Stiftung Warentest nimmt rezeptfreie Medizin unter die Lupe: Was wirklich hilft

Die besten Medikamente ohne Rezept

+ © picture al liance / obs / ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände Stiftung Warentest testet Medizin für Kinder. Sind Ibuprofen, Paracetamol und Nasivin geeignet? © picture al liance / obs / ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände

Die Stiftung Warentest untersuchte rezeptfreie Medizin auf ihre Eignung für Kinder. Getestet wurden unter anderem Ibuprofen, Paracetamol und Nasivin.

Stiftung Warentest* untersuchte rezeptfreie Medizin auf Eignung für Kinder

untersuchte rezeptfreie auf Eignung für Kinder Rezeptfrei bedeutet nicht gleich ungefährlich

Nach Test: Einige Medikamente könnten für Kinder gefährlich sein



Kassel - Wenn das eigene Kind erstmal krank wird und keine schnellere Besserung eintritt, greifen viele Eltern gerne zu Medikamenten. Viel Medizin gibt es in den Apotheken sogar rezeptfrei.

Doch rezeptfrei bedeutet nicht gleich harmlos: Die Stiftung Warentest hat Kindermedikamente getestet, und verrät, worauf man achten sollte.

Stiftung Warentest: Rezeptfreie Medizin für Kinder kann schwere Folgen haben

Viele Medikamente für Kinder, die rezeptfrei in der Apotheke erhältlich sind, sind nicht gleichzeitig unbedenklich. Oft findet gar kein Test statt, der überprüft, ob die Mittel sich nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder eignen. Wer Medizin leichtfertig und damit falsch verabreicht, muss gegebenenfalls mit schwerwiegenden Folgen rechnen.

+ Welches Medikament ist das richtige für mein Kind? Stiftung Warentest hat rezeptfreie Medizin auf Eignung für Kinder untersucht. © dpa / Markus Scholz

So ist beispielsweise das bekannte Schmerzmittel Paracetamol laut Stiftung Warentest eine der häufigsten Ursachen von Arzneimittelvergiftungen in Deutschland. Die empfohlene Dosis, welche bei Kindern vor allem vom Entwicklungsstadium abhängig ist, sollte also streng eingehalten werden.

Wer aus der Packungsbeilage nicht schlau wird oder sich unschlüssig ist, sollte in der Apotheke nachfragen, so die Stiftung Warentest.

Stiftung Warentest: Medizin für Kinder oft nicht zugelassen

Ärzte berufen sich oft auf Erfahrungswerte, um sowohl Über- als auch Unterdosierungen bei der Verordnung zu vermeiden. Denn viele Medikamente sind für Erwachsene entwickelt, jedoch für Kinder weder geprüft noch zugelassen. Ein Test ist kaum lukrativ - der damit verbundene Aufwand hielt Pharmafirmen lange von solchen Medizin-Studien ab.

Für die ambulante Behandlung betrifft das mehr als die Hälfte aller Arzneimittel, für die stationäre Versorgung im Krankenhaus sogar bis zu 90 Prozent.

Was hilft bei Kopfläusen, Ohrenschmerzen oder Halsentzündung? Wir stellen die größte vergleichende Arzneimittelstudie vor, die in Deutschland je für Kinder gemacht wurde. Unser unabhängiges Gutachterteam hat 1000 Präparate für Kinder bewertet. https://t.co/jpZ5gP8Kdw pic.twitter.com/9aJbuCEasq — Stiftung Warentest (@warentest) April 7, 2020

Stiftung Warentest: Finger weg vom Entzündungshemmer und Antihistaminika

Paracetamol ist ein beliebtes und geeignetes Mittel gegen Schmerzen und Fieber, könnte bei einer zu hohen Dosierungen allerdings zu einer lebensbedrohlichen Lebervergiftung führen, wie es nach dem Test hieß.

Außerdem sollten Kinder unter zwölf Jahren den Entzündungshemmer ASS nicht einnehmen. Das Risiko eines Reye-Syndroms, welches durch schwere Leber- und Hirnschäden charakterisiert ist, sei besonders während viraler Infekte wie Windpocken groß, so die Stiftung Warentest.

Auch sogenannte Antihistaminika, wie Diphenhydramin und Dimenhydrinat, lindern zwar oft Übelkeit und Erbrechen, können bei Kindern unter drei Jahren aber auch Krampfanfälle auslösen. Bei Kindern sollte deshalb immer ein Arzt über die Einnahme der Medizin entscheiden.

Stiftung Warentest testet Medizin für Kinder: Ibuprofen und Paracetamol

Laut Stiftung Warentest eignen sich Säfte am besten für die Behandlung von Fieber und Schmerzen, da Kinder diese leichter einnehmen als Tabletten und sich außerdem gut dosieren lassen.

Der Erfolg von Zäpfchen hingegen ist nicht immer garantiert, da der Wirkstoff unterschiedlich ins Blut aufgenommen wird. Diese Medizin hat im Test am besten abgeschnitten:

Name Ibuflam Kindersaft 20mg/ml von Winthrop Paracetamol Saft 1A Pharma Wirkstoff Ibuprofen Paracetamol Ab wann? Fünf Kilo Körpergewicht Sieben Kilo Körpergewicht Preis 3,26 € (100 ml) 3,12 € (100 ml)

Stiftung Warentest testet Medizin für Kinder: Nasivin Nasenspray und Olynth salin

Medizin gegen Schnupfen kann eine Erkältung nicht heilen, aber zumindest die Symptome lindern. Sie dient dazu, die Nasenschleimhaut zu befeuchten oder abschwellen zu lassen, wobei die Mittel jedoch nur kurzzeitig eingesetzt werden sollten.

Test kam die Stiftung Warentest zur folgenden Empfehlung für Kinder:

Name Olynth salin Nasendosierspray Nasivin Nasenspray Wirkstoff Isotonische Kochsalzlösung Oxymetazolin Ab wann? Für Säuglinge und Kleinkinder Ab 1 Jahr Preis 5,59 € (15 ml) 6,47 € (10 ml) Nach dem ausgiebigenkam die Stiftung Warentest zur folgenden Empfehlung für Kinder:

Stiftung Warentest testet Medizin für Kinder: Hustenmittel nur eingeschränkt zu empfehlen

Sowohl pflanzliche als auch synthetische Medizin gibt es gegen Husten, welche jedoch nur eingeschränkt zu empfehlen seien, so die Meinung nach dem Test. Das liegt daran, dass ihre Wirksamkeit erst noch besser belegt werden müsse.

An dieser Stelle empfehlen daher auch wir, dass Kinder unter zwei Jahren immer nur in Absprache mit einem Arzt ein Hustenmittel verabreicht bekommen, und natürlich Mittel mit Alkohol vermieden werden sollten.

Stiftung Warentest testet Medizin für Kinder: Bepanthen und Kamillin

Kleinere Schürfwunden oder Verletzungen lassen sich prima zu Hause versorgen. Dabei können Salben, Sprays oder Lösungen mit Kamille, Zinkoxid oder Dexpanthenol die Heilung unterstützen. Dies ergab der Test.

Sie sollten immer darauf achten, die Wunden keimfrei mit Medizin zu versorgen und diese nur zu betupfen oder zu benetzen. Die Stiftung Warentest empfiehlt folgende Mittel für Kinder:

Name Bepanthen Wund- und Heilsalbe Kamillin Extern Robugen Lösung Bad Wirkstoff Dexpanthenol Kamille Ab wann? Ab dem Säuglingsalter Ab dem Säuglingsalter Preis 5,97 € (20 g) 12,85 € (6 x 40 ml)

Stiftung Warentest testet Medizin für Kinder: Vorsicht bei Mitteln gegen Übelkeit

Medizin gegen Übelkeit und Erbrechen sollten niemals ohne ärztlichen Rat an Kinder verabreicht werden, da sie auch im Gehirn wirken. Eine falsche Dosierung kann gefährliche Nebenwirkungen und sogar Atemstillstand verursachen.

Eine zuverlässige Empfehlung können wir daher, trotz Test, auch hier nicht geben.

Von Nail Akkoyun

Video: Stiftung Warentest findet Schadstoffe in Babybrei

Erschreckender Test von Stiftung Warentest: Auto-Sitze für Kinder können lebensgefährlich sein. Mehr als 60 Sitze waren im Test-Ergebnis mangelhaft. Bei drei der momentan erhältlichen Auto-Kindersitze wurden laut Stiftung Warentest gesundheitsgefährdende Schadstoffe nachgewiesen.

Auch vegane Hafermilch wurde von Stiftung Warentest unter die Lupe genommen: Sogar Experten überrascht das Ergebnis. Hafermilch ist ein wahrer Klimaretter und eine gute vegane Alternative zu Kuhmilch.