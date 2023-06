„Bezahlt ihr den Leuten zu wenig?“ Netto-Kunde wird fast um ersehnte Süßigkeiten gebracht

Von: Robin Dittrich

Teilen

Schließen Supermärkte vor der ausgeschriebenen Zeit, können Verbraucher verärgert zurückbleiben. Ein Netto-Kunde nahm es ganz genau; er hatte noch wichtige Einkäufe zu erledigen.

München – Viele Menschen kennen es: Nach einem langen Arbeitstag kündigt sich am Abend ein Hüngerchen an, der eigene Körper verlangt regelrecht nach einer Belohnung. Das Verlangen eines Netto-Kunden wurde zuletzt scheinbar so groß, dass er kurz vor Ladenschluss sich noch einmal etwas gönnen wollte. Nach Empfinden der Kassiererin wohl etwas zu knapp; die wollte nämlich sehr zeitig den Feierabend einläuten.

Netto-Kunde postet Einkaufs-Erfolg auf Facebook

Immer wieder teilen Supermarkt-Kunden kuriose Geschichten oder ihrer Ansicht nach übertriebene Preise. Ein Kaufland-Kunde entlarvte so ein vermeintliches Angebot, das gar keins war. Ein anderer wollte einfach nur eine Pepsi bei Rewe kaufen, aufgrund des Preisstreits der Unternehmen war die allerdings gar nicht vorrätig. Der besagte Netto-Kunde wollte laut eigenen Facebook-Post um kurz vor Ladenschluss (21 Uhr) nur noch schnell eine kleine und süße Belohnung kaufen. Die Mitarbeiterin wollte ihn nach eigener Aussage jedoch nicht mehr hereinlassen. Darf sie das denn überhaupt?

Wie der Netto-Kunde schreibt, wurde ihm „um 20:55 Uhr der Zutritt nicht gestattet, da die Dame gerade Feierabend machen wollte.“ Weiter beschreibt er, dass er schlussendlich doch noch einen Weg fand: „Musste mich reinmogeln.“ Trotz der knappen Zeit kurz vor Ladenschluss schaffte er es rechtzeitig zur Kasse: „War zwei vor neun mit meiner Ware draußen.“ Verärgert war er trotzdem: „Bezahlt ihr den Leuten zu wenig, Netto?“

Etliche Facebook-Nutzer reagieren auf Netto-Kunden: „Alle haben einen pünktlichen Feierabend verdient“

Auf Facebook erhielt der Post des Netto-Kunden bereits nach kürzester Zeit über 30 Kommentare. „Geil, ich krach mich weg“, kommentierte eine Facebook-Nutzerin belustigt. Doch nicht alle waren der Ansicht, dass der Netto-Kunde richtig gehandelt hatte: „Ich finde dein Verhalten unmöglich, sorry. „Geöffnet bis“ heißt nicht „Zutritt bis“. Und die Mitarbeiter haben alle pünktlich Feierabend verdient.“ Der Post-Ersteller konterte: „Ich war 20:58 Uhr draußen. Wen bitte habe ich an seinem Feierabend gehindert?“ In der Folge entstand eine hitzige Diskussion der beiden.

Nachvollziehen konnte der Netto-Kunde die Kritik nicht: „Die Öffnungszeit ist bis 21 Uhr. Die armen, armen Mitarbeiter müssen bis Feierabend arbeiten, so ein Skandal aber auch.“ Dennoch erfuhr er viel Gegenwind für seine Aktion: „Solche Kunden braucht das Land. Egoistisch hoch 10. Hauptsache, die Gummibärchen sind da“, schrieb ein anderer Nutzer. Eine Alternative hätte der Netto-Kunde allerdings auch parat gehabt: „Ich könnte auch zu Rewe gehen, die haben bis Mitternacht auf. Wird wohl aber nicht im Interesse von Netto sein.“