Oreo, Milka und Daim: Marken-Stieleis zur Mogelpackung des Monats gekürt

Von: Robin Dittrich

Die Verbraucherzentrale kürt regelmäßig die größten Mogelpackungen in Supermärkten. Aktueller „Gewinner“ ist ein Marken-Stieleis.

München – Immer wieder werden Verbraucher in Deutschland im Supermarkt hinters Licht geführt. Um das zu verhindern, kürte die Verbraucherzentrale Hamburg die Mogelpackung des Monats. Dieser Titel ging jetzt an ein Marken-Stieleis.

Marken-Stieleis wird zur Mogelpackung des Jahres gekürt

Aufgrund des Krieges in der Ukraine sowie der hohen Inflation stiegen Preise für Lebensmittel in den letzten Monaten teils stark an. Oftmals wurden schlichtweg die Preise für Produkte im Supermarkt erhöht. Andere Unternehmen verringern jedoch den Packungsinhalt bei gleichbleibendem Preis – die Preiserhöhung ist für Verbraucher dann nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Die Verbraucherzentrale Hamburg gibt regelmäßig die Mogelpackung des Monats bekannt. Die Mogelpackung des Jahres 2022 ging an Rama.

Stieleis-Produkte wurden von der Verbraucherzentrale zur Mogelpackung des Monats gekürt. © Markus Mainka/Imago

Der unrühmliche Titel der Mogelpackung des Monats ging jetzt an bekannte Marken von Stieleis-Packungen, bei denen die Füllmengen teils deutlich schrumpften. Betroffen sind unter anderem die Packungen der Marken Milka, Oreo und Daim. Diese Stieleis-Marken werden vom Unternehmen Froneri als Lizenznehmer angeboten. Supermarkt-Kunden werden gleich doppelt in die Irre geführt. Denn: Nicht nur die Anzahl der Stieleis-Produkte in einer Packung schrumpfte von vier auf drei, das Eis wurde auch noch kleiner.

Eis wird teurer: Verbraucher werden im Supermarkt in die Irre geführt

Am größten ist die Preissteigerung beim Oreo-Eis. Dieses enthielt bisher pro Eis rund 110 Milliliter, nach der Verkleinerung der Packung jedoch nur noch 90 Milliliter. Für das Oreo-Eis bedeutet das eine Preissteigerung von satten 63 Prozent. Der Preis im Supermarkt schwankt in Hamburg zwischen 3,49 und 3,99 Euro. Gleichgeblieben ist die Füllmenge beim Toblerone-Stieleis, auch dort wurde die Anzahl von vier auf drei reduziert. Wie die Verbraucherzentrale Hamburg berichtet, ist „die gesamte Branche der Markeneishersteller von Preiserhöhungen betroffen.“

Eismarke Alte Füllmenge Neue Füllmenge Alter Preis Neuer Preis Preissteigerung Händler Oreo Stieleis 4 x 110 ml 3 x 90 ml 3,99 Euro 3,99 Euro 63 Prozent Edeka Milka Vanilla & Chocolate Swirl 4 x 100 ml 3 x 90 ml 3,99 Euro 3,99 Euro 48 Prozent Edeka Milka Chocolate Hazelnut 4 x 100 ml 3 x 90 ml 3,99 Euro 3,99 Euro 48 Prozent Edeka Daim Stieleis 4 x 100 ml 3 x 90 ml 3,49 Euro 3,49 Euro 48 Prozent Edeka Toblerone Stieleis 4 x 90 ml 3 x 90 ml 3,49 Euro 3,49 Euro 33 Prozent Kaufland Langnese Nogger 6 x 94 ml 5 x 94 ml 3,29 Euro 3,29 Euro 20 Prozent Netto Langnese Cuja Mara Split 6 x 84 ml 5 x 84 ml 3,29 Euro 3,29 Euro 20 Prozent Edeka Himbi Schöller Nestlé 6 x 75 ml 5 x 75 ml 3,49 Euro 3,99 Euro 37 Prozent Edeka Mars, Bounty, Snickers, Twix Eis 6 x ca. 50 ml 5 x ca. 50 ml 2,99 Euro 2,99 Euro 20 Prozent Kaufland

Auf Anfrage der Verbraucherzentrale Hamburg antwortet das Unternehmen Froneri Ice Cream Deutschland sogar. Sie erklären die Verringerung der Anzahl an Stieleis in einer Packung mit „dem Wunsch vieler Verbraucher und dem Folgen von Trends auf dem Markt.“ Wie sie weiter angeben, betreffen aktuelle Preissteigerungen auch die Hersteller, „die gestiegenen Mehrkosten müssen zum Teil weitergegeben werden.“ Für Froneri können ihre Produkte noch immer „zu einem fairen Preis“ erworben werden.

Wie die Verbraucherzentrale Hamburg mitteilte, ist die Praktik der Füllmengenreduzierung mittlerweile gang und gäbe. Bei Rewe wurden demnach nicht nur die Füllmengen verringert, der Preis wurde auch noch erhöht. Das Oreo-Stieleis verteuerte sich dadurch um 77 Prozent. Mittlerweile soll dieser Preis wieder reduziert worden sein. Neben Froneri wurden die Packungsgrößen auch bei Marktführer Unilever und deren Marke Langnese reduziert. Dort sind bei vielen Stieleis-Packungen nur noch fünf statt bisher sechs Eispackungen enthalten.