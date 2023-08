Stiftung Warentest nimmt Spülmaschinen-Tabs unter die Lupe – Öko-Produkt eines der Schlechtesten

Von: Robin Dittrich

Halten Spülmaschinen-Tabs wirklich das, was sie versprechen? Viele können es mit starken Verschmutzungen aufnehmen, andere versagen im Test.

Kassel – Stiftung Warentest testete 15 Spülmaschinen-Tabs auf ihre Wirksamkeit. Unter ihnen waren auch vier Öko-Tabs, die mit natürlichen Inhaltsstoffen und dem Umweltsiegel Blauer Engel werben. Lohnt es sich, etwas mehr Geld auszugeben?

Spülmaschinen-Tabs im Test – laut Stiftung Warentest sind zwei mangelhaft

Primär erwarten Verbraucher von Spülmaschinen-Tabs, dass sie ihr Geschirr lupenrein sauber bekommen. Zusätzlich ist es vielen wichtig, dass dabei auch die Umwelt möglichst wenig belastet wird. Aus diesem Grund testete Stiftung Warentest auch vier Öko-Tabs und untersuchte, ob diese wirklich besser für die Umwelt sind. Einige konventionelle Produkte schnitten eher schlecht ab, weil dort teils noch immer auf das umstrittene Silberschutzmittel Benzotriazol (BTA) gesetzt wird, das von Kläranlagen nur schlecht aus dem Wasser gefiltert werden kann.

Zehn der 15 getesteten Spülmaschinen-Tabs erhielten bei Stiftung Warentest die Note „gut“. In die Bewertung fließen Spülleistung und Umweltbilanz ein. Darunter sind auch drei der vier Öko-Tabs, die allesamt umweltschonender spülen als herkömmliche Produkte. Auf den hinteren Plätzen reihen sich zwei Produkte der bekannten Hersteller Somat und Finish ein. Die besten Noten erhalten jedoch ebenfalls konventionelle Spülmaschinen-Tabs, die zudem noch sehr günstig sind. Wie auch bei anderen Tests von Stiftung Warentest überzeugen Eigenmarken von Supermärkten, Discountern und Drogerien.

Diese Spülmaschinen-Tabs gewinnen und enttäuschen bei Stiftung Warentest

Spitzenreiter bei Stiftung Warentest sind zwei Produkte von dm und Lidl. Der „Denkmit Geschirrspülreiniger Multi-Power Revolution“ von dm und der „W5 Geschirr-Reiniger-Tabs Multi-Active All In 1“ von Lidl erhielten die Bewertung „gut“ mit einer Note von 1,9. Beide Produkte liegen preislich bei 4,35 Euro pro Packung und 11 Cent pro Tab. Das beste Öko-Produkt stammt ebenfalls von dm, es ist der „Denkmit Geschirr-Reiniger Nature“ mit einer Bewertung von 2,4.

So schnitten einige Spülmaschinen-Tabs bei Stiftung Warentest ab:

Denkmit Geschirrreiniger Multi-Power Revolution (dm): Bewertung „gut“ (1,9)

W5 Geschirr-Reiniger-Tabs Multi Active All in 1 (Lidl): Bewertung „gut“ (1,9)

Somat Gold: Bewertung „befriedigend“ (3,0)

Somat All in 1 Pro Nature: Bewertung „mangelhaft“ (5,0)

Finish Powerball Ultimate All in 1: Bewertung „mangelhaft“ (5,5)

Am schlechtesten schnitt der „Powerball Ultimate All in 1" von Finish ab. Die Reinigungskraft war zumindest noch befriedigend, laut Stiftung Warentest sorgt die starke Gewässerbelastung für die schlechte Note von 5,5. Der deutlich höhere Preis von zehn Euro pro Packung und 19 Cent pro Tab wird damit nicht gerechtfertigt. Auch ein Öko-Produkt von Somat erhält nur die Bewertung „mangelhaft" und die Schulnote 5 – es verursachte irreversible Schädigungen an Silber.