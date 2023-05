Rewe-Schild begeistert: „Warum hat der Mitarbeiter noch keine Beförderung!?“

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Beim Einkaufen im Supermarkt erlebt man immer wieder kuriose Überraschungen. Nun sorgt ein verwirrendes Schild bei Rewe für Aufsehen.

München – Schilder im Supermarkt oder Discounter sorgen nicht nur bei Kunden im Geschäft für Lacher. Hin und wieder gehen sie auch im Internet viral. Zuletzt löste ein stadtbekanntes Edeka-Schild überregional Reaktionen aus. Ein anderes Schild wies darauf hin, dass man es vermeiden sollte, ein bestimmtes Produkt aufs Kassenband zu legen.

Für Begeisterung sorgte nun erneut ein Supermarkt-Schild, wie ein Foto bei Reddit zeigt. Zu sehen ist ein knalliges, gelbes Schild in einer Kühltheke. Den Hinweisen im Hintergrund zufolge dürfte die Aufnahme in einer Rewe-Filiale entstanden sein.

Supermarkt-Schild bei Rewe wirft Fragen auf – Kuchen-Angebot oder Selbstschutz der Mitarbeiter?

Ganz aufschlussreich ist das Schild bei Rewe erstmal nicht. Es könnte bei Kunden auch für Verwirrung sorgen – zumindest wegen der vielen Fragezeichen. „??? Kuchen ???“, steht auf dem Hinweisschild. Darunter ist ein schwarzer Pfeil abgebildet, der die Kundschaft in eine bestimmte Richtung zu lenken scheint. Ist dort der begehrte Kuchen zu kriegen? Unter dem Pfeil ist erneut mit zahlreichen Fragezeichen zu lesen: „??? Kuchen ???“

Ob sich hier ein Mitarbeiter einen Spaß erlaubt hat? Oder hatte das Schild tatsächlich eine tiefergehende Bedeutung und führte zu einer Kuchen-Aktionsecke? Möglicherweise fanden sich in der Filiale in der Vergangenheit auch überdurchschnittlich viele Kuchen-Fans ein. Unter Umständen ist die Filiale auch dafür bekannt, dass man hier regelmäßig den Kuchen im Regal sucht und Mitarbeiter ständig danach gefragt werden. Die Hintergründe, warum das Rewe-Schild aufgestellt wurde, ließ der Beitrag offen. Es könnte jedenfalls Rewe-Kunden, die auf der Suche nach Gebäck waren, in die entsprechende Richtung gelotst haben.

Rewe-Schild sorgt für Begeisterung: „Wo ist der Mitarbeiter? Und warum hat er noch keine Beförderung?“

Bei der Reddit-Community kam das mysteriöse Kuchen-Schild derweil gut an. Mehr als 1000 Menschen reagierten bislang per Upvote (Stand: 30. Mai 2023). „Wo ist der Mitarbeiter!? Und warum hat er noch keine Beförderung!?!“, fragte ein Nutzer in der Kommentarspalte. „Kuchen ist nicht die Frage. Kuchen ist die Antwort“, scherzte ein anderer. Wieder ein anderer schrieb gleich ein kleines Gedicht: „Teilchen sollst du weichen, Kuchen sollst du suchen“.

Dieses Kuchen-Schild fand sich in einer Rewe-Filiale. © Screenshot / Reddit.com

Offenbar scheint es im Supermarkt bereits ein ähnliches Schild mit anderen Lebensmittel gegeben zu haben. Darauf lässt zumindest ein Nutzer-Kommentar schließen: „Mal was anderes als Hefe, ist doch nett“, hieß es. Bleibt nur zu hoffen, dass die womöglich fragende Kundschaft den Weg zum Kuchen-Regal inzwischen gefunden hat. Bei Reddit sorgte zuletzt auch ein rekordverdächtiger Pfandbon für Aufsehen. (kas)