Edeka oder Rewe?: Das sind die „besten Supermärkte in Deutschland“

Supermarkt des Jahres 2023

Der Supermarkt des Jahres steht fest. Gleich vier Filialen teilen sich den begehrten Platz in jeweils verschiedenen Kategorien. Wer hat gewonnen?

Kassel – Leere Süßigkeiten-Regale, absurd hohe Preise oder dreiste Mogelpackungen – egal ob Rewe, Edeka oder Kaufland, der Einkauf im Supermarkt hält immer wieder Überraschungen bereit. Doch welcher Supermarkt ist trotz gelegentlicher Fehler der Beste in Deutschland? Wo finden Verbraucher das breiteste Sortiment, die frischesten Lebensmittel und den besten Kundenservice? Eine Fachjury hat entschieden.

+ Vier Supermärkte konnten aufgrund ihrer großen Auswahl und angenehmen Einkaufsatmosphäre besonders überzeugen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Bester Supermarkt in Deutschland: Rewe und Edeka gleich gut

„Die Sieger stehen fest!“, verkündeten die Experten der Zeitschriften Lebensmittel Praxis sowie Meine Familie & ich (Burda Verlag). Zuvor hatten sie mehrere Supermärkte, darunter Edeka, Tegut, Rewe und Globus, auf den Prüfstand genommen. Sowohl ein durchdachtes Sortiment, eine angenehme Einkaufsatmosphäre als auch großzügige Verkaufsflächen und ein sehr guter Kundenservice flossen in die Bewertung ein, wie aus einem Bericht von Focus hervorgeht. Überzeugt haben vor allem Edeka und Rewe.

In den Kategorien Filialisten bis 2.000 qm Verkaufsfläche und über 2.000 qm Verkaufsfläche sowie selbstständige Supermärkte in beiden Filialgrößen kürten die Fachleute insgesamt vier Filialen zum „Supermarkt des Jahres“. Zwei der Sieger-Filialen gehören zur Supermarkt-Kette Rewe, die anderen beiden zu Edeka: Gleichstand also.

Auszeichnung Supermarkt des Jahres 2023: Rewe glänzt mit Nachbarschaftshilfe

Lister der Gewinner:

Filialisten bis 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche: Rewe, Schleißheimer Straße 137, 80797 München

Filialisten über 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche: Rewe Ackerhalle, Ackerstraße 23 / Invalidenstraße 158, 10115 Berlin

Selbstständig geführte Filialen bis 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche: Edeka Prechtl, Nussdorfer Straße 35, 83098 Brannenburg

Selbstständig geführte Filialen über 2.000 Quadratmeter Verkaufsfläche: E-Center Angerbogen, Düsseldorfer Landstraße 361, 47259 Duisburg.

Überzeugt haben die beiden Rewe-Filialen in München und Berlin in erster Linie aufgrund ihrer guten Lage und der vielfältigen Produktpalette, berichtet Focus. So glänze der Berliner Supermarkt auf der Ackerstraße etwa mit seiner veganen Bedientheke und einer großen Obst- und Gemüseabteilung. In München habe die in der Schleißheimer Straße gelegene Rewe-Filiale sogar eine Nachbarschaftshilfe für ältere Menschen ins Leben gerufen. Zudem sei der Markt in Sachen Lebensmitteltrends – wie Gemüsechips als Alternative zu herkömmlichen Kartoffelchips – immer auf dem neusten Stand.

Nicht nur der beste Supermarkt wurde gekürt, auch Mitarbeiter erhielten Auszeichnungen

Dass Edeka sich über die begehrte Auszeichnung freuen darf, habe der Supermarkt der angenehmen Einkaufsatmosphäre und seinen freundlichen Mitarbeitern zu verdanken. Der Gewinner in der Kategorie „Selbstständige über 2.000 Quadratmeter“ – das E-Center Angerbogen in Duisburg – bietet Verbrauchern Focus zufolge Beratungen durch eine ausgebildete Diätassistentin an – für die Experten der Fachjury ein großer Pluspunkt.

Die Wahl zum „Supermarkt des Jahres“ fand bereits zum dritten Mal in der Grand Hall der Zeche Zollverein in Essen statt, berichtet Lebensmittel Praxis. Neben den Märkten vergaben die Fachleute auch Preise an die besten Mitarbeiter. Gewonnen hat eine Edeka-Verkäuferin aus Rostock, eine Mitarbeiterin des Rewe-Centers in Egelsbach und ein Angestellter eines Famila-Markts in Kaltenkirchen.

Bester Supermarkt in Deutschland: Rewe und Edeka gleich gut – doch achten auch auf den Preis

Trotz vielfältiger Angebote und freundlicher Verkäufer kaufen viele Kunden angesichts der Inflation aktuell bevorzugt in Discountern ein. Eine Analyse zeigt, dass Discounter jedoch nicht immer günstiger als Supermärkte sind. Ein großer Nachteil des Supermarkts Edeka besteht momentan allerdings darin, dass einige Artikel zukünftig verschwinden. Grund ist ein Preis-Streit mit dem US-Konzern Procter & Gamble, wegen dem es neben Pampers einige weitere Haushalts- und Pflegeartikel bei Edeka bald nicht mehr geben wird. (tt)

