sechs Lebensmittel-Lieferanten. Die Arbeitsbedingungen und der Umweltschutz bekommen den größten Anteil beim Gesamturteil. Aber auch Transparenz und die Strategie des Unternehmens in sozialer und ökologische Hinsicht wird unter die Lupe genommen.

Dahingehend fällt das Test-Ergebnis der Lebensmittel-Lieferdienste alles andere als gut aus. Viermal vergibt Stiftung Warentest die Note „befriedigend“, gleich zwei Unternehmen fallen mit „mangelhaft“ durch den Test. Kurios: So gut Bringmeister auch im ersten Teil abschneidet, so schlecht ist der Berliner Lieferdienst, den es in Baden-Württemberg noch nicht gibt, im Bereich „CSR“.