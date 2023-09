„Wir brechen jetzt ein Tabu“: WDR berichtet über revolutionäre Verhütungsmöglichkeit für Männer

Für Männer gibt es bislang keine große Auswahl an Verhütungsmitteln. Ein Wissenschaftsingenieur aus Hessen hat eine neue Idee für die Verhütung bei Männern.

Frankfurt – Die typische Frage: „Nimmst du die Pille?“, hören Frauen schon seit den 60er Jahren. Doch immer mehr Frauen werden pillenmüde. Mittlerweile gibt es zahlreiche Studien, die zeigen, wie schlecht sich die Anti-Baby-Pille auf die Gesundheit der Frau auswirken kann. Ist die Zeit für eine Revolution von Verhütungsmittel für Männer gekommen? Der WDR macht diesbezüglich Hoffnung: Im ARD-Format „Markt“ wird eine neue Verhütungsmethode für den Mann vorgestellt. „Wir brechen jetzt ein Tabu“, heißt es sogleich in der Anmoderation.

Verhütung für Männer: Alltbekanntes neu gedacht – die Pille für Ihn

Aktuell ist die Pille noch das gängigste Verhütungsmittel in Deutschland. Auch, weil sie sehr sicher vor einer Schwangerschaft schützt. Das zeigt der Pearl-Index. Er gibt an, wie sicher ein Verhütungsmittel ist. Je kleiner der Pearl-Index ist, desto sicherer ist die jeweilige Verhütungsmethode. Wenn ein Verhütungsmittel einen Pearl-Index von 0,1 hat, bedeute das, dass eine von 1000 Frauen trotz der Verwendung dieses Verhütungsmittels schwanger geworden ist, wie die DAK Gesundheit erklärt.

Statt Empfängnisverhütung für die Frau könnte es in Zukunft jedoch Zeugungsverhütung für den Mann heißen. Seit Jahrzehnten sucht die Wissenschaft nach einem Verhütungsmittel für Männer. So auch drei Männer im hessischen Butzbach: Sie arbeiten an einer Verhütungsmethode mit Wärme. Einer von ihnen ist der Wirtschaftsingenieur Jan Leister.

Verhütung für den Mann: Verhütung durch Wärme

Grundgedanke von Leister und seinen drei Partnern: Wenn Spermien aufgeheizt werden, sind sie schnell außer Gefecht gesetzt. Von 35 Grad Celsius rauf auf 39,5 Grad, das würde schon ausreichen. Jedoch gehöre für ihre Methode eine gewisse Offenheit dazu: Bei der Behandlung wird eine eiförmige Klammer von außen an den Hoden gelegt. Dabei wird das untere Stück des Nebenhodens erwärmt.

„Es ist eine Anwendung, ungefähr eine halbe Stunde und danach hat man für einen Monat Ruhe“, so Leister. Die Wärme selbst spüre man kaum. Darüber hinaus habe das dreiköpfige Team eine App entwickelt, um die Ergebnisse der Behandlung einsehen zu können. Nach den Angaben des Wirtschaftsingenieurs konnte nach den Behandlungen kein einziges bewegliches Spermium festgestellt werden.

Wärme-Verhütung für den Mann: Pille für die Frau hat oft starke Nebenwirkungen

Auch für seine Partnerin tüftele der Wirtschaftsingenieur an der neuen Methode – sie hatte mit schwerwiegenden Nebenwirkungen der Antibabypille zu kämpfen. „Sie kam teilweise mit extremen Schmerzen nach Hause, saß hier schmerzverzerrt den ganzen Abend und hat nichts gemacht wie ein Würmchen auf der Couch zu kauern, weil nichts mehr ging“, beschreibt Leister.

Verhütungsmethoden für den Mann: Langzeitstudien sind erforderlich

Axel Merseburger, Direktor der Klinik für Urologie in Lübeck, schätzt die Thermomethode folgendermaßen ein: „Das Konzept ist schon ganz spannend, man sollte es nur in gut gemachten, ethisch kontrollierten prospektiven Studien untersuchen, in denen man sieht: Was sind die Vorteile? Wie sicher ist das Verfahren? Was sind mögliche Risiken oder Nebenwirkungen?“ Es müsse zudem bewiesen werden, dass die Methode nur vorübergehend unfruchtbar macht, nicht langfristig.

Er fügt hinzu: „Wenn man nebenwirkungsarme Spritze, Gel oder vergleichbare Produkte findet, dann wird das ein Blockbuster werden und bekannte Firmen werden sich da drauf schmeißen.“ Erst kürzliche haben Forscher:innen eine neue Substanz identifiziert, die Spermien lahmlegen können soll. Angewendet werden müsste diese allerdings auch von Frauen.

Neue Verhütungsmethoden für den Mann: Innovation auf dem Vormarsch

Neben der Wärme-Methode stellt das Format „Markt“ noch andere zukunftsfähige Verhütungsmittel für den Mann vor. Etwa das Samenleiterventil, eine Idee aus Berlin. Mit einem Kippschalter sollen die Spermien vorübergehend ausgeschaltet werden. Das Vasalgel, eine amerikanische Erfindung, wird mit einer Spritze in den Samenleiter injiziert. Es soll den Spermientransport blockieren. Vielversprechend klingt auch ein Hormongel mit Testosteron und Progesteron, an dem Forschende derzeit arbeiten und das auf die die Schultern aufgetragen werden soll.

Verhütung für den Mann: Weiterentwicklung schon lange überfällig

Trotz der bestehenden Forschungen kritisiert Journalistin und Aktivistin Franka Frei im WDR: „Der Bereich männliche Verhütung wird einfach so gut wie gar nicht beachtet.“ Daneben sei der Bereich auch chronisch unterfinanziert. „Es fehlt an Fachpersonal, an Geldern, an Forschungen“, so Frei. Das Problem: der fehlende gesellschaftliche Druck dahinter. Bisher gibt es nur die folgenden Verhütungsmittel für Männer:

Kondome

Vasektomie

Vasalgel

Es braucht also Initiativen. Der Verein betterbirthcontrol sorgte mit einer Petition dafür, dass die Verbesserung von Verhütungsmitteln im Koalitionsvertrag aufgenommen wurde. Nach Angaben der United Nations Population Fund (UNFPA), der weltweit größte Fonds zur Finanzierung von Bevölkerungsprogrammen, komme es jährlich weltweit zu 120 Millionen ungewollten Schwangerschaften. (sli)