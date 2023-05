Flecken auf dem Kopfkissen als Warnzeichen – Folgenschwere Symptome möglich

Von: Sophia Lother

Im Kopfkissen lauert eine stumme Gefahr. Wird hier die Hygiene vernachlässigt, kann das der Gesundheit schaden.

Kassel – Sie sind oft gut versteckt: Flecken auf dem Kopfkissen werden in manchen Fällen erst beim Wechseln der Bettwäsche sichtbar. Dabei kann gerade diese Art von Verschmutzung nicht nur ein unangenehmer Anblick sein, sondern sogar der Gesundheit schaden.

Während sichtbare Flecken auf dem Kopfkissenbezug durch Schminkprodukte oder andere Hygieneartikel entstehen, ist Feuchtigkeit meist erst dann auf dem Kissen sichtbar, wenn es zu spät ist. Stockflecken bilden sich und können folgenschwere Symptome auslösen.

Gelbe Flecken auf dem Kissen können eine Vielzahl von Symptomen auslösen

Das Problem bei Stockflecken auf dem Kopfkissen: Häufig befinden sich hier auch etliche Bakterien, Mikroben und Schimmelpilze. Diese können unterschiedliche Erkrankungen ausgelöst werden. Heftiger Juckreiz und Brennen in den Augen kann beispielsweise auf eine allergische Bindehautentzündung hinweisen. Diese kann laut MSD Manual durch Staubmilben verursacht werden.

Auch Sporen von Schimmelpilzen können eine Reihe von Symptomen auslösen. Dies ist oftmals auch davon abhängig, welche Art von Pilz aufgenommen, in den meisten Fällen eingeatmet, wird. Ein großer Faktor sind allergische Reaktionen. Ist die Nasenschleimhaut angeschwollen und sind Sie von Niesattacken geplagt, kann dies laut HNO-Ärzte im Netz auf allergischen Schnupfen hinweisen. Er wird unter anderem durch Pilzsporen verursacht. Auch andere Symptome können durch eine Allergie hervorgerufen werden:

Schnupfen

Husten

Allergisches Asthma

Müdigkeit

Gelenk- oder Kopfschmerzen

Magen-Darm-Beschwerden

Quelle: Deutscher Allergie- und Astmabund

Stockflecken auf dem Kissen: So werden Sie die Verunreinigung wieder los

Es gibt einige Möglichkeiten, die Stockflecken zu entfernen. Damit sie erst gar nicht erst entstehen, empfiehlt es sich, den Kissenbezug regelmäßig zu wechseln. Auch wasserabweisende, spezielle Bezüge können Abhilfe schaffen.

Doch wenn die Flecken bereits vorliegen, sollte schnell gehandelt werden. Das Portal Haushaltstipps.com empfiehlt, Essig vor dem Waschen einige Zeit auf die Stockflecken aufzutragen. Auch Backpulver könne helfen. Um die Flecken schneller zu entfernen, sollten Sie das Mittel der Wahl mit einer Bürste in das Kopfkissen oder auch in die Bettdecke einzuarbeiten. Im Anschluss sollte das Kissen in der Waschmaschine und gemäß der Anleitung gründlich gereinigt werden.

Hinter Stockflecken auf dem Kopfkissen stecken oftmals Schimmelpilze. Sie können viele Symptome auslösen. (Symbolfoto) © Panthermedia/Imago

Weiterhin kann es helfen, das Kopfkissen nach dem Waschen zum Trocknen in die Sonne zu legen. Das UV-Licht kann demnach dafür sorgen, dass die Flecken verschwinden. Wenn Schimmel sich an anderen Stellen im Haus ansammelt, helfen andere Tipps, um diesen schnell loszuwerden.(slo)