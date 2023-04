Wegen Streik oder Protesten: Was passiert, wenn Pendler zu spät zur Arbeit kommen?

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Wenn die öffentlichen Verkehrsmittel bestreikt werden, haben tausende Pendler Probleme, zur Arbeit zu kommen. Was passiert, wenn Pendler zu spät kommen?

Frankfurt – Bereits seit Monaten werden bundesweit immer wieder die öffentlichen Verkehrsmittel bestreikt. Die Gewerkschaften machen so ihrem Ärger Luft und wollen den Druck in den Tarifverhandlungen mit der Deutsche Bahn ausdehnen – mit Folgen für die Nutzenden der Bahn, denn es kommt zu Verspätungen und Ausfällen. Millionen Pendler sind auf die Bahn angewiesen, um zur Arbeit zu kommen. Was passiert den Pendler, wenn sie zu spät kommen, weil ihr Zug ausfällt?

Pendler in Deutschland 13,7 Millionen Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Pendler kommen wegen Streik oder Protesten zu spät zur Arbeit: Das müssen sie wissen

Arbeitgebende zahlen ihren Angestellten nur die Zeit der Arbeit, für den Fahrtweg sind die Angestellten selbst verantwortlich, informiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Für Personen, die für ihren Arbeitsweg auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind, gilt das gleiche wie für Autofahrende bei schlechten Fahrtbedingungen wie etwa Frost auf der Straße – das sogenannte Wegrisiko tragen Angestellte selbst.

Grundsätzlich sind Angestellte selbst dafür verantwortlich, pünktlich auf der Arbeit zu sein. (Symbolbild) © Christian Ohde/Imago

Das bedeutet, dass Arbeitende – unabhängig der Umstände – selbst für ihre Pünktlichkeit sorgen müssen. Das kann auch ohne Streiks und Proteste schwer werden, im vergangenen Jahr kam jeder dritte Fernverkehrszug der Deutschen Bahn zu spät. In manchen Fällen ist es jedoch weniger schlimm zu spät zur Arbeit zu kommen als in anderen.

Wenn Pendler wegen Streik oder Protesten zu spät zur Arbeit kommen: Das droht ihnen

Dass eine Verspätung an einigen Arbeitsplätzen weniger kritisch gesehen wird als an anderen, liegt beispielsweise an der Arbeitszeit. Bei vorgegebenen Arbeitszeiten, wie etwa Schichtdiensten, lässt sich die vereinbarte Arbeitszeit oft nicht mehr einhalten, berichtet der Fachverlag für Arbeits- und Sozialrecht Bund-Verlag auf seiner Website.

Das kann passieren, wenn Pendler sich verspäten:

Lohnabzug: Es gibt kein Recht für Angestellte, die Zeit ihrer Verspätung nacharbeiten zu dürfen. So sammeln sich Minusstunden an, wenn einem die Arbeitsstelle das Nacharbeiten nicht erlaubt. Diese Minusstunden machen sich in Lohnkürzungen bemerkbar. Ausnahmen gibt es laut RND nur, wenn diesbezüglich andere Regelungen vereinbart wurden, etwa in Absprachen oder Verträgen.

Es gibt kein Recht für Angestellte, die Zeit ihrer Verspätung nacharbeiten zu dürfen. So sammeln sich Minusstunden an, wenn einem die Arbeitsstelle das Nacharbeiten nicht erlaubt. Diese Minusstunden machen sich in Lohnkürzungen bemerkbar. Ausnahmen gibt es laut RND nur, wenn diesbezüglich andere Regelungen vereinbart wurden, etwa in Absprachen oder Verträgen. Abmahnung und Kündigung: Kommen Angestellte mehrfach zu spät, kann der Arbeitgebende zu drastischen Maßnahmen greifen – allerdings nur, wenn es sich um selbstverschuldete Verspätungen handelt. „Wenn ich nichts für die Verspätung kann, kann mir weder eine Abmahnung noch eine Kündigung ins Haus flattern“, sagte der Berliner Arbeitsrechtler Alexander Bredereck dem RND dazu.

Darauf sollten Pendler achten, wenn Streiks zu Verspätungen auf dem Arbeitsweg führen

Nachdem sich die Gewerkschaften und die Deutsche Bahn im Tarifstreit nicht geeinigt haben, kann es zu weiteren Streiks kommen. Laut einer EVG-Vertreterin könnten diese Streiks sogar noch massiver ausfallen als bisher.

Angestellte sollten auf ihrer Arbeit am besten direkt anrufen, wenn sie von einem Ausfall oder einer Verspätung erfahren. Wer mitbekommt, dass ein Streik den eigenen Arbeitsweg betrifft, versucht man am besten zusammen mit dem Arbeitgebenden nach einer Lösung zu suchen. In vielen Branchen kann man in solchen Fällen vom Homeoffice aus arbeiten. Alternativ könnte man Überstunden abarbeiten oder kurzfristig Urlaub nehmen.

Wenn ein Zug zu spät kommt oder sogar ausfällt, haben Betroffene jedoch einen Anspruch auf Erstattungen der Bahn. (kiba)